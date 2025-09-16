FPT ký kết hợp tác AI mở ra cơ hội lên đến 30 triệu USD với tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á
Lan Anh
16/09/2025, 14:06
Tập đoàn FPT, công ty toàn cầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, đã chính thức ký thỏa thuận chiến lược với một trong những tập đoàn công nghiệp có quy mô hàng đầu Đông Nam Á.
Hợp tác mở ra cơ hội hợp đồng có giá trị 30 triệu USD, để thúc đẩy chuyển đổi toàn diện về AI trong hoạt động sản xuất cho khách hàng trên toàn khu vực.
Hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực của FPT trong việc hiện đại hóa lĩnh vực công nghiệp bằng AI và chuyển đổi số. Với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ công nghệ cho các khách hàng toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất, FPT sẽ triển khai các giải pháp AI bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị - từ vận hành doanh nghiệp và nâng cao hiệu suất nhà máy đến các chức năng hậu cần, qua đó giúp khách hàng hình thành mô hình sản xuất hiệu quả và thông minh dựa trên AI.
Lộ trình chuyển đổi toàn diện dự kiến sẽ triển khai theo ba giai đoạn chiến lược. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ năm 2025 với trọng tâm là xây dựng nền tảng AI vững chắc thông qua việc áp dụng các công nghệ như OCR để xử lý tài liệu, số hóa quy trình sản xuất, tích hợp dữ liệu máy móc và sử dụng thị giác máy tính đảm bảo an toàn lao động cũng như hoạt động chấm công.
Giai đoạn hai, dự kiến vào năm 2026, sẽ tập trung vào việc nâng cao trí tuệ vận hành nhờ các giải pháp dự báo, tối ưu hóa và lập kế hoạch dựa trên AI. Những nỗ lực này sẽ cho phép tập đoàn công nghiệp này đưa ra các quyết định thông minh hơn, dựa trên dữ liệu, trong những lĩnh vực then chốt như thu mua, sản xuất và quản lý lực lượng lao động.
Từ năm 2027 trở đi, dự án sẽ tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái sản xuất thông minh, tối ưu hóa với khả năng ra quyết định được hỗ trợ bởi AI. Quá trình chuyển đổi này sẽ đi cùng việc áp dụng các công nghệ như song sinh kỹ thuật số (digital twins), trợ lý AI và tác nhân tự động nhằm tinh gọn vận hành, trong khi AI hội thoại sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
“Quan hệ hợp tác này là minh chứng cho tầm nhìn chung của chúng tôi trong việc xây dựng các nhà máy của tương lai,” ông Levi Nguyen, Giám đốc FPT Thái Lan, Tập đoàn FPT phát biểu. “Với chiến lược AI-first, FPT mong muốn đi đầu trong chuyển đổi AI công nghiệp, vận dụng mọi thế mạnh chuyên môn, năng lực AI và kinh nghiệm để hỗ trợ khách hàng tái định hình hoạt động, thiết lập tiêu chuẩn mới cho sản xuất thông minh tại Đông Nam Á.”
Được công nhận là công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất trong bảng xếp hạng Fortune’s Southeast Asia 500, FPT đã xây dựng được uy tín mạnh mẽ như một đối tác chuyển đổi số tin cậy của nhiều doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á như AIA, Central Group, Honda, IHH Healthcare Singapore, Mitsubishi, Panasonic, RS Group, SCB, và Unilever. Ngoài ngành sản xuất, FPT còn hỗ trợ khách hàng trong nhiều ngành đa dạng khác như ngân hàng – tài chính, bán lẻ, ô tô, y tế, năng lượng, hàng tiêu dùng và hàng không.
Với nhu cầu chuyển đổi số ngày càng gia tăng, khu vực Đông Nam Á được xem là một trong những thị trường trọng yếu nhất của FPT tại châu Á – Thái Bình Dương. Tại Đông Nam Á, FPT đang hiện diện tại 7 quốc gia và có hàng nghìn chuyên gia đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số đang ngày càng gia tăng tại khu vực này.
Tập đoàn FPT (FPT) là công ty công nghệ và dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu toàn cầu, có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong ba lĩnh vực cốt lõi: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. Trong gần 4 thập kỷ, FPT đã liên tục mang đến các giải pháp có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hàng triệu cá nhân và hàng chục nghìn tổ chức trên toàn cầu.
Cam kết nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới và cung cấp các giải pháp AI đẳng cấp quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp toàn cầu, Tập đoàn tập trung vào 5 trụ cột chuyển đổi quan trọng: Trí tuệ nhân tạo, Bán dẫn, Công nghệ phần mềm ô tô, Chuyển đổi số, và Chuyển đổi xanh. Năm 2024, FPT ghi nhận tổng doanh thu đạt 2,47 tỷ USD và lực lượng lao động hơn 54.000 nhân sự trên các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
* Để biết thêm thông tin về dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu của FPT, vui lòng truy cập: https://fpt.com/vi
