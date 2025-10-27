FPT trình diễn giải pháp an ninh mạng chủ động, bảo vệ niềm tin số của Việt Nam tại triển lãm công ước Hà Nội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Tuấn Sơn
27/10/2025, 11:42
Tại Triển lãm công nghệ trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội, FPT giới thiệu các giải pháp bảo mật ứng dụng AI đã được giải thưởng tại khu vực, góp phần cùng quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp kiến tạo không gian mạng an toàn, tự chủ và bền vững.
8 nền tảng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu trong hệ sinh thái bảo mật từ Đào tạo đến Tư vấn, cung cấp Sản phẩm, giải pháp được FPT giới thiệu tại Triển lãm trong khuôn khổ sự kiện Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) gồm: QaiDora Vision và FPT Camera AI – Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo; NightWolf SecureOne - Giải pháp An ninh mạng tinh gọn cho doanh nghiệp hiện đại; Dịch vụ Tư vấn An toàn thông tin; Dịch vụ Đánh giá & Kiểm thử An ninh; Dịch vụ Giám sát & Vận hành An ninh mạng; Dòng chip quản lý nguồn; AI trong chăm sóc sức khoẻ từ xa.
Trong đó, tiêu biểu là Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lựa chọn triển khai trong một số dự án quốc gia. Nền tảng này giúp các tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi công tác đảm bảo an ninh, an toàn công cộng từ bị động sang chủ động, dự báo và ngăn chặn rủi ro ngay từ đầu.
Hệ thống có thể phát hiện và ngăn chặn tới 80% sự cố tiềm ẩn nhờ khả năng cảnh báo sớm bằng AI, phân tích hành vi bất thường theo thời gian thực như ẩu đả, xâm nhập trái phép hay tình huống nguy hiểm, với tốc độ phản ứng nhanh hơn 3–5 lần so với giám sát thủ công, giúp lực lượng chức năng can thiệp kịp thời và giảm đáng kể các vụ việc nghiêm trọng tại khu vực giám sát.
Nền tảng NightWolf SecureOne giúp doanh nghiệp chủ động giám sát toàn bộ các “tài sản số” như máy chủ, ứng dụng, thiết bị, dữ liệu … theo thời gian thực. Bộ dịch vụ tư vấn, đánh giá – kiểm thử và giám sát – vận hành an ninh mạng 24/7 ứng dụng AI tự động hợp nhất, tương quan hóa dữ liệu từ mọi lớp bảo mật, dịch vụ phát hiện mối đe dọa gần như ngay lập tức.
Bộ 3 dịch vụ an ninh mạng: Dịch vụ Tư vấn An toàn thông tin; Dịch vụ Đánh giá & Kiểm thử An ninh; Dịch vụ Giám sát & Vận hành An ninh mạng giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược, lộ trình và kiến trúc an ninh mạng toàn diện; chủ động phát hiện và vá các lỗ hổng bảo mật trên hệ thống công nghệ thông tin (Website, ứng dụng, hạ tầng mạng...); ứng phó sự cố an ninh mạng 24/7 phát hiện sớm các cuộc tấn công, giảm thiểu thiệt hại và tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành đội ngũ ATTT nội bộ.
Bên cạnh đó, FPT cũng mang tới triển lãm FPT Access control system (FAS) - Thiết bị quản lý xác thực CCCD của FPT cùng dòng chip nguồn do FPT thiết kế, ứng dụng trong các máy xác thực Căn cước công dân. FAS được tích hợp ứng dụng trong hệ thống quản lý an toàn học đường, giúp nhà trường kiểm soát ra vào, bảo vệ học sinh, và trong thiết bị xác minh di động, hỗ trợ lực lượng chức năng đảm bảo an ninh dân dụng, xác định tội phạm mọi lúc, mọi nơi.
Giải pháp tư vấn sức khỏe từ xa bằng công nghệ AI là một bước tiến trong việc quản lý sức khỏe cá nhân, đặc biệt là trong việc theo dõi các chỉ số quan trọng như huyết áp. Ứng dụng này cho phép Người dùng sử dụng điện thoại cá nhân để chủ động kiểm tra tình trạng huyết áp của bản thân thông qua camera. Dữ liệu huyết áp sau đó sẽ được hệ thống AI phân tích, đánh giá sơ bộ về tình trạng sức khỏe và cảnh báo sớm nếu có nguy cơ.
Trong thời gian qua, FPT đã chú trọng đầu tư nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái an ninh mạng, với triết lý bảo mật chủ động, ứng dụng sâu rộng Trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ sinh thái bảo mật từ Đào tạo đến Tư vấn, cung cấp Sản phẩm, giải pháp của FPT khẳng định năng lực công nghệ và cam kết đồng hành bảo đảm an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, hướng tới một môi trường số an toàn, tự chủ và phát triển bền vững.
Mỗi năm, FPT thực hiện hơn 1.500 dự án về an ninh mạng. Với khả năng tự động hóa cao, các giải pháp an ninh của FPT giúp tăng 400% tốc độ xử lý sự cố bảo mật, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro. Trường Đại học FPT cũng là một trong số ít các trường đại học tại Việt Nam có chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành.
