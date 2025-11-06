Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Huyền Vy
06/11/2025, 14:50
Theo biến động của thị trường thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 6/11 được điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Trong khi các mặt hàng xăng giảm nhẹ từ 72 đồng/lít - 78 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu tăng từ 120 đồng/lít - 124 đồng/lít. Riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm mạnh 319 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 6/11/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.682 đồng/lít (giảm 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 734 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.416 đồng/lít (giảm 72 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.323 đồng/lít (tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 19.395 đồng/lít (tăng 124 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.320 đồng/kg (giảm 319 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/10/2025 - 05/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/10/2025 và kỳ điều hành ngày 06/11/2025 là: 79,012 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,314 USD/thùng, tương đương giảm 0,40%); 81,792 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,45%); 91,634 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,706 USD/thùng, tương đương tăng 0,78%); 91,626 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 376,482 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,160 USD/tấn, tương đương giảm 2,88%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Trong tháng 10/2025, mặc dù bão và mưa lớn liên tiếp gây ngập úng ở nhiều địa phương, thiệt hại lớn và làm gián đoạn sản xuất, thu hoạch nông sản, song sản xuất trồng trọt vẫn đáp ứng yêu cầu sản xuất vụ mùa và thu đông; chăn nuôi phục hồi rõ nét; thủy sản có tốc độ tăng trưởng cao; lâm nghiệp vẫn tăng mạnh diện tích rừng trồng mới...
Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 10 tháng năm 2025 đạt 268,82 tỷ kWh; trong đó, nhiệt điện than tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, khi chiếm tới 46,2%..
Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và tiếp tục duy trì cường độ dữ dội. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung vừa trải qua mưa lũ liên tiếp, hồ đập thủy lợi, thủy điện đều đã đầy, Chính phủ yêu cầu đặt công tác ứng phó trong “tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn”...
Trong 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính cho sự tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cùng với sự phục hồi của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm và sự gia tăng sản lượng của các sản phẩm công nghiệp chủ lực...
Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2025 tiếp tục đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành có sự bứt phá ấn tượng, lần lượt tăng 14,6% và 19,8%, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách kích cầu tiêu dùng và xúc tiến du lịch…
