Giảm “phiền hà” cho doanh nghiệp phân bón để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
Chu Khôi
11/09/2025, 14:56
Trong bối cảnh thị trường biến động và áp lực hội nhập, những bất cập trong Luật Trồng trọt và chính sách thuế xuất khẩu phân bón vẫn đang “đè nặng” lên ngành phân bón. Những kiến nghị sửa đổi Luật Trồng trọt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, vừa bảo vệ sản xuất phân bón trong nước, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế…
Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Phân bón Việt Nam phối hợp với Tổng
hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Hội Sản xuất kinh doanh
Thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam, tổ chức hội thảo: "Một số bất cập
của Luật Trồng trọt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực
phân bón".
DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, NHÀ NƯỚC HOÀN THIỆN CHÍNH
SÁCH
Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cho biết phân bón là vật tư đầu vào quan trọng trong nông nghiệp, chiếm từ 40 – 60%, thậm chí có thể tới 70% trong chi phí trồng trọt. Trong nhiều năm qua, ngành sản xuất phân bón trong nước đạt khoảng 6,5 – 7 triệu tấn/năm; nhập khẩu thêm 3 – 4 triệu tấn/năm. Nguồn cung này về cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu phân bón cho nông nghiệp Việt Nam, chưa từng xảy ra tình trạng thiếu hụt lớn.
Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mới của nền kinh
tế, đặc biệt là yêu cầu về nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và cam kết của
Chính phủ thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050, ngành phân bón cần định hướng
phát triển theo chiều sâu. Trong số các ngành phát thải khí nhà kính lớn, sản
xuất và sử dụng phân bón đứng ở vị trí hàng đầu. Do đó, cần tập trung phát triển
các sản phẩm phân bón chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi
trường; đồng thời, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón hiệu quả, an toàn.
"Cục Bảo vệ Thực vật đã có Văn bản số
2440 ngày 1/8/2025 đề nghị tổng hợp, các ý kiến của các doanh nghiệp và thành
viên của ngành phân bón, cũng như các lĩnh vực liên quan về sửa đổi Luật Trồng
trọt, để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cấp có thẩm quyền", TS.Phùng Hà thông tin thêm.
TS. Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội
Phân bón Việt Nam, cho biết Luật Trồng trọt được Quốc hội thông qua năm 2018, có
hiệu lực từ ngày 1/1/2020, đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động
sản xuất, kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực trồng trọt, đặc biệt là quản lý
phân bón. Sau hơn 5 năm thực hiện, luật đã phát huy nhiều tác dụng tích cực,
song cũng bộc lộ không ít hạn chế cần khắc phục để phù hợp với yêu cầu phát triển
mới và xu thế hội nhập quốc tế.
Theo TS. Ngọc, Luật Trồng trọt đã giúp kiểm soát chất lượng
phân bón chặt chẽ hơn, đảm bảo các sản
phẩm trên thị trường đều đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia. Tuy nhiên, việc kiểm soát và xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng vẫn là thách thức lớn. Các quy định hiện hành chưa đủ sức răn đe, dẫn đến người nông dân vẫn chịu thiệt hại.
Nhấn mạnh đến một trong những bất cập lớn nhất, TS.Ngọc cho rằng đó là quy trình cấp Quyết
định công nhận phân bón lưu hành. Theo quy định, thời hạn xét cấp là 3 tháng,
nhưng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện. Thủ tục hành chính phức tạp
khiến doanh nghiệp tốn kém thời gian và chi phí, làm chậm quá trình đưa sản phẩm
ra thị trường.
KIẾN NGHỊ GIẢM BỚT KHẢO NGHIỆM, GIẢM THUẾ XUẤT KHẨU
Đóng góp ý kiến tại hội thảo, ông Trương Hợp Tác, chuyên gia phân bón, cho biết trong Luật
Trồng trọt; Nghị định số 84/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn vẫn còn nhiều quy định chồng chéo, gây khó khăn cho
doanh nghiệp. Đơn cử, yêu cầu khảo nghiệm phân bón cũng gây tốn kém, kéo dài thời
gian đưa sản phẩm ra thị trường, trong khi quy chuẩn Việt Nam đã quy định
rõ mức dinh dưỡng tối thiểu và tối đa các chất độc hại. Do đó, khảo nghiệm cho
các loại phân bón đã đáp ứng quy chuẩn Việt Nam là không cần thiết.
Vì vậy, ông Tác đề xuất cần bãi bỏ các quy định không còn phù hợp
như yêu cầu công nhận phân bón lưu hành và khảo nghiệm cho sản phẩm đã đáp ứng
quy chuẩn Việt Nam. Thay vào đó, doanh nghiệp tự khai báo, đăng ký sản phẩm với sự giám sát của
cơ quan chức năng. Việc xây dựng phần mềm khai báo thống nhất toàn quốc là giải
pháp khả thi.
Theo ông Hoàng Văn Tại, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần
phân lân nung chảy Văn Điển, tính khả thi và hiệu quả của các cơ sở khảo
nghiệm hiện nay còn hạn chế. Quy chuẩn Việt Nam đưa ra hàng trăm khái niệm và phân loại, khiến
doanh nghiệp phải đăng ký nhiều tên khác nhau cho các sản phẩm tương tự. Điều
này gây khó cho cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp. Ngoài ra, yêu cầu đăng ký
lại sau 5 năm cũng thiếu hợp lý. Do đó, ông Tại kiến nghị giảm bớt quy trình khảo nghiệm,
cấp phép, chỉ yêu cầu hợp quy với sản phẩm mới hoặc thay đổi công thức lớn, đồng
thời tăng cường hậu kiểm và cho phép xã hội hóa một số khâu.
