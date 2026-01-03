Thứ Bảy, 03/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Đầu năm, tâm lý thị trường tiền điện tử khởi sắc

Ngô Huyền

03/01/2026, 10:34

Sau nhiều tuần chìm trong trạng thái u ám, tâm lý của thị trường tiền điện tử cuối cùng cũng có dấu hiệu khởi sắc…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chỉ báo tâm lý đã chính thức rời khỏi vùng “sợ hãi cực độ” và đang dần tiến về trạng thái ổn định hơn, dù giá Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng 90.000 USD.

Theo cập nhật vào khoảng 21 giờ ngày 2/1/2026, Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của thị trường tiền điện tử đạt 34 điểm, vẫn thuộc vùng “sợ hãi”. Song đây là mức cao nhất của chỉ số này trong gần hai tháng, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về mặt tâm lý so với giai đoạn cuối năm trước.

VnEconomy

Trên thị trường, Bitcoin hiện giao dịch quanh vùng 89.200 USD. Đà giảm mạnh trước đó đã chững lại, biên độ dao động thu hẹp dần, cho thấy thị trường đang từng bước lấy lại sự cân bằng sau chuỗi biến động kéo dài.

Việc tâm lý thị trường được cải thiện, dù chưa thoát hẳn khỏi vùng sợ hãi, vẫn được xem là tín hiệu tích cực, ít nhất là về mặt cảm xúc của nhà đầu tư. Nhiều nhà phân tích cho rằng những giai đoạn thị trường bị bao trùm bởi nỗi sợ trong thời gian dài thường trùng với vùng giá thấp, nơi rủi ro giảm dần và cơ hội bắt đầu manh nha hình thành.

Trong thực tế, chỉ báo tâm lý thường được giới đầu tư sử dụng như một công cụ tham khảo để quan sát hành vi của số đông, từ đó cân nhắc thời điểm mua vào hoặc chốt lời. Khi nỗi sợ lan rộng, thị trường có thể đã phản ánh phần lớn thông tin tiêu cực vào giá. Tuy nhiên, khi tâm lý chuyển sang hưng phấn và tham lam, nhiều nhà đầu tư cũng sẽ chủ động giảm bớt tỷ trọng để bảo toàn lợi nhuận.

Bước sang năm 2026, bức tranh tâm lý của thị trường tiền điện tử nhìn chung đã sáng màu hơn so với những tháng cuối năm ngoái. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều đồng tiền điện tử từng mất giá mạnh trong năm 2025, không loại trừ khả năng thị trường vẫn sẽ xuất hiện những nhịp bán ra khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ cơ hội hồi phục để xả hàng.

Diễn biến giá trong phiên cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã vượt mốc 3.000 tỷ USD, tăng gần 2% trong ngày. Sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt trong nhóm các đồng tiền dẫn dắt.

Bitcoin giao dịch quanh mốc 89.240 USD, tăng gần 1,7% trong ngày, dù vẫn còn giằng co dưới ngưỡng 90.000 USD. Ethereum thể hiện tốt hơn khi tăng trên 2,4%, vượt mốc 3.000 USD và đóng vai trò điểm tựa tâm lý quan trọng cho toàn thị trường.

Các đồng tiền điện tử vốn hóa lớn khác như BNB và XRP cũng ghi nhận mức tăng lần lượt trên 1,4% và 2,2%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung vào Bitcoin mà đang dần lan tỏa sang nhóm altcoin chủ chốt, củng cố thêm tín hiệu hồi phục thận trọng của thị trường trong những ngày đầu năm.

chỉ số sợ hãi và tham lam cơ hội đầu tư diễn biến giá bitcoin Ethereum giá bitcoin tâm lý nhà đầu tư tăng trưởng altcoin thị trường tiền điện tử tổng vốn hóa thị trường

