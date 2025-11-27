Giá xăng dầu trong nước đồng loạt “lao dốc” theo đà giảm của thế giới

Trong kỳ điều hành ngày 27/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh so với kỳ trước (ngày 20/11). Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 251 đồng/kg - 1.026 đồng/lít…

Chiều 27/11/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.288 đồng/lít (giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.009 đồng/lít (giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.800 đồng/lít (giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 19.473 đồng/lít (giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.488 đồng/kg (giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 27/11/2025. Nguồn: Bộ Công Thương.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/11/2025 - 26/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/11/2025 và kỳ điều hành ngày 27/11/2025 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%); 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 13/11/2025 - 19/11/2025 và từ 20/11/2025 - 26/11/2025. Nguồn: Bộ Công Thương.

Trong kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.