Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn lĩnh án 11 năm tù, buộc bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng

Sáng 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu pháo, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) mức án 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) lĩnh án 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á lĩnh mức án 8 năm 6 tháng tù.

Tổng hợp bản án cũ, bị cáo Hậu phải chấp hành mức án 30 năm tù; bị cáo Hằng 13 năm và bị cáo Định 10 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm 6 bị cáo trong đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) lĩnh án 4 năm tù; bị cáo Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù;

Bị cáo Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và bị cáo Võ Văn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) cùng bị tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án là hơn 7.032 tỷ đồng. Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã khắc phục 160 tỷ đồng.

Tòa án cũng tuyên tiếp tục kê biên các bất động sản của bị cáo Hậu, cá nhân, công ty có liên quan và một số tài sản khác để tiếp tục đảm bảo thi hành án. Tòa án Quân sự Quân khu 5

Trong vụ án này, các sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng diện tích hơn 62ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ.

Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo có chức vụ, quyền hạn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng đã không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thu hồi, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Từ đó, các bị cáo thuộc Tập đoàn Phúc Sơn đã lợi dụng để ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong đó, bị cáo Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu.

Cáo buộc thể hiện, trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết dự án trên chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chưa được cấp phép… song vẫn ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỷ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Tập đoàn.

Bị cáo Hậu còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho bị cáo Trần Hữu Định để chuyển nhượng lại cho khách hàng nhằm thu tiền chênh lệch; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán 1.000 tỷ đồng để sử dụng cho cá nhân.

Quá trình xét xử, bị cáo Hậu trình bày thời điểm thực hiện dự án trên, bị cáo không có mục đích lừa đảo bất kỳ ai, không có ý định lừa đảo khách hàng. Bị cáo mong muốn nhanh chóng làm xong dự án nhưng lại vướng nhiều quy định của pháp luật. Bị cáo cho biết đã tìm đối tác để bán toàn bộ tài sản và cổ phần tại công ty mà bị cáo quản lý để bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án.

Về thỏa thuận giữa bị cáo Hậu với đối tác về việc mua lại Tập đoàn Phúc Sơn, tòa án xét thấy hợp đồng chuyển nhượng chưa đủ điều kiện nên không có cơ sở chấp nhận.