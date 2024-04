Gần 6 tỷ đồng đóng góp cho thế hệ tương lai, kết nối hơn 5000 cơ hội việc làm

Từ ngày 25-31/3, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã tổ chức chuỗi sự kiện UEH Sharing – Career Fair 2024 và mở đầu cho hành trình “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững 2024”.

Theo Ban tổ chức, thông qua chuỗi sự kiện UEH Sharing – Career Fair 2024, hơn 5000 cơ hội việc làm hấp dẫn đã tiếp cận đến sinh viên, người lao động trên địa bàn TP.HCM và các khu vực lân cận thông qua hình thức tuyển dụng trực tiếp tại UEH và trực tuyến trên nền tảng event.ueh.edu.vn; vieclam.ueh.edu.vn từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2024.

Trong đó, gần 50 doanh nghiệp uy tín có gian hàng tham gia tuyển dụng đến từ các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, tư vấn, hàng tiêu dùng, thực phẩm, công nghệ, thương mại điện tử, xây dựng, bất động sản, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, sản xuất, nguyên vật liệu, năng lượng,…

Ngoài ra, các ứng viên đã được giao lưu, phỏng vấn, thử sức trước những câu hỏi và thử thách tại gian hàng tuyển dụng của doanh nghiệp; được cung cấp những thông tin về thị trường việc làm, xu hướng nghề nghiệp, cơ hội thực tập đa dạng…

Trong khuôn khổ sự kiện, UEH cũng đã tổ chức các hoạt động triển lãm Techshow, tọa đàm giới thiệu sản phẩm công nghệ mới, các hội thảo lan tỏa tri thức đa ngành, những dự án nghiên cứu về phát triển bền vững,... dành cho doanh nghiệp, sinh viên, người lao động, như: “Open Innovation - Culture is essential for SMEs to thrive” (Sáng tạo mở - Văn hóa vấn đề thiết yếu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi đến thịnh vượng); Hội thảo “Tương tác giữa con người - trí tuệ nhân tạo (ArtTech)”; Hội thảo “Thị trường carbon tự nguyện - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”; Workshop “Năng lực số để thành công cho thế hệ trẻ gen Z”; Workshop “Quản trị mục tiêu và hoạch định tài chính cá nhân bền vững”; Workshop “Xu hướng ứng dụng AI trong doanh nghiệp - sinh viên cần làm gì để thích ứng với kỷ nguyên AI?”…

GS.TS. Sử Đình Thành, Giám đốc UEH cho biết, thông qua chương trình “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững” với sự khởi đầu cho năm 2024 chính là chuỗi sự kiện Sharing – Career Fair 2024, đã trở thành cầu nối kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đối tác, cá nhân… cùng đóng góp thiết thực cho các hoạt động giáo dục, vì tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Sharing – Career Fair 2024 sẽ tiếp tục ươm mầm và hỗ trợ những tài năng trẻ cùng 300 suất học bổng; Tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tài năng tham gia hội thảo, chương trình học thuật quốc tế; Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hướng đến môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế, xây dựng Phân hiệu UEH tại Nha Trang;

Đồng thời, lan tỏa các bài nghiên cứu khoa học, kiến thức ứng dụng, các hoạt động ươm mầm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia của UEH và đối tác đến với cộng đồng, cùng giải quyết những vấn đề thời sự của xã hội; Thực hiện UEH Green Campus, chuyển đổi số trong giáo dục...

Được biết, chương trình “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững” được UEH triển khai từ năm 2020 và đã trở thành cầu nối kết nối một cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức,... cùng nhau đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và giáo dục.

Năm 2023, chương trình đã đạt được những kết quả: Hơn 600 doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá chất lượng sinh viên; 1.874 sinh viên tham gia tour tham quan doanh nghiệp; đào tạo kỹ năng mềm dành cho hơn 7.100 sinh viên; gần 4 tỷ đồng từ các chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp; 6.110 vị trí việc làm dành cho sinh viên; 14 tỷ đồng đóng góp Quỹ Giving to UEH...

Đồng thời, kiến tạo tương lai đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho 27 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được ươm tạo mới; 02 dự án hành động bền vững “UEH Global Learning” và “Đại học xanh - UEH Green Campus”; 28 lượt chia sẻ không gian sáng tạo và phát triển.