Cuộc đua hầm vàng giữa Singapore và Hồng Kông

Singapore và Hồng Kông đang nổi lên như những trung tâm mới trong cuộc đua toàn cầu nhằm trở thành điểm đến hàng đầu cho việc lưu trữ vàng - loại tài sản mà giới siêu giàu trên thế giới ưa chuộng để bảo vệ giá trị tài sản của họ.

Giữa xu hướng giá vàng leo thang do bất ổn địa chính trị, hai thành phố này đang nỗ lực xây dựng và mở rộng công suất hầm vàng để thu hút các ngân hàng tư nhân và văn phòng gia đình - những tổ chức cần tới một không gian an toàn để lưu trữ vàng và bạc cho khách hàng giàu có của họ.

Tại Singapore, The Reserve - một cơ sở lưu trữ được đảm bảo an ninh tối đa - đã được khai trương vào cuối năm ngoái, với tham vọng trở thành một trong những hầm vàng lớn nhất thế giới.

Theo tờ báo Financial Times, mặc dù được thiết kế để chứa 10.000 tấn bạc và 500 tấn vàng, hiện tại cơ sở này chỉ mới sử dụng một phần nhỏ công suất. Thực tế này cho thấy dù có tiềm năng lớn, Singapore vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu trở thành một trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng toàn cầu.

Ông Albert Cheng, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Thị trường Vàng Singapore, nhận định rằng London mất 200 năm cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng để trở thành trung tâm giao dịch vàng thế giới như London, nhưng Singapore có thể rút ngắn thời gian này nhờ vào những nỗ lực hiện tại.

Hồng Kông cũng không kém phần quyết liệt trong cuộc đua này. Thành phố đã tăng cường nỗ lực trong những tháng gần đây, với kế hoạch tăng công suất lưu trữ vàng lên hơn 2.000 tấn trong vòng 3 năm tới. Chiến lược này được thúc đẩy bởi vị trí địa lý gần Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ và sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) đã mở kho lưu trữ vàng đầu tiên ở Hồng Kông và ra mắt hai hợp đồng vàng định giá bằng nhân dân tệ tại đây, nhằm thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài phát triển hầm vàng, Singapore và Hồng Kông đều đã triển khai các hợp đồng tương lai vàng và mở rộng năng lực tinh chế vàng.

Ông David Greely, nhà kinh tế trưởng tại Abaxx Exchange, một sàn giao dịch có trụ sở tại Singapore, cho biết trung tâm giao dịch vàng đang dần chuyển dịch về phía Đông, và đang có một nhu cầu lớn chưa được khai thác về một trung tâm giao dịch vàng tại châu Á.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều thuận lợi. Một số nhà giao dịch lo ngại về nguy cơ can thiệp chính trị, đặc biệt là ở Hồng Kông, một đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Ông Robert Gottlieb, một cựu nhà giao dịch vàng hàng đầu tại JPMorgan và HSBC, bày tỏ lo ngại: “Thị trường vàng ở Hồng Kông có thể không thực sự mang tính quốc tế nếu Chính phủ Trung Quốc không hài lòng với kết quả và có thể thay đổi các quy tắc”.

Ngược lại, sự trung lập chính trị của Singapore là lý do BullionVault chọn đảo quốc sư tử thay vì Hồng Kông - theo ông Adrian Ash, trưởng bộ phận nghiên cứu của nền tảng giao dịch vàng này.

Để cạnh tranh với các trung tâm phát triển như London, New York và Thụy Sĩ, cả Singapore và Hồng Kông đều cần cải thiện tính thanh khoản, dịch vụ lưu trữ, giám sát và thanh toán. Ông Gregor Gregersen, người sáng lập Silver Bullion, công ty đứng sau The Reserve, nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất trong ngành này là xây dựng tính thanh khoản. Ông cũng nói Hồng Kông còn một chặng đường dài để bắt kịp Singapore về cơ sở hạ tầng kho bãi.

Ngoài hầm vàng The Reserve, Singapore còn có Le Freeport - một cơ sở an ninh tối đa rộng 30.000 mét vuông - được mở cửa vào năm 2010 và được biết đến như "Fort Knox của Singapore". Ban đầu được mở để lưu trữ nghệ thuật, cơ sở này đã được sử dụng để bảo vệ xe hơi sang trọng, rượu vang, trang sức và kim loại quý. Các công ty lưu trữ vàng chuyên nghiệp như Brink’s và Loomis sử dụng cơ sở này.

“Về hầm vàng, Singapore đang dẫn trước, nhưng về giao dịch vàng, Hồng Kông đang dẫn trước. Cả hai trung tâm đều nhận thức được rằng thế giới đang thay đổi và họ cũng cần đánh giá lại vai trò của họ khi nói tới vàng”, ông Gregersen phát biểu.