Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Trong khi mối quan tâm của đa số các nhà đầu tư hướng tới vàng - kim loại quý đã tăng giá hơn 40% trong năm nay - giá bạc thực ra còn tăng nóng hơn...

Giá vàng trên thị trường thế giới đã vượt mốc 44 USD/oz và đang tiến gần với mốc 45 USD/oz, tăng 56% từ đầu năm tới nay. Đây là mức tăng hàng năm mạnh nhất của giá kim loại quý này trong vòng 10 năm trở lại đây.

Lần gần đây nhất giá bạc tăng như một hiện tượng là vào năm 2020, khi giá tăng khoảng 44% trong vòng 1 năm. Cũng trong năm đó, giá vàng tăng thế giới tăng khoảng 24%.

Theo giới phân tích, diễn biến của giá bạc trong vòng 1 thập kỷ qua là câu chuyện của những thay đổi lớn. Trong thời gian 2010-2020, thị trường bạc thế giới chứng kiến nhu cầu yếu và sản lượng dư thừa, dẫn tới sự trầm lắng của giá bạc. Nhưng từ năm 2021, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn, với nhu cầu công nghiệp đối với bạc có sự gia tăng mạnh mẽ.

Năm 2024, nhu cầu bạc cho công nghiệp đạt mức cao kỷ lục 680,5 triệu ounce, dẫn tới tổng nhu cầu bạc là 1.164,1 triệu ounce - theo một báo cáo của ngân hàng Nomura. Trong khi đó, nguồn cung bạc toàn cầu năm đó chỉ đạt 1.015,1 triệu ounce, dẫn tới sự thiếu hụt 148,9 triệu ounce bạc.

Sự thay đổi mang tính cấu trúc này chủ yếu do nhu cầu bạc tăng mạnh ở ba lĩnh vực: năng lượng tái tạo, xe điện, và điện tử. Trong đó, Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng tế bào quang điện loại N có hàm lượng bạc cao.

Nomura cho rằng sự gia tăng của nhu cầu bạc được thể hiện rõ ở việc các lượng tồn trữ bạc trong các kho chứa trên mặt đất cạn nhanh. Lượng tồn trữ này đã giảm từ mức đủ để đáp ứng nhu cầu trong 22 tháng vào tháng 12/2020 xuống còn chỉ 13 tháng vào tháng 12/2023.

Sức hấp dẫn của bạc còn đến từ tỷ lệ giá vàng/giá bạc lên tới 84 lần, cho thấy bạc đang rẻ hơn nhiều so với vàng.

Tỷ lệ giá vàng/giá bạc thể hiện số ounce bạc cần để mua được 1 ounce vàng. Tỷ lệ này cao cho thấy vàng đắt đỏ so với bạc, và bạc có thể đang bị định giá thấp và là một kênh đầu tư tốt.

Nomura dự báo nhu cầu bạc toàn cầu năm nay sẽ đạt 1.148,3 triệu tấn, trong khi nguồn cung chỉ đạt 1.030,6 triệu tấn. Như vậy, thị trường bạc toàn cầu sẽ thiếu cung 117,6 triệu tấn, đánh dấu năm thiéu hụt thứ 5 liên tiếp.

“Các dự báo trong lĩnh vực công nghiệp hiện tại cho thấy các dự trữ bạc đã được biết đến có thể sẽ cạn kiệt vào cuối năm 2050 nếu xu hướng tiêu thụ này tiếp diễn. Với dư địa tăng giá vàng trong ngắn hạn có thể hạn chế, chúng tôi xem bạc là một kênh đầu tư ngày càng hấp dẫn, nhất là vì bạc có hai vai trò, vừa là một kim loại công nghiệp, vừa là một kim loại quý chống lại bất ổn kinh tế”, một báo cáo của Nomura nhận định.

Diễn biến giá bạc 1 năm qua. Đơn vị: Trading Economics.

Đà tăng đã đưa giá bạc lên cao và có thể vượt mốc kháng cự chủ chốt 50 USD/oz, giới phân tích chỉ ra rằng các yếu tố kỹ thuật cho thấy giá bạc có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Theo Nomura, bất kỳ sự giảm giá nào của bạc cũng có thể mang lại cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư mua vào.

Nhà phân tích Mensur Pocini của ngân hàng đầu tư Julius Baer lạc quan về triển vọng giá bạc, dự báo giá bạc sẽ đạt vùng 52-58 USD/oz trong thời gian tới.