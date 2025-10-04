Giá vàng bật tăng trở lại, SPDR Gold Trust bán ròng liền hai phiên

Tính đến tuần này, giá vàng thế giới đã tăng 7 tuần liên tiếp, với các động lực chính bao gồm khả năng Fed giảm lãi suất...

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/10), một lần nữa tiếp cận mốc kháng cự quan trọng 3.900 USD/oz, do nhà đầu tư lo ngại Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa kéo dài và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Quỹ SPDR Gold Trust bán ròng vàng phiên thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn hoàn tất một tuần mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 29,5 USD/oz, tương đương tăng 0,77%, đạt 3.887 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 123,7 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng hơn 1%, đóng cửa ở mức 3.908,9 USD/oz.

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng hơn 3% và lập kỷ lục mọi thời đại trên mức 3.895 USD/oz. Giá vàng giao ngay quy đổi tăng 3,8 triệu đồng/lượng cả tuần.

Theo báo giá trên website của Vietcombank, giá USD tại ngân hàng này lúc hơn 6h sáng nay (4/10) là 26.170 đồng (mua vào) và 26.420 đồng (bán ra), giảm 13 đồng ở mỗi đầu giá so với cùng thời điểm ngày hôm qua và cũng giảm 13 đồng so với mức chốt của tuần trước.

Tính đến tuần này, giá vàng thế giới đã tăng 7 tuần liên tiếp, với các động lực chính bao gồm khả năng Fed giảm lãi suất, xu hướng mất giá của đồng USD, mối lo về ngân sách và nợ nần của Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, mối lo về sự độc lập của Fed, và sự trở lại mạnh mẽ của các quỹ ETF vàng.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa gần 3 ngày và một dự luật ngân sách tạm thời mà Đảng Cộng hòa thúc đẩy một lần nữa lại thất bại vào ngày 3/10 do vấp phải sự phản đối của các nghị sỹ Dân chủ. Giới đầu tư đang ít nhiều lo ngại rằng vụ đóng cửa này có thể kéo dài, dẫn tới nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng lên.

“Tôi cho rằng Chính phủ Mỹ càng đóng cửa lâu, đó sẽ càng là một yếu tố giá lên đối với thị trường vàng. Còn nếu bất ngờ có một thỏa thuận ngân sách đạt được vào cuối tuần này, đó có thể sẽ là một yếu tố khiến vàng tụt giá”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Vào đầu tuần, giới phân tích đã kỳ vọng báo cáo việc làm phi nông nghiệp mà Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu sẽ chi phối diễn biến tỷ giá USD và giá vàng thông qua định hình kỳ vọng lãi suất Fed. Tuy nhiên, Cục Thống kê lao động (BLS) đã phải trì hoãn việc công bố báo cáo này do Chính phủ đóng cửa.

Trong bối cảnh như vậy, nhà đầu tư tiếp tục dựa vào các số liệu thay thế, gồm báo cáo việc làm tư nhân do công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố vào hôm thứ Tư để làm căn cứ cho kỳ vọng lãi suất. Các dữ liệu này đều phản ánh một thị trường lao động đang suy yếu và củng cố khả năng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và 12.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 97% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng này và khả năng 85% Fed hạ lãi suất tương tự trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

Năm nay, giá vàng đã tăng 47%, trở thành một trong những tài sản ghi nhận mức tăng mạnh mẽ nhất trên thị trường tài chính toàn cầu.

Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index mất 0,14%, còn 97,71 điểm. Tuần này, chỉ số giảm 0,45%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.014,9 tấn vàng. Dù vậy, quỹ vẫn mua ròng khoảng 8 tấn vàng trong tuần này, nối tiếp chuỗi tuần mua ròng gần đây.

Một báo cáo của ngân hàng UBS dự báo giá vàng có thể tăng lên mức 4.200 USD/oz trong những tháng tới vì “chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng đang giảm xuống do lãi suất ở Mỹ giảm. Kỳ vọng đồng USD còn mất giá là một động lực hỗ trợ khác cho giá vàng”.