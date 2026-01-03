Đầu năm, tâm lý thị trường tiền điện tử khởi sắc

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 03/01/2026
Ngô Huyền
03/01/2026, 10:34
Sau nhiều tuần chìm trong trạng thái u ám, tâm lý của thị trường tiền điện tử cuối cùng cũng có dấu hiệu khởi sắc…
Chỉ báo tâm lý đã chính thức rời khỏi vùng “sợ hãi cực độ” và đang dần tiến về trạng thái ổn định hơn, dù giá Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng 90.000 USD.
Theo cập nhật vào khoảng 21 giờ ngày 2/1/2026, Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của thị trường tiền điện tử đạt 34 điểm, vẫn thuộc vùng “sợ hãi”. Song đây là mức cao nhất của chỉ số này trong gần hai tháng, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về mặt tâm lý so với giai đoạn cuối năm trước.
Trên thị trường, Bitcoin hiện giao dịch quanh vùng 89.200 USD. Đà giảm mạnh trước đó đã chững lại, biên độ dao động thu hẹp dần, cho thấy thị trường đang từng bước lấy lại sự cân bằng sau chuỗi biến động kéo dài.
Việc tâm lý thị trường được cải thiện, dù chưa thoát hẳn khỏi vùng sợ hãi, vẫn được xem là tín hiệu tích cực, ít nhất là về mặt cảm xúc của nhà đầu tư. Nhiều nhà phân tích cho rằng những giai đoạn thị trường bị bao trùm bởi nỗi sợ trong thời gian dài thường trùng với vùng giá thấp, nơi rủi ro giảm dần và cơ hội bắt đầu manh nha hình thành.
Trong thực tế, chỉ báo tâm lý thường được giới đầu tư sử dụng như một công cụ tham khảo để quan sát hành vi của số đông, từ đó cân nhắc thời điểm mua vào hoặc chốt lời. Khi nỗi sợ lan rộng, thị trường có thể đã phản ánh phần lớn thông tin tiêu cực vào giá. Tuy nhiên, khi tâm lý chuyển sang hưng phấn và tham lam, nhiều nhà đầu tư cũng sẽ chủ động giảm bớt tỷ trọng để bảo toàn lợi nhuận.
Bước sang năm 2026, bức tranh tâm lý của thị trường tiền điện tử nhìn chung đã sáng màu hơn so với những tháng cuối năm ngoái. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều đồng tiền điện tử từng mất giá mạnh trong năm 2025, không loại trừ khả năng thị trường vẫn sẽ xuất hiện những nhịp bán ra khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ cơ hội hồi phục để xả hàng.
Diễn biến giá trong phiên cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã vượt mốc 3.000 tỷ USD, tăng gần 2% trong ngày. Sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt trong nhóm các đồng tiền dẫn dắt.
Bitcoin giao dịch quanh mốc 89.240 USD, tăng gần 1,7% trong ngày, dù vẫn còn giằng co dưới ngưỡng 90.000 USD. Ethereum thể hiện tốt hơn khi tăng trên 2,4%, vượt mốc 3.000 USD và đóng vai trò điểm tựa tâm lý quan trọng cho toàn thị trường.
Các đồng tiền điện tử vốn hóa lớn khác như BNB và XRP cũng ghi nhận mức tăng lần lượt trên 1,4% và 2,2%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung vào Bitcoin mà đang dần lan tỏa sang nhóm altcoin chủ chốt, củng cố thêm tín hiệu hồi phục thận trọng của thị trường trong những ngày đầu năm.
Ngoài việc phải có diện tích tối thiểu từ 05 ha trở lên, khu công nghệ số tập trung phải có tối thiểu 2.000 nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc…
Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Huế năm 2026 vừa được ban hành đặt mục tiêu hoàn thiện khung kiến trúc số, phát triển chính quyền số, xã hội số và thúc đẩy kinh tế số trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030…
Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain và kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo này…
Do Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy bình chọn
Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ khẳng định CBDC có toàn bộ lợi ích mà stablecoin hứa hẹn, từ hiệu quả, khả năng lập trình cho tới thanh toán tức thì, nhưng đi kèm với mức độ tin cậy và an toàn cao hơn, nhờ được bảo chứng trực tiếp bởi ngân hàng trung ương...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: