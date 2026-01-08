Vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Viện kiểm sát đề nghị mức án với 55 bị cáo

Ngày 8/1, phiên tòa xét xử 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chuyển sang phần tranh luận.

Trong bản luận tội, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh này, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị đề nghị mức án từ 12- 13 năm tù. Hai cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Hùng Long bị đề nghị mức án từ 11-12 năm tù; Đỗ Hữu Tuấn từ 5-6 năm tù. 30 bị cáo là cán bộ cấp dưới bị đề nghị mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo – 9 năm tù.

Nhóm tội Đưa hối lộ gồm 21 bị cáo bị đề nghị mức án từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo – 6 năm tù.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong thời gian đầu áp dụng, Nghị định số 15/2018 còn chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết, gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Thêm vào đó, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm thường xuyên quá hạn hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung tài liệu nhiều lần với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Việc này đã dẫn đến các cá nhân làm dịch vụ tư vấn phải chủ động tiếp xúc với các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm để nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện để sớm cấp giấy tiếp nhận.

Tùy tính chất vụ việc, các cá nhân sẽ chi ngoài từ 5 triệu đồng/hồ sơ đến 10 triệu đồng/hồ sơ cho các chuyên viên. Số tiền này sẽ được chi cho Cục trưởng, cục phó và cán bộ cấp phòng theo các mức cụ thể.

Viện kiểm sát nhận định các bị cáo phạm tội nhận hối lộ đều là người có chức vụ, quyền hạn, được Đảng và Nhà nước giao trọng trách, nhiệm vụ trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Các bị cáo đều có trình độ chuyên môn và hiểu biết pháp luật nhưng vì vụ lợi đã thực hiện những công việc không được phép làm, vi phạm quy định của pháp luật.

Đánh giá vai trò, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga là người giữ chức vụ cao nhất tại Cục An toàn thực phẩm đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các bị cáo đã đưa ra chủ trương, cho phép và chỉ đạo nhân viên cấp dưới nhận tiền của các cá nhân, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho họ được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cấp giấy chứng nhận GMP khi hồ sơ không đủ điều kiện nên có vai trò chủ mưu, cầm đầu, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cao hơn các bị cáo khác.

Viện kiểm sát nhấn mạnh hành vi của các bị cáo xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước; tạo ra môi trường kinh doanh bất bình đẳng...

Việc cấp phép sai quy định khiến các thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc tràn ra thị trường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của hàng triệu người tiêu dùng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018-2025, các bị cáo đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong việc thẩm định cấp "giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm"; "giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định, hậu kiểm"; cấp "giấy chứng nhận GMP".

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ trong việc cấp giấy tiếp nhận là hơn 93,7 tỷ đồng; cấp giấy xác nhận là hơn 12,7 tỷ đồng và cấp giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong phải chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 94,8 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng với vai trò lãnh đạo. Còn bị cáo Nguyễn Hùng Long chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ là hơn 22,5 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 8,6 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 12,7 tỷ đồng…