Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Khung pháp lý

Giám đốc 8x “vẽ” dự án, phân lô, bán nền chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng

Đỗ Mến

16/09/2025, 19:31

Giám đốc Công ty Bất động sản Phú Cát tự ý vẽ bản đồ, chia đất thành 53 lô, diện tích từ 73,5m2 - 120m2 rồi rao bán, nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nhà đầu tư...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TAND TP Hà Nội thụ lý vụ án Trần Văn Huy (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản Phú Cát - Công ty BĐS Phú Cát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 21/5/2019, Huy nhận chuyển nhượng 3 thửa đất tại thôn La Gián, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (cũ), Hà Nội.

Sau khi mua đất, Huy chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, không làm thủ tục tách thửa và lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo hình thức phân lô, bán đất nền.

Huy tự vẽ bản đồ, chia 3 thửa đất mới mua thành 53 lô đất, mỗi lô có diện tích từ 73,5 m2 đến 120 m2; sau đó in thành bản vẽ sơ đồ tổng thể mặt bằng với tên gọi là “Khu dân cư CODO2”. Do các lô đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không đủ điều kiện công chứng khi ký hợp đồng chuyển nhượng.

Huy lập ra Công ty BĐS Phú Cát để tạo niềm tin cho khách hàng trong quá trình ký kết hợp đồng mua bán các lô đất. 

Tháng 5/2019 Huy đưa bản vẽ “Khu dân cư CODO2” và vị trí 53 lô đất cho nhân viên và các công ty môi giới để họ giới thiệu, quảng cáo, rao bán các lô đất trên. Huy thỏa thuận chia "hoa hồng" cho nhân viên môi giới từ 8-12% giá trị thanh toán thực tế.

Sau đó, Huy tổ chức mở bán các lô đất trên tại văn phòng công ty mình. Khi người mua đồng ý đầu tư, nhân viên môi giới trực tiếp thu tiền đặt cọc hoặc hướng dẫn khách chuyển tiền đặt cọc và tiền thanh toán theo tiến độ hợp đồng vào tài khoản của Trần Văn Huy.

Nội dung hợp đồng mua bán thể hiện, trong thời hạn 130 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty BĐS Phú Cát (bên A) sẽ bàn giao đất cho khách hàng (bên B) sau khi có trích lục bản đồ địa chính. Trong thời hạn 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, hai bên có trách nhiệm liên hệ với nhau để tiến hành thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng và trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bên A có trách nhiệm bàn giao sổ đỏ đứng tên bên B.

Bên A có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng bao gồm đường bê tông, cống thoát nước, cống kỹ thuật, đường điện trước ngày 16/8/2019, bàn giao sổ đỏ và thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất theo hợp đồng.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019 tới tháng 7/2019, Huy đã bán 53 lô đất cho 46 cá nhân với tổng số tiền thu về hơn 33 tỷ đồng.

Số tiền nhận của các bị hại, Huy sử dụng để trả tiền mua đất khoảng 20 tỷ đồng, trả tiền hoa hồng môi giới khoảng 4,5 tỷ đồng, xây dựng hạ tầng khoảng 3 tỷ đồng. Còn khoảng 6 tỷ đồng, Huy chi cho các việc liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ, hợp thửa và chi tiêu cá nhân.

Hết thời hạn nêu trong hợp đồng, Huy không thực hiện được các cam kết đã thoả thuận với khách hàng, xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30/6/2020 sẽ bàn giao sổ đỏ cho người mua. Tuy nhiên, khi hết thời gian gia hạn, Huy cũng không bàn giao được đất và sổ đỏ.

Hiện Huy mới trả lại cho các bị hại số tiền hơn 1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng.

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

