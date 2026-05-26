Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

Mai Nhi

26/05/2026, 12:06

Trong phiên sáng 26/5, cập nhật thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn vàng miếng SJC tương ứng 10,5 triệu và 10 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ở ngưỡng cao nhất, lên tới 3,5 triệu đồng/lượng…

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên đầu tuần qua (25/5), giá giao dịch vàng SJC tại các hệ thống lớn lại quay đầu giảm ngay khi mở cửa phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 25/5. Thương hiệu này đặt giá mua vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết  ở mức 158,5 triệu và giá bán là 161,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, các thương hiệu lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết ở mặt bằng giá chung là 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay từ đầu phiên. So với giá chốt phiên 25/5, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị trên giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 26/5, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến vẫn giữ nguyên ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Phú Quý, mức chênh lệch trên nới rộng lên ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch thấp nhất thuộc về Mi Hồng với 1,5 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Phú Quý, thương hiệu này cũng neo giá bán vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 161,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua thấp hơn các doanh nghiệp còn lại khoảng 200 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 158,3 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng giảm lần lượt 400 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp phía Nam thấp hơn mặt bằng chung tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 158 triệu – 161 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đây là doanh nghiệp có mức giá mua vào thấp nhất thị trường.

Ngược lại, Mi Hồng là thương hiệu giá nhận giá bán ở mức thấp so với mặt bằng chung nhưng giá mua cao nhất thị trường.

Sau 1 nhịp tăng và 2 nhịp giảm liên tiếp, Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt cửa phiên sáng ở mức 158,8 triệu – 160,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 26/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát thị trường vàng miếng SJC, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cũng đồng loạt nằm trong xu hướng giảm. Đồng thời, biên độ điều chỉnh giảm cũng ở mức tương đương từ 400 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng.

Suốt gần hai tháng giao dịch,  phần lớn các doanh nghiệp đều niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ngang bằng với vàng miếng SJC. Trong phiên sáng nay, đơn vị kinh doanh như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn nhưng vẫn neo ở mức tương đương giá vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến khi kết thúc phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 25/5.

Mức giá giao dịch 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng cũng được PNJ duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu này cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh trong phiên sáng 26/5. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt điều chỉnh giảm trong phiên sáng nay.

Tuy nhiên, dù ghi nhận giá giao dịch thấp nhất thị trường nhưng mức chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm cao nhất, ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, khoảng cách giá mua, bán tại các đơn vị còn lại đều ở ngưỡng phổ biến là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa phiên sáng niêm yết tại 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác như Công ty SJC, Phú Quý và Ngọc Thẩm đều đặt giá vàng nhẫn thấp hơn giá vàng miếng từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng.

Trong phiên sáng ngày 26/5, Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 147,5 triệu – 151 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 25/5, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt, mức chênh lệch giữa vàng vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại doanh nghiệp này lên tới 10 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC mở cửa phiên sáng niêm yết giá mua vàng nhẫn ở ngưỡng 158 triệu đồng/lượng và bán là 161 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 25/5.

Phú Quý là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.

Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 158,3 triệu – 161,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 26/5, hợp đồng giá vàng giao ngay sụt gần 1% so với phiên 25/5, lùi xuống ngưỡng 4.525,1 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 16,03 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,53 triệu – 16,03 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

