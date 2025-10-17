Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Nhĩ Anh
17/10/2025, 08:31
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Thông tư Quy định kỹ thuật vận hành Công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám và Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám...
Báo cáo về nội dung và tiến độ thực hiện Dự thảo Thông tư ngày 16/10/2025, Cục Viễn thám quốc gia cho biết dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật được áp dụng trong quá trình vận hành công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám, cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Theo đó, trọng tâm Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đồng thời chỉnh sửa, làm rõ một số nội dung về trạm thu dữ liệu viễn thám và ca trực nhằm bảo đảm tính thống nhất khi triển khai thực hiện. Các yêu cầu về vị trí lắp đặt, khả năng liên lạc với vệ tinh, hệ thống cung cấp điện, mạng, điều kiện vận hành và trách nhiệm ca trực cũng được quy định chi tiết.
Dự thảo cũng quy định kỹ thuật vận hành trạm điều khiển và trạm thu dữ liệu viễn thám, cụ thể: lập kế hoạch nhiệm vụ; quy trình làm việc trước - trong - sau phiên liên lạc; báo cáo kết quả; vận hành trong tình huống khẩn cấp; phối hợp giữa các trạm, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị, cũng như bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu.
Cục Viễn thám quốc gia nhấn mạnh “Thông tư được xây dựng bảo đảm tính thống nhất, khả thi, phù hợp với đặc thù công nghệ viễn thám, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, vận hành và khai thác công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám”.
Với Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật được quy định cụ thể cho các bước trong quá trình giám sát ngập lụt, áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan. Định mức này là căn cứ để xây dựng đơn giá sản phẩm, lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình, nhiệm vụ giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám.
Cục Viễn thám đã xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho 8 nội dung công việc, gồm: công tác chuẩn bị; xử lý ảnh viễn thám; trích xuất dữ liệu nền; chiết xuất và biên tập thông tin ngập lụt; thành lập bản đồ; kiểm tra độ tin cậy và xây dựng báo cáo giám sát ngập lụt.
Dự thảo này bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với bản đồ tỷ lệ 1/5.000 và 1/10.000, phục vụ công tác giám sát ngập lụt tại các khu vực đô thị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Vụ Pháp chế.
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh việc xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật cần được thực hiện trên cơ sở quy trình và quy định kỹ thuật vận hành rõ ràng để bảo đảm tính chính xác, minh bạch và khả thi. Thứ trưởng đề nghị Cục Viễn thám Quốc gia tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế và các cơ quan liên quan, sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.
Qua 5 năm triển khai Dự án Hồi sinh rác thải nhựa, 40.000 tấn rác thải nhựa được thu gom, giảm phát thải từ 160 triệu tấn carbon...
Từ những hạt nhựa nhỏ bé thô sơ, từ vài chục cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, đến nay, ngành nhựa đã có hơn 4.000 doanh nghiệp. Ngành đang kiên định bước vào "kỷ nguyên xanh", hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và khát vọng vươn tầm thịnh vượng…
Cần huy động hiệu quả nguồn lực từ JETP để tập trung vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực ưu tiên nêu trong Kế hoạch huy động nguồn lực như phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và tiết kiệm năng lượng...
Các nước ASEAN cùng thảo luận định hướng tăng cường năng lực ứng phó thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng...
Các sở ngành, đơn vị có trách nhiệm phối hợp, tham mưu UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển hạ tầng phục vụ giao thông sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi mạnh phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng phương tiện năng lượng sạch, thân thiện với môi trường...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: