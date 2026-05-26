Hà Nội tăng cường xử lý kịp thời các thông tin dư luận và báo chí phản ánh

Các sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường tại Hà Nội được yêu cầu chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề dư luận, báo chí phản ánh; đồng thời tăng cường theo dõi thông tin trên môi trường số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành…

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh.

Theo đó, UBND Thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 547-CV/TU về chủ động xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu phản ánh dư luận, báo chí và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ các vấn đề bức xúc, nổi cộm, ý kiến phản ánh, đề xuất đúng của dư luận nhân dân, báo chí trong phạm vi, địa bàn phụ trách, bảo đảm kịp thời, thực chất, hiệu quả, đến cùng.

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chịu trách nhiệm nắm bắt thông tin, phản ánh dư luận, báo chí trên môi trường số liên quan đến Thành phố; phân tích và chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận, chuyển thông tin phản ánh báo chí đến các cơ quan liên quan để xác minh xử lý theo quy định.

Sở có nhiệm vụ báo cáo, tham mưu UBND TP những vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời trong vòng 24h. Nghiên cứu, tham mưu văn bản thay thế Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của UBND TP việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước TP.Hà Nội, đảm bảo phù hợp quy định của Trung ương cũng như thực tế tại Thành phố.

Văn phòng UBND TP phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác thực hiện xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Thành phố có ý kiến chỉ đạo đối với vấn đề nổi cộm, cấp thiết, cấp bách hoặc tồn đọng theo chức năng, nhiệm vụ.

Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tiếp nhận, xử lý các vấn đề báo chí và ý kiến nhân dân trên môi trường số; đẩy mạnh hoạt động Cổng thông tin điện tử Thành phố và những kênh thông tin thành phần, hệ sinh thái mạng xã hội của các cấp, các ngành trong Thành phố.