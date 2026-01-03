Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 28/12/2025-3/1/2026: Giá vàng sụt dốc, giá đồng lập kỷ lục mới

Tuần nối giữa năm 2025 và năm 2026 chứng kiến nhiều biến động trên thị trường kim loại, với giá vàng và giá bạc giảm sâu sau khi lập đỉnh mới, còn giá đồng tiếp tục xu hướng leo thang mạnh...

Trong một năm đầy sóng gió của thương mại toàn cầu, các cuộc đàm phán thương mại vẫn đang được đẩy mạnh khi nhiều quốc gia tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Dưới đây là một số thông tin, sự kiện kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 28/12/2025-3/1/2026 do VnEconomy điểm lại:

Khủng hoảng già hóa dân số ở Nhật Bản ngày càng nghiêm trọng

Dựa trên dữ liệu sơ bộ của 10 tháng đầu năm, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội Quốc gia Nhật Bản dự báo tổng số trẻ được sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2025 có khả năng sẽ ít hơn con số 670.000 trẻ. Đây sẽ là mức thấp nhất kể từ khi thống kê này bắt đầu ghi nhận vào năm 1899, và sớm hơn 16 năm so với dự báo của Chính phủ Nhật.

Thực tế này đặt ra thách thức lớn cho Thủ tướng Sanae Takaichi trong việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và hạn chế nhập cư giữa lúc dân số đang lão hóa và suy giảm nhanh chóng.

Các đối tác thương mại lớn của Mỹ tìm kiếm thỏa thuận thương mại với các quốc gia khác

Trong năm qua, Ấn Độ đã cố gắng ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều quốc gia trên thế giới. Nỗ lực này được đẩy mạnh hơn sau khi Ấn Độ bị chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế quan 50%.

Tương tự, Canada cũng đang tăng cường đàm phán thương mại với các nước ở khu vực Nam Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, với mục tiêu là đạt một thỏa thuận với khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur vào cuối năm nay.

Về phần mình, Mexico đang hưởng lợi từ thuế quan Mỹ, vì hàng hóa Mexico bị Mỹ áp thuế quan thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. Như một cách để xoa dịu Mỹ, Chính phủ Mexico đã tăng chính thức tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước châu Á từ ngày 1/1/2026, trong đó có hàng Trung Quốc.

Nợ nần của Trung Quốc gây lo ngại

Gánh nặng nợ nần của Trung Quốc đặt ra thách thức đối với nền kinh tế là câu chuyện được nhiều tờ báo đề cập trong tuần này. Theo dữ liệu từ Viện Tài chính và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NIFD), tổng nợ của Trung Quốc đã vượt 3 lần quy mô nền kinh tế giữa lúc tăng trưởng kinh tế giảm tốc, khiến rủi ro giảm phát trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong khi đó, các chính quyền địa phương Trung Quốc vẫn đang đẩy mạnh phát hành trái phiếu đảm bảo bằng tài sản. Theo dữ liệu từ công ty Wind, số vụ phát hành trái phiếu ABS của chính quyền các địa phương Trung Quốc đã lập kỷ lục 2.386 vụ trong thời gian từ đầu năm đến ngày 24/12/2025, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2021.

Lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc giảm mạnh

Có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2025, song nền kinh tế Trung Quốc gần đây vẫn phát đi nhiều tín hiệu gây lo ngại. Số liệu thống kê gần đây cho thấy lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc giảm mạnh nhất trong hơn một năm, trong lúc nước này vẫn đang cố gắng kiểm soát hậu quả của tình trạng dư thừa công suất và niềm tin của người tiêu dùng kẹt ở mức thấp.

Nhìn tổng quan nền kinh tế Trung Quốc năm 2025, giới phân tích cho rằng đó là một bức tranh kinh tế có hai mảng màu khác biệt, một lạc quan và một bi quan.

