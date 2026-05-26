MIK Group và “cuộc gặp gỡ” khí chất đất Cảng

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn chuyển dịch rõ nét của cấu trúc đô thị, với sự hình thành các cực tăng trưởng mới và thế hệ cư dân có yêu cầu ngày càng cao về môi trường sống.

Trong bối cảnh ấy, sự hiện diện của MIK Group được nhìn nhận như cuộc gặp gỡ đúng thời điểm giữa một nhà phát triển đã định hình dấu ấn tại nhiều thị trường lớn và một đô thị giàu cá tính, đang bước vào chu kỳ phát triển mới.

HẢI PHÒNG TRONG CHU KỲ PHÁT TRIỂN MỚI CỦA MIK GROUP

Những năm gần đây, Hải Phòng không còn phát triển chủ yếu quanh khu vực lõi trung tâm mà đang dần hình thành cấu trúc đa cực với các động lực tăng trưởng mới như Vũ Yên, Thủy Nguyên hay Cát Bà. Cùng với dòng vốn FDI liên tục đổ về, vị thế logistics ngày càng nổi bật và tốc độ phát triển hạ tầng mạnh mẽ, thành phố cũng đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong nhu cầu sống của cư dân đô thị.

Không chỉ cần một nơi ở thuận tiện, thế hệ cư dân mới tại Hải Phòng bắt đầu đặt kỳ vọng cao hơn về quy hoạch đồng bộ, chất lượng vận hành, trải nghiệm sống và giá trị cộng đồng dài hạn. Tuy nhiên, nguồn cung hiện nay phần lớn vẫn là các dự án cao tầng đơn lẻ, phân tán trong khu vực trung tâm. Thành phố chưa có nhiều mô hình đô thị cao tầng quy mô lớn được phát triển bài bản và có tính hệ sinh thái rõ nét.

Đó cũng là lý do sự xuất hiện của MIK Group tại Hải Phòng được xem như một bước đi có nhiều điểm tương thích với giai đoạn phát triển hiện tại của thành phố Cảng. Không tiếp cận Hải Phòng như một thị trường mở rộng quy mô đơn thuần, Tập đoàn bất động sản này lựa chọn đồng hành cùng thành phố Cảng thông qua việc kế thừa và tôn vinh những đặc trưng riêng của vùng đất giàu bản sắc.

Phối cảnh dự án Imperia Sky Park thuộc I Series đang được MIK Group phát triển tại khu Tây Hà Nội.

Tại Vũ Yên, MIK Group chuẩn bị phát triển Imperia Royal Island, dự án được định hướng trở thành thành phố cao tầng đầu tiên tại Hải Phòng. Không chỉ mang ý nghĩa về quy mô, dự án còn được kỳ vọng góp phần hình thành một biểu tượng sống mới tại cửa ngõ giao thương của thành phố, nơi cư dân có thể trải nghiệm sự kết nối đồng bộ giữa không gian đảo, hệ tiện ích đô thị và nhịp phát triển sôi động của Hải Phòng mới.

Trong khi đó, Catbarina Bay được phát triển theo hướng một đô thị biển đảo - di sản giữa lòng di sản, nơi lưu giữ nhiều nét nguyên sơ hiếm có của đảo Cát Bà. Theo triết lý “Bay of Wonders”, dự án hướng đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, nơi con người có thể tận hưởng, khám phá, tái tạo năng lượng và kết nối với nhau theo cách trọn vẹn hơn. Giữa miền di sản thiên nhiên thế giới, MIK Group kỳ vọng kiến tạo một đô thị biển đảo khác biệt, nơi thiên nhiên không chỉ để ngắm nhìn mà trở thành một phần của nhịp sống mỗi ngày, đủ thư thái và sâu lắng khiến du khách muốn quay trở lại và ở lại lâu hơn.

Điểm đáng chú ý là dù phát triển ở hai địa hình, mô hình hoàn toàn khác nhau, cả Imperia Royal Island và Catbarina Bay đều phản ánh cách MIK Group phát triển dự án dựa trên trải nghiệm sống và giá trị bền vững theo thời gian. Đây cũng là định hướng doanh nghiệp theo đuổi nhiều năm qua tại các thị trường trọng điểm.

TỪ HỆ TIÊU CHUẨN XUYÊN SUỐT ĐẾN DẤU ẤN TẠI NHIỀU THỊ TRƯỜNG

Sau hơn một thập kỷ phát triển, MIK Group từng bước tạo dấu ấn trên thị trường bất động sản bằng cách tiếp cận khá nhất quán, phát triển dự án dựa trên hệ tiêu chuẩn dài hạn thay vì chạy theo quy mô ngắn hạn. Đây cũng là tinh thần của triết lý All New Standard mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm qua.

Tại các thị trường như Hà Nội, Hưng Yên, Phú Quốc hay TP.HCM, MIK Group phát triển các dự án theo hướng chú trọng trải nghiệm sống thực tế, khả năng vận hành lâu dài và giá trị bền vững sau bàn giao. Với doanh nghiệp này, hệ tiêu chuẩn không phải một bộ tiêu chí cố định mà là quá trình liên tục điều chỉnh theo sự thay đổi của nhu cầu đô thị hiện đại.

Tinh thần đó được thể hiện qua hai dòng sản phẩm chủ lực là M Series và I Series. Nếu M Series tập trung vào phân khúc hạng sang với định hướng đề cao bản sắc riêng và trải nghiệm cá nhân hóa trong từng công trình, thì I Series cho thấy hướng phát triển linh hoạt hơn ở nhiều loại hình bất động sản, từ căn hộ đô thị đến mô hình kết hợp thương mại, dịch vụ và nghỉ dưỡng.

Hai dự án đại diện cho hai dòng sản phẩm chiến lược M Series và I Series của MIK Group được vinh danh tại Lễ trao giải International Property Awards 2026.

Đến nay, khoảng 5.600 căn hộ M Series và 17.000 căn hộ I Series đã được đưa ra thị trường, trở thành những dòng sản phẩm có độ nhận diện rõ nét của MIK Group tại nhiều đô thị lớn. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến phát triển thêm hơn 20 dự án trên quỹ đất khoảng 1.400 ha với hơn 171.000 căn hộ.

Dù phát triển ở nhiều phân khúc khác nhau, các dự án của MIK Group vẫn được triển khai trên cùng một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, từ quy hoạch, thiết kế đến thi công và quản lý sau bàn giao. Để hoàn thiện hệ tiêu chuẩn này, doanh nghiệp hợp tác với nhiều đối tác quốc tế nhằm chọn lọc và điều chỉnh các kinh nghiệm phát triển đô thị toàn cầu phù hợp với điều kiện khí hậu, văn hóa và đặc trưng riêng của từng địa phương.

Điều đó phần nào lý giải vì sao trong những năm gần đây, MIK Group liên tục được ghi nhận tại nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Mới đây, hai dự án The Matrix One Premium và Imperia Signature Cổ Loa, đại diện cho hai dòng sản phẩm chiến lược M Series và I Series, đã được vinh danh tại International Property Awards (IPA) 2026, một trong những hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành bất động sản toàn cầu.