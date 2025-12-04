FPT đứng trong Top 8 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất

Trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) lần thứ 18 do HoSE tổ chức, FPT được vinh danh Top 8 Doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn có chất lượng quản trị công ty tốt nhất và nhận kỷ niệm chương vì có đóng góp tích cực cho hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) và thị trường Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 - 2025.

Sự ghi nhận ở cả hai hạng mục cho thấy vai trò của FPT trong chuẩn mực quản trị và trong quá trình phát triển của thị trường.

DẪN ĐẦU VỀ CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ

FPT được vinh danh Top 8 Doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn có chất lượng quản trị công ty tốt nhất.

Theo nhận định từ Hội đồng chấm giải, nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn trong đó có FPT tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu nhờ hệ thống quản trị bài bản, quy trình nội bộ chuẩn hóa và đội ngũ nhân sự cấp cao có kinh nghiệm áp dụng thông lệ quốc tế. Các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường có cấu trúc HĐQT chuẩn mực hơn, phân tách rõ ràng giữa vai trò điều hành và giám sát, đồng thời duy trì chất lượng công bố thông tin ở mức cao.

Đồng thời đây cũng là nhóm thể hiện sự chủ động vượt chuẩn khi công bố sớm tài liệu họp ĐHĐCĐ, triển khai kênh lấy ý kiến cổ đông trước kỳ họp và minh bạch tiêu chí lựa chọn ứng viên. Đặc biệt, các doanh nghiệp đạt điểm cao là doanh nghiệp có mức độ trưởng thành vượt trội ở hạng mục tuân thủ các quy định liên quan đến cơ cấu HĐQT và bổ nhiệm người phụ trách QTCT/Thư ký công ty.

Trong nhiều năm qua, FPT luôn tuân thủ tất cả các quy định trọng yếu của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định quản trị đối với công ty niêm yết. Đồng thời, để tăng cường tính tuân thủ thực hiện quy định pháp luật về quản trị công ty, Tập đoàn cũng đã nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị theo chuẩn quốc tế, thông qua việc áp dụng và ngày càng bám sát các tiêu chí trong Nguyên tắc Quản trị quốc tế của OECD, Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN và Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) phối hợp soạn thảo.

HĐQT của FPT đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và tuân thủ các thông lệ quốc tế về giới tính, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu hoặc có kiến thức chuyên môn về tài chính, quản lý rủi ro, CNTT, pháp lý, quản trị kinh doanh, kinh nghiệm quốc tế, môi trường kinh doanh. Trong đó, có 1 thành viên có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính, 5 thành viên dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và 1 thành viên am hiểu sâu sắc lĩnh vực đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

Với tỷ lệ gần ½ thành viên HĐQT là thành viên độc lập, HĐQT của FPT cũng đảm bảo tiêu chí khách quan, hiệu quả vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn và lợi ích cao nhất của cổ đông và các bên liên quan. Các thành viên HĐQT độc lập của FPT đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí của IFC về định nghĩa “thành viên HĐQT độc lập góp phần đảm bảo để việc ra quyết định được khách quan hơn, đặc biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích”.

Hạng mục QTCT năm 2025 được triển khai trên toàn bộ doanh nghiệp thuộc bộ chỉ số VNX-Allshare – nhóm đại diện rộng nhất thị trường niêm yết. Từ hàng trăm hồ sơ, VIOD và Big4 tiến hành chấm chọn hai vòng khắt khe dựa trên hệ thống tài liệu công bố công khai của doanh nghiệp, bảo đảm tính chuẩn hóa và độc lập. Bộ tiêu chí đánh giá QTCT năm nay cũng được nâng cấp theo hướng tăng trọng số cho thông lệ tốt và giảm trọng số cho các tiêu chí thuần tuân thủ.

Những nội dung liên quan đến tính độc lập của HĐQT, hiệu quả hoạt động của các ủy ban chuyên trách, minh bạch giao dịch với bên liên quan hay kiểm soát xung đột lợi ích được triển khai sâu hơn, buộc doanh nghiệp phải cải thiện cả về cấu trúc lẫn quy trình vận hành. Điều này cho thấy VLCA đang ngày càng tiệm cận với các mô hình đánh giá tiên tiến trên thế giới.

Trong 107 doanh nghiệp vào vòng chung khảo hạng mục QTCT có 35 doanh nghiệp vốn hóa lớn, 36 doanh nghiệp vốn hóa vừa và 36 doanh nghiệp vốn hóa nhỏ. Trong đó, với nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn, Hội đồng đánh giá chỉ chọn được 8 doanh nghiệp có quản trị công ty tốt nhất để vinh danh.

ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

FPT nhận kỷ niệm chương vì có đóng góp tích cực cho hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) và thị trường Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 - 2025.

Là một trong 30 công ty có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam (VN30) và Top 10 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả, FPT luôn đảm bảo tăng trưởng kinh doanh ổn định, minh bạch hóa thông tin, đảm bảo quyền lợi cao nhất của Cổ đông và các bên liên quan. FPT luôn chủ động thực hiện hiệu quả các hoạt động công bố thông tin, đối thoại minh bạch và xây dựng niềm tin với cổ đông, qua đó không chỉ nâng cao hình ảnh doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố uy tín và tính minh bạch cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, FPT luôn nỗ lực đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các kênh cung cấp thông tin. Cổ đông, nhà đầu tư được tiếp cận các thông tin đầy đủ và cập nhật về định hướng chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình quản trị doanh nghiệp… 100% các nội dung thông tin công bố được cập nhật chính xác và tuân thủ theo đúng các quy định liên quan về công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên website của Tập đoàn và các kênh liên quan bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các thông tin liên quan và trọng yếu về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn được công bố kịp thời thông qua nhiều kênh như website, kênh truyền thông đại chúng, gặp gỡ định kỳ với nhà đầu tư, phóng viên và các bên liên quan khác.

Thông tin về cấu trúc sở hữu và mô hình hoạt động của Tập đoàn; dữ liệu về cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT và Ban Điều hành; giao dịch với các bên liên quan được công bố cập nhật công khai trong Báo cáo thường niên và website của Tập đoàn.

Đồng thời, với vai trò là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT đã tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số các ngành, các lĩnh vực, các tổ chức, doanh nghiệp và góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Tại Lễ kỷ niệm 25 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam và sự kiện ra mắt Hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX), FPT đã được vinh danh là một trong những đơn vị có đóng góp tích cực cho triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.