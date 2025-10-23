Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng RON95-III về dưới 20.000 đồng/lít

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Huyền Vy
23/10/2025, 15:30
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 23/10 được đồng loạt điều chỉnh giảm. Theo đó, xăng E5RON92 và xăng E5RON92 giảm lần lượt là 176 đồng/lít và 177 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 273 đồng/kg - 538 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 23/10/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.050 đồng/lít (giảm 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 676 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 19.726 đồng/lít (giảm 177 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.885 đồng/lít (giảm 538 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 18.115 đồng/lít (giảm 291 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.098 đồng/kg (giảm 273 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 16/10/2025 - 22/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 16/10/2025 và kỳ điều hành ngày 23/10/2025 là: 75,375 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,919 USD/thùng, tương đương giảm 1,20%); 78,203 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,859 USD/thùng, tương đương giảm 1,09%); 84,355 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,589 USD/thùng, tương đương giảm 1,85%); 83,483 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 2,979 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%); 368,558 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,314 USD/tấn, tương đương giảm 2,46%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 197 nghìn tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt 1,33 tỷ USD. Kết quả này đã vượt qua mốc kỷ lục 1,3 tỷ USD của cả năm 2024...
"Triển lãm - Diễn đàn về Công nghiệp hỗ trợ và Hội nghị kết nối cung cầu chuỗi cung ứng 2025" hứa hẹn trở thành cầu kết nối quan trọng, góp phần nâng tầm vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu...
Trước nhu cầu của thị trường và những thách thức về chi phí và pháp lý, các doanh nghiệp ngành nhựa đang từng bước tái cấu trúc ngành, lấy tiêu chuẩn ESG, kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh làm động lực “vươn mình” trong kỷ nguyên mới…
Rạng sáng 23/10, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến gần đất liền, song hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh đang gây mưa rất to trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Trước nguy cơ mưa lũ kéo dài, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 2202/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung cao độ ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường, thuế quan và chuẩn xanh quốc tế… là thách thức những cũng là động lực để ngành nhựa tái cấu trúc, đổi mới công nghệ – thiết kế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế và phát triển vật liệu thân thiện môi trường…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: