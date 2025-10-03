Vàng trượt giá sau phát biểu của một quan chức Fed, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/10), tiếp tục rút khỏi mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước, sau khi một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kêu gọi thận trọng trong việc giảm lãi suất...

Sau mấy phiên mua ròng mạnh tay, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng trong phiên này.

Lúc 6h sáng nay (3/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,02%, giao dịch ở mức 3.858,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 122,9 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.185 đồng (mua vào) và 26.435 đồng (bán ra), giảm 11 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Đóng cửa phiên New York, giá vàng giao ngay còn 3.857,5 USD/oz, giảm 9,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,02%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,8%, đóng cửa ở mức 3.868,1 USD/oz.

Giá vàng giao ngay lập kỷ lục mọi thời đại ở mức hơn 3.895 USD/oz vào hôm 1/10 do nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần vì bất đồng ngân sách.

Sau đó, vàng quay đầu giảm giá vì áp lực chốt lời ở vùng đỉnh, yếu tố kỹ thuật cho thấy ngưỡng 3.900 USD/oz là một kháng cự mạnh, và xu hướng tăng điểm vẫn duy trì của thị trường chứng khoán Mỹ phản ánh rằng nhà đầu tư không quá mức lo sợ về tác động của việc Chính phủ đóng cửa.

Phiên ngày 2/10, giá vàng chịu sự chi phối chủ yếu của triển vọng lãi suất Fed.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, nói rằng việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 là một động thái hợp lý để chống lại sự suy yếu nhanh của thị trường việc làm. Nhưng bà cho rằng hiện tại, tốc độ suy yếu của thị trường việc làm đã chậm lại, đồng thời phát tín hiệu không sẵn sàng cho việc cắt giảm lãi suất về mức thấp hơn.

“Chúng tôi sẽ phải rất thận trọng về những đợt giảm lãi suất tiếp theo và đảm bảo cân chỉnh chính sách sao cho hợp lý, sao cho các điều kiện không nới lỏng quá mức để đến lúc phải đảo ngược”, bà Logan phát biểu tại một sự kiện ở trường kinh doanh thuộc Đại học Texas, nhấn mạnh rằng một sai lầm nới lỏng quá mức sẽ dẫn tới hệ quả là rất khó lập lại ổn định giá cả.

“Với kỳ vọng cho rằng thuế quan và các áp lực khác sẽ dẫn tới xu hướng lạm phát cao hơn một chút trong những tháng sắp tới, dự báo của tôi là tiến trình bình thường hóa chính sách sẽ chậm lại một chút nhằm đảm bảo sẽ đưa được lạm phát về mục tiêu 2%”, bà Logan nói.

Sau phát biểu này của vị Chủ tịch chi nhánh Fed, thị trường lãi suất tương lai vẫn giữ mức đặt cược cao vào việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 là hơn 97% và trong cuộc họp tháng 12 là hơn 91%.

Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng nếu nhiều quan chức Fed đều thận trọng như bà Logan, triển vọng cắt giảm lãi suất trong năm 2026 có thể giảm xuống.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 sẽ là một điểm dữ liệu quan trọng đối với quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 10, nhưng do Chính phủ Mỹ đóng cửa, Bộ Lao động sẽ không thể công bố báo cáo này vào ngày thứ Sáu tuần này như dự kiến.

Theo báo cáo việc làm do công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố hôm 1/10, khu vực tư nhân của Mỹ mất 32.000 công việc trong tháng 9, và số lượng việc làm mới của tháng 9 được điều chỉnh giảm 3.000 công việc so với lần công bố đầu tiên.

Đồng USD phục hồi trong phiên ngày 2/10 cũng gây áp lực mất giá lên vàng. Chỉ số Dollar Index tăng 0,15%, đóng cửa ở mức 97,86 điểm.

Sau khi mua ròng hơn 13 tấn vàng trong 3 phiên đầu tiên của tuần, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng trong phiên này. Dữ liệu từ website của quỹ cho thấy quỹ đã bán ròng 4,2 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.015,7 tấn vàng. Trước phiên bán ròng này, khối lượng vàng mà quỹ nắm giữ đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.

Các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng, xếp kim loại quý này vào vị trí hàng hóa cơ bản xứng đáng được đầu cơ giá lên nhất.

“Khả năng trở thành hiện thực của mục tiêu giá vàng 4.000 USD/oz vào giữa năm 2026 và 4.300 USD/oz vào tháng 12/2026 mà chúng tôi đặt ra đang cao hơn trước, do vị thế đầu cơ gia tăng và lực mua mạnh của các quỹ ETF ở phương Tây”, một báo cáo của Goldman Sachs viết.