EVN đảm bảo cung ứng điện, bứt phá đầu tư

Năm 2025, EVN đã bảo đảm cung ứng điện ổn định, đạt mức giải ngân kỷ lục 125.778 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, Tập đoàn tập trung bứt phá hạ tầng, quyết tâm đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước…

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN cho biết năm 2025, mặc dù phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng EVN đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và ủng hộ của các địa phương. Tập đoàn và các đơn vị đã chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CHỦ LỰC BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA

Điểm sáng nổi bật nhất trong năm 2025 là năng lực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tính đến cuối năm, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống đạt khoảng 87.600 MW, tăng thêm 6.400 MW so với năm 2024, đưa quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2025 toàn Tập đoàn ước đạt 287,9 tỷ kWh với độ tin cậy cung cấp điện không ngừng được cải thiện, minh chứng qua chỉ số SAIDI (chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối) thực hiện chỉ còn 230 phút, vượt mục tiêu kế hoạch đầu năm (233 phút). Để đạt được kết quả này, EVN đã chủ động phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và các đối tác để điều hành linh hoạt nguồn điện, điều tiết hợp lý các hồ chứa và bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất trong mọi tình huống.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, EVN tại hội nghị. Ảnh: EVN.

Song hành với vận hành hệ thống điện, công tác đầu tư xây dựng của toàn Tập đoàn trong năm 2025 tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, ghi dấu năm thứ hai liên tiếp vượt kế hoạch. Giá trị giải ngân đạt 125.778 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2024, qua đó xác lập mức giải ngân cao nhất trong khối các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, khẳng định vai trò chủ lực của EVN trong phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia.

Trong năm 2025, EVN và các đơn vị đã khởi công các dự án lớn như: Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái. Nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm được hoàn thành, đưa vào vận hành, tiêu biểu như: Thủy điện Hòa Bình mở rộng; đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên; cấp điện cho Côn Đảo – công trình có cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á; đốt dầu tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1...

Đối với phát triển lưới điện, năm 2025, Tập đoàn và các đơn vị khởi công 215 công trình và hoàn thành đóng điện 260 công trình cấp 110kV- 500kV, bổ sung cho hệ thống khoảng 27.000 MVA công suất và 3.900 km đường dây, qua đó nâng cao năng lực truyền tải, phân phối và độ tin cậy vận hành của hệ thống điện quốc gia.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2025 tại hội nghị. Ảnh: EVN.

Các tổng công ty điện lực đã nỗ lực thu xếp nguồn vốn để đầu tư cấp điện cho các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Kiên Giang, Quảng Trị…, cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân chưa có điện. Đặc biệt, Tập đoàn đã triển khai đầu tư cấp điện cho 129 thôn bản lõm sóng, lõm điện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa khu vực miền Bắc, miền Trung theo chỉ đạo của Chính phủ. Nhờ đó, đến cuối năm 2025, số xã có điện trên cả nước đạt 100% và số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,85%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,77%.

Bên cạnh những con số về hạ tầng, EVN còn ghi dấu ấn đậm nét trong chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tập đoàn đã thực hiện số hóa toàn diện với 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 và tỷ lệ giao dịch điện tử đạt gần như tuyệt đối. Việc triển khai thống nhất ứng dụng Chăm sóc khách hàng trên phạm vi cả nước đã mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp và thân thiện hơn.

Về mặt quản trị, EVN không chỉ hoàn thành tinh gọn bộ máy mà còn đạt kết quả kinh doanh có lợi nhuận, vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 26.350 tỷ đồng. Các phong trào lao động sáng tạo và đổi mới cũng được đẩy mạnh, với 60 sáng kiến cấp EVN và trên 1.500 sáng kiến cấp cơ sở đã được công nhận.

Năm 2025, EVN và các đơn vị tiếp tục đóng góp, hỗ trợ các công trình và các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 146,5 tỷ đồng.

TẬP TRUNG 4 NHÓM GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐỂ ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN NĂM 2026

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng. Vì vậy, EVN đã đặt ra những mục tiêu quan trọng, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Thứ nhất: Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, đặc biệt đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV và các sự kiện chính trị, xã hội lớn trong năm 2026.

Thứ hai: Nỗ lực, tập trung cao độ trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình nguồn và lưới điện, trong đó: khởi công 11 dự án nguồn điện; hoàn thành phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I; đưa vào vận hành các dự án lưới điện trọng điểm đảm bảo cung cấp điện, liên kết nhập khẩu điện và đấu nối nguồn điện.

Thứ ba: Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực, đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 tiếp tục có lợi nhuận, từng bước lành mạnh tình hình tài chính của Tập đoàn, đảm bảo phát triển bền vững.

Thứ tư: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền để nâng cao hiệu quả quản trị, nâng cao năng suất lao động; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng biểu dương những nỗ lực vượt bậc của EVN trong năm 2025. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai bất thường và công suất phụ tải tăng đột biến, nhưng EVN đã đạt nhiều thành tựu. Một trong những kết quả nổi bật nhất của EVN là đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Cục Điện lực, NSMO bảo đảm cung ứng điện kịp thời, đầy đủ cho phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị và đời sống nhân dân.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: EVN.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đặc biệt ghi nhận nỗ lực của EVN trong quản lý vận hành hệ thống điện, với nhiều chỉ tiêu kỹ thuật được thực hiện tốt, điển hình như tỷ lệ tổn thất điện năng chỉ 6%. EVN cũng đã có bước phát triển rất tích cực về công tác quản trị doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa, phân cấp phân quyền và thúc đẩy chuyển đổi số. Năm 2025, EVN sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và từng bước giảm lỗ lũy kế.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất: Đảm bảo cung ứng điện cho tăng trưởng cao. EVN cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ để hoàn thiện thể chế, chính sách năng lượng. Đặc biệt, phải nâng cao năng lực dự báo phụ tải và xây dựng kịch bản vận hành linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 dự kiến trên 10%.

Thứ hai: Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Quyết liệt triển khai danh mục đầu tư theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Tập trung đưa các dự án trọng điểm vào vận hành đúng tiến độ, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn liền với xu hướng dịch chuyển năng lượng xanh.

Thứ ba: Tối ưu hóa vận hành và tài chính. Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, thực hiện nghiêm các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng và thúc đẩy phong trào tiết kiệm điện sâu rộng.

Thứ tư: Chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Điện đồng bộ để chia sẻ với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu trong điều hành.

Quyền Bộ trưởng tin tưởng Tập đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm (2026–2030), góp phần ổn định kinh tế - xã hội đất nước.