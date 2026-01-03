Thứ Bảy, 03/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Thành phố Huế đặt mục tiêu kinh tế số đạt 15% GRDP

Nguyễn Thuấn

03/01/2026, 09:17

Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Huế năm 2026 vừa được ban hành đặt mục tiêu hoàn thiện khung kiến trúc số, phát triển chính quyền số, xã hội số và thúc đẩy kinh tế số trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030…

Hạ tầng số được xác định là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển chính quyền số và kinh tế số ở thành phố Huế.
Hạ tầng số được xác định là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển chính quyền số và kinh tế số ở thành phố Huế.

Ngày 31/12/2025, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ký ban hành Kế hoạch số 495/KH-UBND về chuyển đổi số thành phố Huế năm 2026. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển thành phố theo hướng hiện đại, thông minh, lấy công nghệ số và dữ liệu số làm nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ công và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo kế hoạch, thành phố Huế tập trung hoàn chỉnh Khung kiến trúc số, đồng thời xây dựng chính quyền số gắn với cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số được xác định không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong giai đoạn tới.

Trong phát triển chính quyền số, thành phố Huế phấn đấu 100% cơ quan Nhà nước trên địa bàn được kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu triển khai các dịch vụ số và bảo đảm an toàn thông tin.

Khoảng 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, hướng tới việc người dân và doanh nghiệp chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

Song song đó, thành phố đặt mục tiêu 100% hệ thống thông tin và nền tảng số được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây; 100% thôn, tổ dân phố được phủ sóng băng rộng cố định và băng rộng di động; 100% hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang. Việc mở rộng hạ tầng số được kỳ vọng tạo nền tảng cho các dịch vụ số, thương mại điện tử và các mô hình kinh tế dựa trên công nghệ phát triển.

Đối với phát triển kinh tế số, thành phố Huế đặt mục tiêu 90% doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia các hoạt động giao dịch điện tử. Tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt 15% GRDP, qua đó từng bước nâng cao vai trò của khu vực kinh tế số trong cơ cấu kinh tế chung của thành phố.

Cùng với đó, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử được xác định đạt khoảng 70%, trong khi khoảng 65% doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ sử dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh. Thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số, với mục tiêu tỷ lệ lao động kinh tế số đạt 2% trong lực lượng lao động.

Ở lĩnh vực xã hội số, thành phố Huế phấn đấu 85% dân số được cấp định danh điện tử; 75% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán; trên 40% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; hơn 50% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản. Những chỉ tiêu này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng xã hội vững chắc cho phát triển kinh tế số và chuyển đổi số toàn diện.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Kế hoạch số 495/KH-UBND tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát hoạt động chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế, chính sách số; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nhân lực số; bảo đảm an toàn thông tin mạng; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu trong nước, quốc tế.

Đà Nẵng bắt đầu thử nghiệm cho phép chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND)

19:03, 01/01/2026

Đà Nẵng bắt đầu thử nghiệm cho phép chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND)

Luật AI định hướng làm chủ các mô hình ngôn ngữ lớn và dữ liệu bản địa

16:41, 01/01/2026

Luật AI định hướng làm chủ các mô hình ngôn ngữ lớn và dữ liệu bản địa

Đọc thêm

Đầu năm, tâm lý thị trường tiền điện tử khởi sắc

Đầu năm, tâm lý thị trường tiền điện tử khởi sắc

Sau nhiều tuần chìm trong trạng thái u ám, tâm lý của thị trường tiền điện tử cuối cùng cũng có dấu hiệu khởi sắc…

Khu công nghệ số tập trung phải có tối thiểu 2.000 nhân lực số làm việc

Khu công nghệ số tập trung phải có tối thiểu 2.000 nhân lực số làm việc

Ngoài việc phải có diện tích tối thiểu từ 05 ha trở lên, khu công nghệ số tập trung phải có tối thiểu 2.000 nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc…

Hải Phòng triệt phá dự án tiền ảo Gemholic chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

Hải Phòng triệt phá dự án tiền ảo Gemholic chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain và kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo này…

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

Do Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy bình chọn

Ngân hàng trung ương Ấn Độ kêu gọi ưu tiên CBDC thay vì stablecoin

Ngân hàng trung ương Ấn Độ kêu gọi ưu tiên CBDC thay vì stablecoin

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ khẳng định CBDC có toàn bộ lợi ích mà stablecoin hứa hẹn, từ hiệu quả, khả năng lập trình cho tới thanh toán tức thì, nhưng đi kèm với mức độ tin cậy và an toàn cao hơn, nhờ được bảo chứng trực tiếp bởi ngân hàng trung ương...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

Nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

Hiến kế “chuyển đổi kép” và khơi thông dòng vốn để bứt phá

eMagazine

Hiến kế “chuyển đổi kép” và khơi thông dòng vốn để bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu chip kéo S&P 500 tăng điểm, giá dầu đi xuống vì mối lo thừa cung

Thế giới

2

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026

Thế giới

3

Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD

Ngân hàng

4

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

eMagazine

5

Lương hưu tháng 2, 3 sẽ được trả gộp trước Tết Nguyên đán 2026

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy