Trang chủ Dân sinh

Gần 4.000 người được sơ tán khẩn cấp do mưa lớn kéo dài ở Hà Tĩnh

Nguyễn Thuấn

02/11/2025, 00:40

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29/10 đến ngày 1/11, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa rất to, khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn
Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao đã khiến khu vực Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Lượng mưa đo được từ 17h ngày 29/10 đến 15h ngày 1/11 phổ biến từ 400–900 mm, trong đó nhiều nơi vượt ngưỡng 900 mm. 

Do mưa lớn kéo dài, mực nước tại các hồ chứa lớn đều tăng cao, nhiều hồ đã phải xả tràn để đảm bảo an toàn. Hồ Kẻ Gỗ đạt 96,17% dung tích thiết kế, Sông Rác đạt 94,38%, còn Ngàn Trươi đạt 67,99%. Các hồ chứa như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Tàu Voi, Khe Xai, Bộc Nguyên và Đá Hàn đang xả lũ với tổng lưu lượng hàng trăm mét khối mỗi giây. Nhà máy thủy điện Hố Hô cũng điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 372 m3/giây.
Do mưa lớn kéo dài, mực nước tại các hồ chứa lớn đều tăng cao, nhiều hồ đã phải xả tràn để đảm bảo an toàn. Hồ Kẻ Gỗ đạt 96,17% dung tích thiết kế, Sông Rác đạt 94,38%, còn Ngàn Trươi đạt 67,99%. Các hồ chứa như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Tàu Voi, Khe Xai, Bộc Nguyên và Đá Hàn đang xả lũ với tổng lưu lượng hàng trăm mét khối mỗi giây. Nhà máy thủy điện Hố Hô cũng điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 372 m3/giây.
Theo thống kê sơ bộ, Hà Tĩnh đã có 4.292 ngôi nhà bị ngập lụt
Trong đó, xã Cẩm Duệ ghi nhận 2.950 hộ bị ảnh hưởng, phường Vũng Áng 500 hộ, xã Cẩm Bình 487 hộ, phường Hoành Sơn 34 hộ, Cẩm Xuyên 227 hộ, Hương Đô 41 hộ, Hương Phố 25 hộ...
Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường, cầu cống và nhà dân ở huyện Hương Khê cũ đang bị ngập cục bộ.
Đường ngập sâu, người dân dùng thuyền nhỏ di chuyển trong ngày mưa lớn.
Những ngày qua các chiến sĩ bộ đội, công an túc trực ngày đêm khẩn trương sơ tán người dân các khu vực ngập sâu tại Hà Tĩnh
Người già và trẻ em được ưu tiên sơ tán trước khi nước lũ dâng cao
Trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh đã sơ tán 1.610 hộ dân với 3.864 người đến nơi an toàn. 
Cùng với công tác sơ tán, cứu hộ dân lực lượng Công an Hà Tĩnh cũng đã dùng thuyền máy tiếp cận đưa nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống và các đồ dùng sinh hoạt khác cho những hộ bị ngập sâu, bị cô lập 
Trong thời tiết mưa lớn, rét lạnh lực lượng chức năng Hà Tĩnh vẫn căng mình di chuyển tiếp cận các khu vực ngập lụt để cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
Bộ đội đưa một thai phụ ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
 Bộ đội đưa người già đến nơi sơ tán.
Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại Hà Tĩnh. Nguồn: Văn Đức
Tuyến đường từ trung tâm xã Phúc Trạch vào xã Hương Liên cũ bị sạt lở nhiều đoạn.
Mưa lớn cũng gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 15, quốc lộ 8C, các tuyến ĐT.547, ĐT.553, ĐT.554, làm chia cắt cục bộ nhiều khu dân cư. 
Đặc biệt, tuyến đường tuần tra ven biển qua xã Cẩm Trung xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, khối lượng đất đá lớn, chưa thể khắc phục do mưa vẫn tiếp diễn. Chính quyền địa phương đã cấm đường tạm thời để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung cao độ ứng phó với mưa lũ.

Chủ tịch yêu cầu toàn hệ thống chính trị trực 24/24 giờ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; các lãnh đạo xã, phường, thị trấn phải bám sát địa bàn, kịp thời sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Cẩm Duệ
Công điện cũng nhấn mạnh, các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở cao như Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kỳ Thượng, Vũ Quang… cần chuẩn bị sẵn phương án di dời dân khẩn cấp, bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ và kiểm soát giao thông an toàn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị quản lý hồ đập, đê điều được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ, vận hành xả lũ đúng quy trình, không để ảnh hưởng đến vùng hạ du. Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thiết bị, hóa chất xử lý môi trường sau lũ, nhằm phòng ngừa dịch bệnh bùng phát.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải khẳng định an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu, toàn tỉnh phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động mọi phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy