Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng tăng

Thứ Sáu, 21/11/2025
Huyền Vy
20/11/2025, 15:33
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 20/11 được điều chỉnh giảm với hầu hết các mặt hàng, riêng dầu hỏa tăng khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 và xăng RON95-III giảm lần lượt là 37 đồng/lít và 34 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu có mức giảm từ 38 đồng/lít - 335 đồng/kg; riêng dầu hỏa tăng 353 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 20/11/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.807 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.542 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.826 đồng/lít (giảm 38 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 20.288 đồng/lít (tăng 353 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút180CST3.5S: không cao hơn 13.739 đồng/kg (giảm 335 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/11/2025 - 19/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 tăng nhẹ tương tự tháng 11, tháng 10; OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026; Chính phủ Hoa Kỳ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, trong đó có các đợt tấn công mới của Ucraina nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/11/2025 và kỳ điều hành ngày 20/11/2025 là: 79,614 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,248 USD/thùng, tương đương giảm 0,31%); 82,352 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,222 USD/thùng, tương đương giảm 0,27%); 96,570 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,942 USD/thùng, tương đương tăng 2,05%); 94,346 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,29%); 355,608 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,964 USD/tấn, tương đương giảm 3,25%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: