Thành phố Huế đặt mục tiêu kinh tế số đạt 15% GRDP

Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Huế năm 2026 vừa được ban hành đặt mục tiêu hoàn thiện khung kiến trúc số, phát triển chính quyền số, xã hội số và thúc đẩy kinh tế số trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030…

Ngày 31/12/2025, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ký ban hành Kế hoạch số 495/KH-UBND về chuyển đổi số thành phố Huế năm 2026. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển thành phố theo hướng hiện đại, thông minh, lấy công nghệ số và dữ liệu số làm nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ công và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo kế hoạch, thành phố Huế tập trung hoàn chỉnh Khung kiến trúc số, đồng thời xây dựng chính quyền số gắn với cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số được xác định không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong giai đoạn tới.

Trong phát triển chính quyền số, thành phố Huế phấn đấu 100% cơ quan Nhà nước trên địa bàn được kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu triển khai các dịch vụ số và bảo đảm an toàn thông tin.

Khoảng 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, hướng tới việc người dân và doanh nghiệp chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

Song song đó, thành phố đặt mục tiêu 100% hệ thống thông tin và nền tảng số được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây; 100% thôn, tổ dân phố được phủ sóng băng rộng cố định và băng rộng di động; 100% hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang. Việc mở rộng hạ tầng số được kỳ vọng tạo nền tảng cho các dịch vụ số, thương mại điện tử và các mô hình kinh tế dựa trên công nghệ phát triển.

Đối với phát triển kinh tế số, thành phố Huế đặt mục tiêu 90% doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia các hoạt động giao dịch điện tử. Tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt 15% GRDP, qua đó từng bước nâng cao vai trò của khu vực kinh tế số trong cơ cấu kinh tế chung của thành phố.

Cùng với đó, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử được xác định đạt khoảng 70%, trong khi khoảng 65% doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ sử dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh. Thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số, với mục tiêu tỷ lệ lao động kinh tế số đạt 2% trong lực lượng lao động.

Ở lĩnh vực xã hội số, thành phố Huế phấn đấu 85% dân số được cấp định danh điện tử; 75% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán; trên 40% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; hơn 50% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản. Những chỉ tiêu này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng xã hội vững chắc cho phát triển kinh tế số và chuyển đổi số toàn diện.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Kế hoạch số 495/KH-UBND tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát hoạt động chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế, chính sách số; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nhân lực số; bảo đảm an toàn thông tin mạng; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu trong nước, quốc tế.