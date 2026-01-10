Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn lĩnh án 11 năm tù, buộc bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 11/01/2026
Đỗ Mến
10/01/2026, 15:00
Sáng 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu pháo, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) mức án 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) lĩnh án 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á lĩnh mức án 8 năm 6 tháng tù.
Tổng hợp bản án cũ, bị cáo Hậu phải chấp hành mức án 30 năm tù; bị cáo Hằng 13 năm và bị cáo Định 10 năm 6 tháng tù.
Đối với nhóm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm 6 bị cáo trong đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) lĩnh án 4 năm tù; bị cáo Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù;
Bị cáo Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và bị cáo Võ Văn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) cùng bị tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án là hơn 7.032 tỷ đồng. Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã khắc phục 160 tỷ đồng.
Trong vụ án này, các sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng diện tích hơn 62ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ.
Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo có chức vụ, quyền hạn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng đã không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thu hồi, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư thực hiện dự án.
Từ đó, các bị cáo thuộc Tập đoàn Phúc Sơn đã lợi dụng để ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong đó, bị cáo Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu.
Cáo buộc thể hiện, trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết dự án trên chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chưa được cấp phép… song vẫn ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỷ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Tập đoàn.
Bị cáo Hậu còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho bị cáo Trần Hữu Định để chuyển nhượng lại cho khách hàng nhằm thu tiền chênh lệch; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán 1.000 tỷ đồng để sử dụng cho cá nhân.
Quá trình xét xử, bị cáo Hậu trình bày thời điểm thực hiện dự án trên, bị cáo không có mục đích lừa đảo bất kỳ ai, không có ý định lừa đảo khách hàng. Bị cáo mong muốn nhanh chóng làm xong dự án nhưng lại vướng nhiều quy định của pháp luật. Bị cáo cho biết đã tìm đối tác để bán toàn bộ tài sản và cổ phần tại công ty mà bị cáo quản lý để bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án.
Về thỏa thuận giữa bị cáo Hậu với đối tác về việc mua lại Tập đoàn Phúc Sơn, tòa án xét thấy hợp đồng chuyển nhượng chưa đủ điều kiện nên không có cơ sở chấp nhận.
Trước đó, khi luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ án còn do quy định pháp luật về đất đai nhiều nhưng chưa đồng bộ, còn nhiều chồng chéo, bất cập, vướng mắc, gây khó khăn trong việc thẩm định, xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục giao đất, thu hồi và chuyển giao cho địa phương.
Các bị cáo là người có quyền hạn chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý tài sản công nhưng không nghiên cứu, nắm chắc luật dẫn đến vi phạm, lãng phí tài nguyên.
Công tác quản lý thị trường bất động sản ở Khánh Hòa bị buông lỏng trong thời gian dài. Nhiều doanh nghiệp được phép kinh doanh khi chưa đủ điều kiện; tình trạng giao dịch đặt cọc, giữ chỗ tràn lan không kiểm soát, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Hoạt động môi giới bất động sản, nhất là môi giới tự do, cũng thiếu quy định quản lý cụ thể...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng thực hiện bắt khẩn cấp Tổng giám đốc và 3 cán bộ nhân viên Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long do liên quan vụ tiêu thụ hàng trăm tấn thịt lợn dịch…
Theo Cục Việc làm, việc hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động, an toàn lao động và bảo hiểm thất nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo dựng nền tảng số vững chắc, góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số...
Việc hoàn thành sớm việc sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại thành phố Huế không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao, mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng bào, đúng với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có tổng số 29 học giả đã và đang theo học tại Vương quốc Anh theo chương trình học bổng GREAT kể từ năm 2021...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: