Hà Nội - Moskva tăng tốc hợp tác kinh tế, mở rộng dòng vốn đầu tư công nghệ cao

Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội - Moskva diễn ra ngày 1/12 tại Hà Nội, thuộc chương trình “Những ngày Moskva tại Hà Nội” và nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga. Với tinh thần “hữu nghị truyền thống - hợp tác thực chất - phát triển bền vững”, sự kiện tạo xung lực mới thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng liên kết kinh tế giữa hai thủ đô.

Theo số liệu mới nhất, kim ngạch thương mại Việt - Nga năm 2024 đạt 4,59 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2023. Những chuyển biến tích cực này cho thấy hai nền kinh tế sở hữu khả năng thích ứng tốt và tính bổ trợ cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp - công nghệ và Logistics.

HÀ NỘI ƯU TIÊN THU HÚT DỰ ÁN CÔNG NGHỆ CAO TỪ NGA

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định Hà Nội luôn coi trọng và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nga đầu tư, kinh doanh tại Thủ đô. Thành phố là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, một trong hai đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước với môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ và lực lượng lao động trẻ.

Hiện Hà Nội đã tiếp nhận 167,5 triệu USD vốn FDI từ Nga, tập trung vào công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ thông tin, dịch vụ lưu trú - thương mại và xây dựng. Tuy chưa tương xứng tiềm năng, đây đang là bước khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn hợp tác mới.

Thành phố ưu tiên thu hút công nghệ cao, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, gồm thiết bị điện tử thông minh, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ sinh học, an ninh mạng và dữ liệu số - những lĩnh vực Nga có thế mạnh.

Bên cạnh đó, Hà Nội đề xuất khôi phục và mở thêm đường bay thẳng Hà Nội - Moskva, cải thiện thủ tục xuất nhập khẩu và du lịch, qua đó tăng cường kết nối thương mại - nhân lực - đầu tư hai chiều. Thành phố cũng đặc biệt khuyến khích dự án đầu tư xanh, thân thiện môi trường, có cam kết chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

“Hà Nội cam kết hành động với quyết tâm chính trị cao nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp Nga trong suốt quá trình hoạt động tại Thủ đô” - ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

MOSKVA KỲ VỌNG MỞ RỘNG HỢP TÁC THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ - LOGISTICS

Ông Sergey Cheremin - Bộ trưởng Chính quyền Moskva, Cục trưởng Cục Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế Moskva - nhận định hợp tác giữa hai thủ đô đã phát triển từ truyền thống sang chiều sâu kinh tế - công nghệ, trở thành một trong những mô hình hợp tác liên khu vực hiệu quả nhất của Nga.

Moskva hiện nằm trong tốp đầu châu Âu về thu hút vốn đầu tư với tổng vốn nước ngoài đạt 250 tỷ USD, đồng thời dẫn đầu cả nước về môi trường đầu tư trong 7 năm liên tiếp. Thành phố sở hữu hạ tầng logistics hiện đại, nguồn nhân lực trình độ cao và thế mạnh trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, chế tạo, công nghệ y tế và số hóa đô thị.

Năm 2024, kim ngạch thương mại Moskva - Việt Nam tăng gần 30%, đạt 2,5 tỷ USD, phản ánh xu hướng mở rộng mạnh mẽ thị trường và chuỗi cung ứng. Ngoài thương mại hàng hóa, Moskva mong muốn hợp tác sâu hơn về logistics, cảng hàng không, công nghệ cao và chuyển đổi số - phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đô thị của Hà Nội.

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Nga- Việt

THÚC ĐẨY KẾT NỐI CHÍNH QUYỀN - DOANH NGHIỆP, KỲ VỌNG BỨT PHÁ 2025–2030

Đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam - Tham tán Công sứ Ivan Nesterov - khẳng định Việt Nam luôn giữ vị trí ưu tiên trong chiến lược mở rộng hợp tác của Nga tại châu Á - Thái Bình Dương. Thương mại hai chiều năm qua tăng hơn 20%, minh chứng cho độ tin cậy chính trị và tốc độ phục hồi kinh tế của hai bên.

Tham tán Ivan Nesterov cho biết Nga kỳ vọng mở rộng hợp tác với Hà Nội trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, nhất là chuyển đổi năng lượng và hạt nhân dân dụng; khoa học - công nghệ gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao; sản xuất công nghiệp, trong đó có các dòng xe thương hiệu GAZ; đồng thời phát triển các tuyến logistics mới nhằm giảm chi phí và rủi ro vận chuyển, nâng cao hiệu quả thương mại hai chiều. Hai nước cũng đang tăng cường thanh toán bằng đồng nội tệ, coi đây là bước đi chiến lược để nâng cao tính tự chủ thương mại.

Về phía Hà Nội, các sở, ngành và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư Nga, hỗ trợ thủ tục đầu tư - thuế - tài chính và tổ chức kết nối chuyên đề theo ngành hàng, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Với nền tảng 75 năm quan hệ hợp tác tin cậy, cùng định hướng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm, hợp tác Hà Nội - Moskva được kỳ vọng bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào ổn định và thịnh vượng khu vực.