Thứ Sáu, 17/10/2025

Trang chủ Chuyển động xanh

Giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám

Nhĩ Anh

17/10/2025, 08:31

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Thông tư Quy định kỹ thuật vận hành Công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám và Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám...

Ngập lụt vừa qua ở Thái Nguyên.
Ngập lụt vừa qua ở Thái Nguyên.

Báo cáo về nội dung và tiến độ thực hiện Dự thảo Thông tư ngày 16/10/2025, Cục Viễn thám quốc gia cho biết dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật được áp dụng trong quá trình vận hành công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám, cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo đó, trọng tâm Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đồng thời chỉnh sửa, làm rõ một số nội dung về trạm thu dữ liệu viễn thám và ca trực nhằm bảo đảm tính thống nhất khi triển khai thực hiện. Các yêu cầu về vị trí lắp đặt, khả năng liên lạc với vệ tinh, hệ thống cung cấp điện, mạng, điều kiện vận hành và trách nhiệm ca trực cũng được quy định chi tiết.

Giám sát ngập lụt thông qua công nghệ viễn thám.
Giám sát ngập lụt thông qua công nghệ viễn thám.

Dự thảo cũng quy định kỹ thuật vận hành trạm điều khiển và trạm thu dữ liệu viễn thám, cụ thể: lập kế hoạch nhiệm vụ; quy trình làm việc trước - trong - sau phiên liên lạc; báo cáo kết quả; vận hành trong tình huống khẩn cấp; phối hợp giữa các trạm, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị, cũng như bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu.

Cục Viễn thám quốc gia nhấn mạnh “Thông tư được xây dựng bảo đảm tính thống nhất, khả thi, phù hợp với đặc thù công nghệ viễn thám, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, vận hành và khai thác công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám”.

Với Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật được quy định cụ thể cho các bước trong quá trình giám sát ngập lụt, áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan. Định mức này là căn cứ để xây dựng đơn giá sản phẩm, lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình, nhiệm vụ giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám.

Cục Viễn thám đã xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho 8 nội dung công việc, gồm: công tác chuẩn bị; xử lý ảnh viễn thám; trích xuất dữ liệu nền; chiết xuất và biên tập thông tin ngập lụt; thành lập bản đồ; kiểm tra độ tin cậy và xây dựng báo cáo giám sát ngập lụt.

Dự thảo này bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với bản đồ tỷ lệ 1/5.000 và 1/10.000, phục vụ công tác giám sát ngập lụt tại các khu vực đô thị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Vụ Pháp chế.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh việc xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật cần được thực hiện trên cơ sở quy trình và quy định kỹ thuật vận hành rõ ràng để bảo đảm tính chính xác, minh bạch và khả thi. Thứ trưởng đề nghị Cục Viễn thám Quốc gia tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế và các cơ quan liên quan, sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.

Từ khóa:

ảnh vệ tinh giám sát thiên tai ngập lụt Thái Nguyên vệ tinh viễn thám

