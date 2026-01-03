Gần 7.400 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý

Bộ Tài chính cho biết trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ sở nhà, đất dôi dư đã từng bước được các địa phương quyết định và tổ chức xử lý để tránh thất thoát, lãng phí tài sản. Hiện số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý là gần 7.400 cơ sở...

Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình quản lý tài sản công trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết để phục vụ cho việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà, đất công khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, Chính phủ ban hành 15 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Quyết định, Bộ Tài chính ban hành 1 Thông tư.

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý của địa phương, bảo đảm tuân thủ chủ trương của Đảng, Nhà nước với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy được bố trí nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ quan của nhà nước thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời sẽ ưu tiên bố trí các cơ sở nhà đất dôi dư chuyển đổi công năng để sử dụng cho mục đích y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công cộng.

Trên cơ sở đó, các địa phương đã tích cực thực hiện việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà, đất công trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư cũng đã từng bước được các địa phương quyết định và tổ chức xử lý để tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Kết quả tính đến ngày 19/12/2025, đã hoàn thành xử lý 18.097 cơ sở nhà, đất; trong đó: bố trí cho y tế 509 cơ sở; bố trí cho giáo dục đào tạo 2.547 cơ sở; bố trí cho thể dục thể thao 1.650 cơ sở; bố trí cho mục đích công cộng khác 249 cơ sở; bố trí làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp 7.870 cơ sở. Hiện số cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý là 7.387 cơ sở.

Việc bố trí cho y tế, giáo dục, đào tạo giảm so với kỳ trước do các điểm trường, trạm y tế tiếp tục được xử lý giao cho cơ quan chức năng quản lý, khai thác do không còn nhu cầu sử dụng.

Đối với xe ô tô, tính đến nay đã có 3.232 đơn vị hành chính cấp xã (97,32%) đã được trang bị xe ô tô phục vụ công tác; chỉ còn 89 đơn vị hành chính cấp xã (2,68%) chưa được trang bị xe ô tô phục vụ công tác.

Hiện, các địa phương đều đã bố trí kinh phí để thực hiện việc mua sắm xe ô tô cho các xã còn thiếu.

Đối với máy móc, thiết bị: 100% các đơn vị hành chính cấp xã báo cáo đã được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ công tác.

Theo Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện nay các văn bản hướng dẫn của Bộ về lĩnh vực tài chính - ngân sách và quản lý tài sản công cơ bản đầy đủ để các địa phương triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính đã trình và Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 10.321,5 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và đảm bảo cơ sở, vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Bộ Tài chính đã trình và Thủ tướng Chính phủ bổ sung cho các địa phương 1.282 tỷ đồng để thực hiện các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và 22,2 tỷ đồng để số hóa tài liệu lưu trữ.