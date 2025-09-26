Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Điệp Vũ

26/09/2025, 13:58

Trong khi mối quan tâm của đa số các nhà đầu tư hướng tới vàng - kim loại quý đã tăng giá hơn 40% trong năm nay - giá bạc thực ra còn tăng nóng hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá vàng trên thị trường thế giới đã vượt mốc 44 USD/oz và đang tiến gần với mốc 45 USD/oz, tăng 56% từ đầu năm tới nay. Đây là mức tăng hàng năm mạnh nhất của giá kim loại quý này trong vòng 10 năm trở lại đây.

Lần gần đây nhất giá bạc tăng như một hiện tượng là vào năm 2020, khi giá tăng khoảng 44% trong vòng 1 năm. Cũng trong năm đó, giá vàng tăng thế giới tăng khoảng 24%.

Theo giới phân tích, diễn biến của giá bạc trong vòng 1 thập kỷ qua là câu chuyện của những thay đổi lớn. Trong thời gian 2010-2020, thị trường bạc thế giới chứng kiến nhu cầu yếu và sản lượng dư thừa, dẫn tới sự trầm lắng của giá bạc. Nhưng từ năm 2021, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn, với nhu cầu công nghiệp đối với bạc có sự gia tăng mạnh mẽ.

Năm 2024, nhu cầu bạc cho công nghiệp đạt mức cao kỷ lục 680,5 triệu ounce, dẫn tới tổng nhu cầu bạc là 1.164,1 triệu ounce - theo một báo cáo của ngân hàng Nomura. Trong khi đó, nguồn cung bạc toàn cầu năm đó chỉ đạt 1.015,1 triệu ounce, dẫn tới sự thiếu hụt 148,9 triệu ounce bạc.

Sự thay đổi mang tính cấu trúc này chủ yếu do nhu cầu bạc tăng mạnh ở ba lĩnh vực: năng lượng tái tạo, xe điện, và điện tử. Trong đó, Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng tế bào quang điện loại N có hàm lượng bạc cao.

Nomura cho rằng sự gia tăng của nhu cầu bạc được thể hiện rõ ở việc các lượng tồn trữ bạc trong các kho chứa trên mặt đất cạn nhanh. Lượng tồn trữ này đã giảm từ mức đủ để đáp ứng nhu cầu trong 22 tháng vào tháng 12/2020 xuống còn chỉ 13 tháng vào tháng 12/2023.

Sức hấp dẫn của bạc còn đến từ tỷ lệ giá vàng/giá bạc lên tới 84 lần, cho thấy bạc đang rẻ hơn nhiều so với vàng.

Tỷ lệ giá vàng/giá bạc thể hiện số ounce bạc cần để mua được 1 ounce vàng. Tỷ lệ này cao cho thấy vàng đắt đỏ so với bạc, và bạc có thể đang bị định giá thấp và là một kênh đầu tư tốt.

Nomura dự báo nhu cầu bạc toàn cầu năm nay sẽ đạt 1.148,3 triệu tấn, trong khi nguồn cung chỉ đạt 1.030,6 triệu tấn. Như vậy, thị trường bạc toàn cầu sẽ thiếu cung 117,6 triệu tấn, đánh dấu năm thiéu hụt thứ 5 liên tiếp.

“Các dự báo trong lĩnh vực công nghiệp hiện tại cho thấy các dự trữ bạc đã được biết đến có thể sẽ cạn kiệt vào cuối năm 2050 nếu xu hướng tiêu thụ này tiếp diễn. Với dư địa tăng giá vàng trong ngắn hạn có thể hạn chế, chúng tôi xem bạc là một kênh đầu tư ngày càng hấp dẫn, nhất là vì bạc có hai vai trò, vừa là một kim loại công nghiệp, vừa là một kim loại quý chống lại bất ổn kinh tế”, một báo cáo của Nomura nhận định.

Diễn biến giá bạc 1 năm qua. Đơn vị: Trading Economics.
Diễn biến giá bạc 1 năm qua. Đơn vị: Trading Economics.

Đà tăng đã đưa giá bạc lên cao và có thể vượt mốc kháng cự chủ chốt 50 USD/oz, giới phân tích chỉ ra rằng các yếu tố kỹ thuật cho thấy giá bạc có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Theo Nomura, bất kỳ sự giảm giá nào của bạc cũng có thể mang lại cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư mua vào.

Nhà phân tích Mensur Pocini của ngân hàng đầu tư Julius Baer lạc quan về triển vọng giá bạc, dự báo giá bạc sẽ đạt vùng 52-58 USD/oz trong thời gian tới.

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

09:22, 25/09/2025

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

11:12, 24/09/2025

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

13:26, 22/09/2025

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Từ khóa:

giá bạc giá vàng thế giới

Đọc thêm

Nợ toàn cầu lập kỷ lục gần 338 nghìn tỷ USD

Nợ toàn cầu lập kỷ lục gần 338 nghìn tỷ USD

Nửa đầu năm nay, nợ toàn cầu đã tăng hơn 21 nghìn tỷ USD...

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Kế hoạch này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald thông báo mở cuộc điều ra để đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế...

Starbucks công bố kế hoạch 1 tỷ USD cải tổ công ty

Starbucks công bố kế hoạch 1 tỷ USD cải tổ công ty

Kế hoạch này được đưa ra sau khi Starbucks đã ghi nhận 6 quý liên tiếp doanh thu suy giảm tại Mỹ...

Tổng thống Trump ký sắc lệnh về TikTok Mỹ

Tổng thống Trump ký sắc lệnh về TikTok Mỹ

Thương vụ chuyển nhượng tại Mỹ có thể định giá nền tảng TikTok Mỹ ở mức 14 tỷ USD...

Đối mặt nguy cơ đóng cửa, Chính phủ Mỹ lên kế hoạch sa thải hàng loạt

Đối mặt nguy cơ đóng cửa, Chính phủ Mỹ lên kế hoạch sa thải hàng loạt

Chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa một phần do sự thiếu đồng thuận trong Quốc hội về ngân sách cho năm tài khóa mới...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Tạm đóng cửa một năm sân bay Cà Mau để thi công nâng cấp mở rộng

Đầu tư

3

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

4

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thế giới

5

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy