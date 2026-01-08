Vụ đưa 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty Đồ hộp Hạ Long: Khởi tố 9 bị can

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 08/01/2026
Trương Quốc Cường
08/01/2026, 18:43
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối. Đáng chú ý, khoảng hơn 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, sản xuất thành sản phẩm thịt hộp hoàn chỉnh, chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và tiêu thụ số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện một đường dây chuyên thu mua thịt lợn không bảo đảm điều kiện an toàn, có nguồn gốc từ các ổ dịch. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tổ chức thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.
Đáng chú ý, trong số này có trên 120 tấn thịt lợn được đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), địa chỉ tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Quá trình kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối. Đáng chú ý, khoảng hơn 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, sản xuất thành sản phẩm thịt hộp hoàn chỉnh, chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.
Sau khi lấy mẫu giám định tại các cơ quan chuyên môn và có kết luận xác định toàn bộ số thịt trên nhiễm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 120 tấn tang vật vi phạm theo đúng quy định, nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.
Vụ án đang được Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