Giá kim loại quý giảm chóng mặt trong tuần này, song đây vẫn là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận lớn nhất trong năm 2025

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/12), sau khi đồng loạt lập kỷ lục mới, giá vàng “bốc hơi” hơn 200 USD/oz và giá bạc sụt hơn 9% do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Tính cả tuần, giá vàng giảm gần 5% và giá bạc giảm gần 10%.

Dù vậy, vàng, bạc và bạch kim vẫn là những tài sản mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư trong năm 2025, vượt xa cổ phiếu, trái phiếu và các hàng hóa cơ bản khác.

Cơn sốt giá đồng tiếp diễn

Phiên ngày 29/12, giá đồng trên sàn giao dịch LME ở London - giá tham chiếu của thị trường đồng toàn cầu - có lúc đạt 12.960 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử. Giới phân tích dự báo nhu cầu đồng sẽ vượt nguồn cung khai thác từ các mỏ trong suốt thời gian từ nay đến những năm 2030, và giá đồng có thể duy trì ở mức cao trong năm tới.

Xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang Trung Quốc có thể tăng 25% trong năm nay

Dòng chảy khí đốt Nga đang chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc khi châu Âu đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tiến tới chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch Nga. Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters, xuất khẩu khí đốt Nga theo đường ống sang thị trường Trung Quốc được dự báo đạt mức tăng trưởng khoảng 25% trong năm nay.

Tỷ phú công nghệ kiếm nhiều tiền nhất năm 2025

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa tài sản của các tỷ phú công nghệ tăng mạnh trong năm 2025. Theo xếp hạng tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index, 5 người có mức tăng tài sản mạnh nhất trong năm qua đều hưởng lợi từ cơn sốt AI, ít nhất ở một phần hoạt động kinh doanh. Trong đó, CEO Elon Musk của Tesla có tài sản tăng thêm hơn 200 tỷ USD, và nhà đồng sáng lập Google Larry Page có tài sản tăng thêm 102 tỷ USD.

Chứng khoán Trung Quốc có năm tăng mạnh nhất từ 2017

2025 là một năm khó khăn đối với kinh tế Trung Quốc, khi nước này cùng lúc đương đầu với cuộc chiến thương mại của Mỹ, cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và tiêu dùng trong nước ảm đạm. Dù vậy, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn có năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2017.

Chỉ số MSCI China tăng khoảng 28% trong năm qua, hoàn tất năm tăng thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu AI giữ một vai trò lớn trong sự tăng trưởng này của thị trường.

Đồng USD có năm giảm mạnh nhất trong vòng 1 thập kỷ

Chỉ số Dollar Index giảm hơn 10% trong năm 2025. Nguyên nhân chính khiến bạc xanh trượt giá trong năm qua là cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump, và việc ông Trump gây áp lực lớn đòi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Ngoài ra, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ cũng được xem là một nguồn sức ép mất giá đối với USD.

Hai cú sốc thương mại đối với châu Âu trong năm 2025

Nhìn lại năm 2025, giới phân tích cho rằng châu Âu đã hứng cùng lúc hai cú sốc thương mại, đến từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Cú sốc đầu tiên là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan cao nhất trong một thế kỷ qua. Cú sốc thứ hai là khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, Bắc Kinh bắt đầu sử dụng sự phụ thuộc của thế giới vào đất hiếm của nước này như một vũ khí.

Chứng khoán Mỹ khép lại một năm rực rỡ, giá dầu có một năm ảm đạm

Chỉ số S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - tăng 16,39% cả năm, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tăng với tốc độ hai con số. Thành quả năm 2025 của chứng khoán Mỹ cho thấy sự phục hồi ấn tượng của thị trường sau đợt bán tháo vào tháng 4 sau khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 19% trong năm 2025, đánh dấu năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 nếu tính theo tỷ lệ phần trăm, đồng thời là năm giảm thứ ba liên tiếp - chuỗi giảm dài chưa từng thấy. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York giảm khoảng 20% cả năm.