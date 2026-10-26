Hạ Long Canfoco từng bước đưa sản phẩm trở lại thị trường

Cùng với việc tuân thủ kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến thành phẩm, Hạ Long Canfoco đang nỗ lực kết nối hoạt động kinh doanh đưa sản phẩm trở lại thị trường…

Cùng với việc duy trì hoạt động tại nhà máy theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, Hạ Long Canfoco cũng tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các đối tác nhằm từng bước nối lại hoạt động kinh doanh và đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Sau khi tái triển khai sản xuất, các sản phẩm Hạ Long Canfoco đang từng bước trở lại hệ thống phân phối và các điểm bán. Cùng với việc nối lại hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất thông tin sản phẩm và duy trì kỷ luật vận hành trong toàn bộ quy trình sản xuất.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TỪ ĐẦU VÀO ĐẾN THÀNH PHẨM

Từ góc độ phân phối, việc sản phẩm trở lại điểm bán không chỉ phụ thuộc vào khả năng cung ứng mà còn gắn với chất lượng ổn định và thông tin sản phẩm rõ ràng. Đây là những yếu tố cần được duy trì để doanh nghiệp từng bước củng cố mối liên kết với hệ thống bán hàng và thị trường.

Đằng sau hành trình trở lại của sản phẩm là quá trình tổ chức lại chuỗi vận hành tại nhà máy. Hạ Long Canfoco tăng cường kiểm soát từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, theo dõi quá trình sản xuất đến kiểm tra thành phẩm trước khi nhập kho và xuất hàng.

Ở khâu đầu vào, việc tiếp nhận nguyên liệu đi cùng kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc, điều kiện bảo quản và các tiêu chí chất lượng theo từng nhóm nguyên liệu. Những thông tin liên quan được ghi nhận theo từng lô, phục vụ công tác kiểm soát trong quá trình sản xuất và truy xuất khi cần thiết.

Trong quá trình vận hành dây chuyền, kiểm soát chất lượng được thực hiện tại nhiều công đoạn, thay vì chỉ tập trung ở khâu thành phẩm. Thông tin về nguyên liệu, quá trình sản xuất và kết quả kiểm tra được ghi nhận theo từng lô sản phẩm, tạo sự kết nối giữa các công đoạn và hỗ trợ truy xuất thông tin.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổ trưởng Tổ bao gói, cho biết sau khi tái triển khai sản xuất, bộ phận tập trung tuân thủ chặt chẽ quy trình tại từng công đoạn, từ vệ sinh, chuẩn bị thiết bị, thao tác sản xuất đến ghi nhận thông số trong từng ca.

Bộ phận sản xuất đồng thời phối hợp với bộ phận kiểm soát và bảo đảm chất lượng (QA/QC) tại các điểm kiểm soát, theo dõi sát các công đoạn và thông số vận hành, phối hợp xử lý khi phát hiện điểm chưa phù hợp. Việc theo dõi, ghi nhận dữ liệu theo từng lô góp phần kết nối các khâu trong quy trình sản xuất, tạo cơ sở phục vụ công tác kiểm tra và truy xuất.

Sau khi hoàn tất sản xuất, thành phẩm tiếp tục được kiểm tra trước khi nhập kho và xuất hàng. Thông tin sản phẩm, dữ liệu từng lô và kết quả kiểm tra được đối chiếu trước khi sản phẩm rời nhà máy. Qua đó, các điểm kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm xuất xưởng được kết nối trong một quy trình xuyên suốt.

DUY TRÌ KỶ LUẬT VẬN HÀNH SAU TÁI TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát chất lượng, Hạ Long Canfoco xác định yêu cầu duy trì lâu dài kỷ luật vận hành, trách nhiệm rõ ràng ở từng bộ phận, đào tạo nhân sự, minh bạch thông tin và thường xuyên rà soát để cải tiến.

Ông Phạm Duy Tuấn, Trưởng phòng sản xuất, nhấn mạnh những yêu cầu cần được duy trì trong hoạt động nhà máy là kỷ luật vận hành, kiểm soát chất lượng xuyên suốt và trách nhiệm của từng bộ phận. Công tác đào tạo nhân sự, minh bạch thông tin và thường xuyên rà soát quy trình cũng được xác định là những nội dung quan trọng nhằm duy trì hoạt động ổn định.

Các yêu cầu này cần được thực hiện nhất quán trong công việc hằng ngày, từ thao tác sản xuất, theo dõi thông số đến phối hợp giữa các bộ phận. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp duy trì chất lượng sản phẩm, củng cố sự tin cậy của khách hàng và đối tác.

Việc đưa sản phẩm trở lại hệ thống phân phối mới là một bước trong quá trình nối lại hoạt động kinh doanh. Để duy trì sự hiện diện trên thị trường, Hạ Long Canfoco cần tiếp tục kết nối hoạt động sản xuất với hệ thống bán hàng, đồng thời duy trì chất lượng ổn định, nguồn cung và tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Sự nhất quán trong vận hành và phối hợp với các đối tác sẽ là cơ sở để doanh nghiệp từng bước củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường.

Cùng với việc duy trì hoạt động tại nhà máy theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, Hạ Long Canfoco cũng tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các đối tác nhằm từng bước nối lại hoạt động kinh doanh và đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Ông Dương Đức Trung, chủ cửa hàng tạp hóa Ngọc Hân tại số 244 Hàng Kênh, phường Lê Chân, Hải Phòng, cho biết chất lượng ổn định, nguồn hàng đều đặn và thông tin rõ ràng từ doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và tư vấn khách hàng. Theo ông Trung, nếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì chất lượng sản phẩm và phối hợp tốt với hệ thống bán hàng, hai bên sẽ có điều kiện hợp tác lâu dài, đưa sản phẩm đến với nhiều khách hàng hơn.