Xét xử cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng

Thứ Bảy, 10/01/2026
Đỗ Mến
10/01/2026, 13:03
Ngày 8/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2014, do cần tiền để sử dụng và chi tiêu cá nhân, bị cáo Nhung thông tin về việc ngân hàng có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm, nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…
Bị cáo còn nói dối về việc ngân hàng bán đấu giá tài sản thanh lý là các bất động sản nợ xấu. Nếu khách hàng có nhu cầu đầu tư thì chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo ngân hàng.
Thực tế, công ty này do bị cáo Nhung thành lập, nhờ người khác đứng tên Tổng giám đốc. Bị cáo Nhung là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại ngân hàng.
Theo lời bị cáo, thời gian ký quỹ ngắn khoảng 5 ngày, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10- 14% số tiền nộp ký quỹ, tùy từng tài sản đấu giá.
Sau khi nhận tiền, bị cáo Nhung không thực hiện như đã cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi, hoặc tiền lợi nhuận, tiền chăm sóc khách hàng, tiền quà tặng cho những người nộp tiền. Thực tế, Nhung lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.
Bên cạnh đó, bị cáo Nhung còn làm giả 57 tài liệu gồm chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên, sổ tiền gửi tiết kiệm, sổ tiền gửi đảm bảo bằng đồng USD, giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn…
Với thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, thông qua các trung gian hoặc trực tiếp nhận tiền của các bị hại, bị cáo Nhung đã lừa đảo khoảng 100 người, chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 46 bị hại. Những người này đã chuyển cho bị cáo Nhung hơn 788 tỷ đồng. Bị cáo đã dùng phần lớn số tiền này để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại hơn 477 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 311 tỷ đồng.
Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2025 thuộc phạm vi quản lý...
Nhật Bản hiện là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất trên thế giới, tính đến hết năm 2024 đã có khoảng 570.000 lao động Việt Nam làm việc ở Nhật, chiếm gần 25% tổng số lao động nước ngoài tại nước này. Chính phủ Nhật Bản đang dần thay thế chương trình Thực tập sinh kỹ năng (TITP) bằng chương trình Đào tạo và Làm việc (Ikusei Shuro)..,
Bộ Y tế đang xây dựng hồ sơ dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), trên cơ sở nhận định về những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật hiện hành, sự thay đổi của tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cũng như nhu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng...
Ô nhiễm không khí tại nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, với bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm từng bước kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí...
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối. Đáng chú ý, khoảng hơn 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, sản xuất thành sản phẩm thịt hộp hoàn chỉnh, chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: