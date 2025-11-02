Gần 4.000 người được sơ tán khẩn cấp do mưa lớn kéo dài ở Hà Tĩnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 02/11/2025
Nguyễn Thuấn
02/11/2025, 00:40
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29/10 đến ngày 1/11, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa rất to, khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao đã khiến khu vực Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Lượng mưa đo được từ 17h ngày 29/10 đến 15h ngày 1/11 phổ biến từ 400–900 mm, trong đó nhiều nơi vượt ngưỡng 900 mm.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung cao độ ứng phó với mưa lũ.
Chủ tịch yêu cầu toàn hệ thống chính trị trực 24/24 giờ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; các lãnh đạo xã, phường, thị trấn phải bám sát địa bàn, kịp thời sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại về người.
Công điện cũng nhấn mạnh, các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở cao như Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kỳ Thượng, Vũ Quang… cần chuẩn bị sẵn phương án di dời dân khẩn cấp, bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ và kiểm soát giao thông an toàn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.
Các đơn vị quản lý hồ đập, đê điều được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ, vận hành xả lũ đúng quy trình, không để ảnh hưởng đến vùng hạ du. Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thiết bị, hóa chất xử lý môi trường sau lũ, nhằm phòng ngừa dịch bệnh bùng phát.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải khẳng định an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu, toàn tỉnh phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động mọi phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
TP. Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân cả nước về ý tưởng xây dựng biểu tượng tri ân tinh thần “chung sức, đồng lòng” vượt qua đại dịch Covid-19, kết hợp không gian công cộng và công viên cây xanh tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài)…
Ngay sau khi lũ rút, tại nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế còn đọng lại lượng lớn bùn đất và rác thải. Để làm sạch môi trường, trả lại diện mạo xanh cho Huế, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã chung tay dọn dẹp vệ sinh, để sớm ổn định cuộc sống...
Cùng với 800 tỷ đồng, Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mỳ ăn liền và 2 tấn lương khô cùng cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs… để tổ chức khám bệnh cho nhân dân, tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người...
Đến 7h sáng nay (1/11), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng, tương đương hơn 84% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua...
