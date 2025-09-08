Giá thép tại Mỹ sụt mạnh

Kể từ khi thuế quan với thép nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực hồi tháng 3, giá thép tại Mỹ đã giảm mạnh và trở lại mức trước đó...

Thời gian qua, các nhà sản xuất thép Mỹ đã tăng sản lượng, trông chờ thuế quan sẽ khiến hàng nhập khẩu đắt đỏ hơn và nhu cầu với thép sản xuất trong nước tăng lên.

Tuy nhiên, nhu cầu thép suy yếu tại Mỹ đang khiến nỗ lực hồi sinh ngành thép của ông Trump gặp khó khăn và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung thép toàn cầu.

Theo dữ liệu ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 25/8 của công ty SteelBenchmarker, giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ là 911 USD/tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2 và giảm 10,7% so với mức 1.020 USD/tấn vào cuối tháng 4.

Nguồn cung tăng lên là một nguyên nhân khiến giá thép tại nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm mạnh. Ngày 12/3, chính quyền Tổng thống Trump áp đặt thuế quan 25% với các sản phẩm thép và sau đó tăng lên 50% vào tháng 6. Các nhà sản xuất thép tại nước này đã tăng cường sản xuất sau khi thuế nhập khẩu tăng lên với niềm tin rằng khách hàng sẽ chuyển sang mua thép nội địa nhiều hơn vì thép nhập khẩu trở nên đắt đỏ.

Theo ước tính của Viện Sắt và Thép Mỹ (AISS), các nhà máy thép của nước này hiện đạt công suất gần 80%, tăng so với mức khoảng 74% hồi đầu năm. Sản lượng thép thô của Mỹ trong tháng 7 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7,1 triệu tấn.

Ngoài ra, lượng thép nhập khẩu không giảm mạnh như kỳ vọng của các nhà sản xuất thép Mỹ. Trong tháng 6, nước này nhập khẩu 2,2 triệu tấn thép, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, trước khi giảm nghẹ vào tháng 7. Đây có thể là chủ yếu số thép được nhập khẩu theo các hợp đồng được ký thế kết trước khi thuế quan 50% có hiệu lực.

Nguồn cung tăng lên trong khi nhu cầu thép sụt giảm. Báo cáo của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) tháng 8 cho thấy chỉ số nhà quản trị nhà mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của nước này là 48,7 điểm, đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp ở dưới mức 50 điểm. PMI dưới 50 điểm cho thấy hoạt động trong ngành có sự suy giảm. Với triển vọng bấp bênh do bất ổn chính sách thuế quan, hoạt động sản xuất tại Mỹ chững lại, kép theo nhu cầu thép đi xuống.

“Mùa hè luôn là mùa thấp điểm về nhu cầu thép và nhu cầu này thậm chí đang giảm mạnh do lãi suất cao. Các công ty bán buôn có vẻ không muốn tăng thêm hàng tồn kho cho tới khi lãi suất hạ”, nhà phân tích cấp cao Atsushi Yamaguchi tại công ty SMBC Nikko Securities nhận xét.

Các nhà sản xuất thép lớn của Mỹ, bao gồm Nucor thời gian qua liên tục giảm giá thép cuộn cán nóng.

“Giá thép những tháng trước tăng lên vì các công ty bán buôn tăng tích trữ hàng trước khi thuế quan có hiệu lực. Nhưng nhu cầu thực tế của ngành xây dựng và ô tô đang ở mức thấp nên họ sẽ không tăng thêm tồn kho nếu không cần thiết”, đại diện một công ty thép tiết lộ với tờ báo Nikkei Asia.

Tình hình hiện tại đặt ra câu hỏi rằng liệu thuế quan của chính quyền ông Trump có mang lại hiệu quả trong việc giảm thép nhập khẩu hay không.

Theo ông Yamaguchi, nhập khẩu thép vào Mỹ có thể giảm sau tháng 8 bởi với nhiều sản phẩm thép nhập khẩu, giá rẻ là lợi thế chính để bán hàng nhưng lợi thế này không còn nữa khi thuế quan là 50%.

Một số nhà phân tích khác dự báo giá thép sẽ tăng trở lại nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách vào giữa tháng này, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nền kinh tế.