Ông Đỗ Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật
tư Nông sản (Apromaco) nêu vấn đề trong khi một số loại phân bón đã được hưởng thuế xuất khẩu 0%, nhưng hiện xuất khẩu supe lân vẫn phải chịu thuế 5%.
Theo quy định trước đây, mặt hàng phân bón (bao gồm phân supe lân) được chế biến từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị là tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm thì thuế xuất khẩu là 0%; nếu giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên thì áp dụng thuế suất xuất khẩu 5%.
Ông Hùng cho rằng việc áp thuế xuất khẩu 5% khiến supe lân Việt Nam kém cạnh tranh
so với Trung Quốc và các nước không đánh thuế, gây áp lực tồn kho, buộc doanh
nghiệp cắt giảm sản lượng và lao động. Nếu kéo dài, chính sách này có thể làm mất
đi một ngành sản xuất, xuất khẩu quan trọng.
"Chính phủ sớm
sửa đổi Nghị định 26/2023/NĐ-CP, đưa thuế suất xuất khẩu supe lân về 0% để bảo
vệ sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu và tăng cường đối thoại với
doanh nghiệp”, ông Hùng kiến nghị.
Đại diện Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
(PVFCCo), cho biết nhu cầu Urea hàng năm của Việt Nam dao động từ 1,7 – 2 triệu
tấn, trong khi tổng công suất sản xuất của 4 nhà máy Urea trong nước đạt 2,6 –
2,8 triệu tấn, dẫn đến dư thừa 600.000 – 900.000 tấn/năm. Do đó, các nhà sản xuất
buộc phải xuất khẩu để duy trì nhà máy hoạt động ổn định và có nguồn tiền mua
nguyên liệu. Trong khi đó, PVFCCo đang mua khí thiên nhiên với giá trên 10
USD/Mm Btu, cao hơn so với các nước trong khu vực chỉ 6 – 8 USD/MMBtu. Giá khí
hoàn toàn thả nổi theo thị trường quốc tế, không có ưu đãi. Khi nguồn cung khí
nội địa suy giảm, PVFCCo có thể phải nhập LNG, làm tăng thêm chi phí.
Theo Nghị định số 144/2024/NĐ-CP, thuế xuất khẩu 5% áp dụng
cho phân bón Urea. Chính sách này ban hành trong bối cảnh thị trường biến động,
ngành trong nước dư cung và cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu giá rẻ. Trong
khi đó, các quốc gia sản xuất Urea trong khu vực như Trung Đông, Trung Quốc,
Indonesia, Malaysia, Brunei không áp thuế xuất khẩu. Trong số 42 quốc gia xuất
khẩu Urea trên thế giới, chỉ có Nga áp dụng thuế xuất khẩu từ 1/10/2023 ở mức 7
– 10%, tùy theo tỷ giá USD/Rúp. Việc áp thuế của Nga chủ yếu nhằm phản ứng trước
lệnh trừng phạt từ EU.
PVFCCo cho rằng việc áp thuế 5% tại Việt Nam làm giảm cơ
hội kinh doanh, giảm hiệu quả sản xuất và suy giảm năng lực cạnh tranh trên thị
trường quốc tế. Doanh nghiệp kiến nghị giảm thuế suất xuất khẩu Urea từ 5% về
0% để hỗ trợ tiêu thụ lượng dư thừa, tăng năng lực cạnh tranh, tận dụng công suất
nhà máy và đóng góp ngoại tệ.
Áp thuế giá trị gia tăng 5% với phân bón, người dân sẽ được hưởng lợi
15:38, 21/11/2024
Xanh hóa sản xuất hóa chất và phân bón: Chờ những cú hích từ chính sách
00:32, 05/11/2024
Áp thuế VAT 5% đối với mặt hàng phân bón: Cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa “ba nhà”
Ngành hàng thực phẩm - gia vị Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế bằng chất lượng vượt trội
Các doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm - gia vị Việt Nam đang khẳng định vị thế với chiến lược "đi bằng chất lượng thật", kết hợp hương vị bản địa đậm đà với hệ thống chứng chỉ quốc tế khắt khe...
HSBC: "Bài toán" thuế quan vẫn chưa khép lại, doanh nghiệp cần bền bỉ và linh hoạt
Chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ đang tạo ra những biến động lớn với xuất khẩu Việt Nam, nhất là các ngành dệt may, điện tử và giày dép. Thách thức này buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng tìm hướng đi mới, từ đa dạng hóa thị trường đến tăng cường sức bền chuỗi cung ứng…
Xử lý vướng mắc trong tính tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích
Sau gần một năm thi hành, Luật Đất đai 2024 đã mở ra nhiều đổi mới, nhưng cũng phát sinh không ít vướng mắc, nhất là trong tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở. Với sự chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị quyết về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng rà soát các văn bản liên quan, nhằm giảm gánh nặng cho người dân, hướng tới sự công bằng và minh bạch trong quản lý đất đai...
“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu
Kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn quốc tế; chuyển đổi công nghệ, ứng dụng xu hướng tiên tiến; gắn kết hệ sinh thái điện tử Việt Nam với mạng lưới toàn cầu sẽ đưa ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu…
Lãnh đạo EVN: Không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ điện
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết qua rà soát, hiện chưa ghi nhận sai sót sau phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 của 3,8 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, hiện nay người dân đang sử dụng công tơ điện tử nên sẽ không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: