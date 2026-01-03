Chỉ 21% nhà giao dịch tin Bitcoin có thể lên 150.000 USD trong năm nay

Trong cuộc khảo sát với câu hỏi “Bitcoin sẽ đạt mức giá bao nhiêu trước năm 2027?”, xác suất các nhà đầu tư tin rằng BTC chạm mốc 150.000 USD chỉ ở mức 21%...

Dù không ít các chuyên gia nổi tiếng trong ngành vẫn tin rằng đồng tiền số lớn nhất thế giới Bitcoin (BTC) có thể tiến tới mốc 150.000 USD, thậm chí cao hơn, trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, thì phần còn lại các nhà giao dịch lại không mấy lạc quan vào kịch bản này.

Dữ liệu từ nền tảng thị trường dự đoán Polymarket cho thấy tâm lý giới đầu tư hiện khá thận trọng. Trong cuộc khảo sát với câu hỏi “Bitcoin sẽ đạt mức giá bao nhiêu trước năm 2027?”, xác suất các nhà đầu tư tin rằng BTC chạm mốc 150.000 USD chỉ ở mức 21%.

Trong các kịch bản, phương án được đánh giá khá khả thi là Bitcoin đạt khoảng 120.000 USD, với tỷ lệ 45%. Tuy nhiên, khi các mốc giá được đẩy lên cao hơn, mức độ tin tưởng nhanh chóng suy giảm. Xác suất Bitcoin lên 130.000 USD chỉ còn 35%, lên 140.000 USD là 28%, và đạt 150.000 USD chỉ còn 21%.

Nguồn:Polymarket.

Đáng chú ý, đáp án được tin tưởng nhiều nhất là Bitcoin chỉ quanh mức 100.000 USD, với xác suất lên tới 80%. Con số này phản ánh rõ tâm lý phòng thủ đang chi phối thị trường.

Nguyên nhân khiến nhà đầu tư dè dặt chưa thật sự rõ ràng, song nhiều ý kiến cho rằng điều này có liên quan đến việc chu kỳ bốn năm quen thuộc của Bitcoin đang dần khép lại, trong bối cảnh đồng tiền này kết thúc năm 2025 trong sắc đỏ.

Chu kỳ bốn năm gắn với các sự kiện halving từng nhiều lần lặp lại trong lịch sử Bitcoin và thường được giới phân tích dùng làm cơ sở dự báo xu hướng giá. Khi chu kỳ này đi đến hồi kết, thị trường có thể bước vào giai đoạn vận động mới, khó đoán định hơn.

Bối cảnh đó khiến không ít nhà giao dịch tỏ ra thận trọng với những kịch bản tăng giá quá mạnh hoặc ngược lại trong ngắn hạn.

Tuy vậy, trái với sự dè chừng trên các thị trường dự đoán, nhiều nhà phân tích vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng trung hạn của Bitcoin. Một yếu tố thường được nhắc đến là diễn biến chính sách tiền tệ tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ sớm công bố Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó đẩy kỳ vọng về khả năng nới lỏng chính sách và cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Những kỳ vọng này phần nào đã phản ánh vào thị trường tài sản truyền thống, khi giá vàng và bạc đồng loạt lập đỉnh lịch sử trong quý 4/2025. Trong khi đó, các tài sản số, trong đó có Bitcoin, vẫn chủ yếu đi ngang, tạo cảm giác “chậm nhịp” so với kim loại quý.

Ở góc độ thể chế, thị trường cũng đang chờ đợi những bước tiến rõ ràng hơn về khung pháp lý. Hai dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện tử của Mỹ là Đạo luật GENIUS và Đạo luật CLARITY, được kỳ vọng sẽ mang lại sự minh bạch trong quản lý, qua đó mở đường cho dòng vốn tổ chức tham gia mạnh mẽ hơn.

Từ những yếu tố trên, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn duy trì dự báo lạc quan. Các nhà phân tích của Standard Chartered, Strategy và Bernstein cho rằng Bitcoin có thể đạt mốc 150.000 USD trong năm 2026.

Trong báo cáo triển vọng năm 2026, công ty quản lý tài sản Grayscale nhận định giá Bitcoin nhiều khả năng sẽ thiết lập mốc cao nhất mọi thời đại trong nửa đầu năm 2026.

Sự đối lập giữa tâm lý thận trọng của giới giao dịch trên Polymarket và những dự báo đầy kỳ vọng từ các tổ chức tài chính lớn đang phản ánh trạng thái giằng co của thị trường Bitcoin hiện nay. Một bên dè dặt sau giai đoạn điều chỉnh, bên kia đặt cược vào các điều kiện vĩ mô và pháp lý mới có thể kích hoạt làn sóng tăng trưởng tiếp theo.