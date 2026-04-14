Ecopark ra mắt The Grand Island: Biểu tượng đắt giá bậc nhất Eco Central Park
Minh Phương
14/04/2026, 08:00
Lấy cảm hứng từ những ngôi làng cổ đẹp như tranh, The Grand Island của nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt, là biểu tượng đắt giá bậc nhất đại đô thị lớn nhất miền Trung. The Grand Island nằm trong Đảo Châu Âu, được PropertyGuru Asia Property Awards vinh danh là “Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á”, năm 2025.
CẢM HỨNG TỪ NHỮNG NGÔI LÀNG CỔ TRÊN THẾ GIỚI
Trên thế giới, nhiều ngôi làng cổ ở Hà Lan và Pháp là nơi lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên bản của châu Âu – nơi thời gian dường như trôi chậm lại giữa kiến trúc hàng trăm năm tuổi và nhịp sống bình yên.
Tại Giethoorn – “ngôi làng không đường” nổi tiếng của Hà Lan, những mái dốc, nép mình bên dòng nước xanh trong tạo nên khung cảnh như bước ra từ cổ tích. Điểm đặc biệt nhất của Giethoorn là hệ thống kênh đào len lỏi khắp làng, thay thế hoàn toàn cho đường bộ. Những ngôi nhà mái tranh được nối với nhau bằng hơn 170 cây cầu gỗ nhỏ xinh. Không gian nơi đây gần như không có tiếng ồn của xe cộ, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của mái chèo, tiếng chim và gió lùa qua tán cây.
Vẻ đẹp của Giethoorn còn nằm ở sự nguyên bản và nhịp sống chậm rãi. Mọi thứ dường như tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại, mang lại cảm giác bình yên, trong lành và đầy chất thơ – nơi con người tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên và tâm hồn. Du khách tới đây có thể ngồi thuyền trôi chậm trên kênh, ngắm nhìn những khu vườn xanh mướt, rực rỡ hoa theo mùa – một trải nghiệm thư thái đúng nghĩa.
Trong khi đó, tại Colmar hay Gordes, các ngôi làng cổ của Pháp lại quyến rũ bằng những ngôi nhà gỗ nhiều màu sắc hoặc những công trình đá ong bám theo triền đồi, bao quanh bởi cánh đồng nho và hoa oải hương, soi bóng bên mặt nước. Mỗi ngôi làng là một lát cắt văn hóa, phản chiếu lịch sử, nghệ thuật và lối sống chậm rãi – nơi con người tìm về sự cân bằng, kết nối với tự nhiên và những giá trị bền vững vượt thời gian.
BIỂU TƯỢNG ĐẮT GIÁ BẬC NHẤT ECO CENTRAL PARK
Lấy cảm hứng từ những ngôi làng cổ đẹp như tranh vẽ đó, nhà sáng lập Ecopark – chủ đầu tư đại đô thị Eco Central Park (gần 200ha, phường Trường Vinh, Nghệ An), mới đây đã cho ra mắt những trải nghiệm thực tế đầu tiên tại nhánh đảo mẫu The Grand Island – sản phẩm biểu tượng đắt giá nhất dự án, thuộc phân khu Đảo Châu Âu.
The Grand Island gồm 9 nhánh đảo đẹp nhất được phát triển trên quy mô 16ha, với những đường nét quy hoạch uốn lượn mở ra tầm view mặt nước rộng nhất khu đô thị.
Không chỉ sử dụng mặt nước làm điểm nhấn đặc trưng cho cảnh quan, The Grand Island còn là những nhánh đảo sở hữu thiết kế kiến trúc đặc sắc và được hoàn thiện tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Từng căn biệt thự đảo tại The Grand Island được phối màu sắc trang nhã, nổi bật là hệ mái ngói có độ dốc 30 – 60 độ, từ tầng 2 lên đến đỉnh mái đều được nhấn cách điệu các đường nét đặc trưng của ngói nung Bát Tràng. Chính màu sắc của vật liệu tự nhiên đã tạo ra trải nghiệm thị giác khác biệt khi bước vào không gian của The Grand Island, từ màu tường, các chi tiết của gỗ biến tính tại ban công, hay hệ mái ngói nâu trầm xen lẫn trong sắc màu của cây xanh và mặt nước.
VI KHÍ HẬU TẠO NÊN CHẤT LƯỢNG SỐNG KHÁC BIỆT
Là khu compound khép kín với hệ thống an ninh 24/7, The Grand Island còn tạo ra cho mình sự khác biệt trong cách cư dân thưởng thức cuộc sống mỗi ngày thông qua cảm nhận về môi trường tự nhiên.
Trong thực tế, khoa học đã chứng minh việc quy hoạch và cảnh quan có thể tạo ra vi khí hậu riêng biệt cho một khu vực địa lý. The Grand Island đã được tính toán dựa trên sự kết hợp của mặt nước, tầng cây xanh che phủ, hệ thực vật mặt đất để giảm bức xạ nhiệt và sự sắp xếp đường cong quy hoạch để làm dịu cơn gió, kiến tạo những làn gió từ mặt nước thổi vào, xua tan đi cái nóng mùa hè và triệt tiêu gió Lào nóng rát.
Nhờ vậy, trải nghiệm thực tế của The Grand Island được ghi nhận nhiệt độ giảm hơn 5 độ C so với khu vực trung tâm Vinh. Điều này giúp gia tăng đáng kể giá trị và chất lượng sống khi cư dân hoàn toàn có thể duy trì các hoạt động ngoài trời, giảm bớt chênh lệch nhiệt độ của sân vườn so với trong nhà, tạo sự thoải mái kể cả trong những ngày hè oi nóng.
Với những nét khác biệt trong cảnh quan, thiết kế nói trên, cuối năm 2025 vừa qua, tại Bangkok (Thái Lan), ban tổ chức giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards đã vinh danh The Grand Island là “Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á”.
Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư cùng tốc độ phát triển hạ tầng đang đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến chiến lược của tầng lớp thu nhập cao. Trong bối cảnh đó, những khu đô thị sở hữu vị trí trung tâm, pháp lý vững chắc và hệ tiện ích đồng bộ như Capital Square không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.
Sắp diễn ra sự kiện trải nghiệm nghệ thuật "Đối thoại" cùng Rivea Residences
Vào ngày 19/4 tới, tại Trung tâm sự kiện The One (Hà Nội), Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (MEYGROUP) sẽ chính thức mang đến chương trình trải nghiệm nghệ thuật “Đối thoại - Giữa biểu tượng và dòng chảy di sản”.
Hanoi Oriental định vị đô thị hoàn chỉnh với mọi tiện ích trong bán kính đi bộ
Tọa lạc tại trung tâm hành chính Gia Lâm, Hanoi Oriental hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ của khu Đông, từng bước định hình không gian sống với hệ tiện ích đầy đủ, hiện đại trong bán kính đi bộ.
So sánh tốc độ tăng giá nhà ở các nước châu Âu năm 2025
Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, giá nhà ở Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 5,5% trong năm 2025...
Hà Tĩnh rút ngắn 50% thời gian các thủ tục cho dự án nhà ở xã hội
Với mục tiêu phát triển thị trường bất động sản minh bạch, ổn định, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục, bố trí quỹ đất và tăng tốc triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: