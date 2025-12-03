Thứ Tư, 03/12/2025

Doanh nghiệp

Hà Nội - Moskva tăng tốc hợp tác kinh tế, mở rộng dòng vốn đầu tư công nghệ cao

Trọng Hoàng

03/12/2025, 10:11

Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội - Moskva diễn ra ngày 1/12 tại Hà Nội, thuộc chương trình “Những ngày Moskva tại Hà Nội” và nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga. Với tinh thần “hữu nghị truyền thống - hợp tác thực chất - phát triển bền vững”, sự kiện tạo xung lực mới thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng liên kết kinh tế giữa hai thủ đô.

Ông Sergei Cheremin, Bộ trưởng Chính quyền Moskva kiêm Cục trưởng Cục Kinh tế Đối ngoại & Quan hệ Quốc tế Moskva tập trung phân tích mô hình đô thị thông minh của Moskva - một trong những hệ thống tiên tiến nhất châu Âu hiện nay.
Ông Sergei Cheremin, Bộ trưởng Chính quyền Moskva kiêm Cục trưởng Cục Kinh tế Đối ngoại & Quan hệ Quốc tế Moskva tập trung phân tích mô hình đô thị thông minh của Moskva - một trong những hệ thống tiên tiến nhất châu Âu hiện nay.

Theo số liệu mới nhất, kim ngạch thương mại Việt - Nga năm 2024 đạt 4,59 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2023. Những chuyển biến tích cực này cho thấy hai nền kinh tế sở hữu khả năng thích ứng tốt và tính bổ trợ cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp - công nghệ và Logistics.

HÀ NỘI ƯU TIÊN THU HÚT DỰ ÁN CÔNG NGHỆ CAO TỪ NGA

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định Hà Nội luôn coi trọng và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nga đầu tư, kinh doanh tại Thủ đô. Thành phố là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, một trong hai đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước với môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ và lực lượng lao động trẻ.

Hiện Hà Nội đã tiếp nhận 167,5 triệu USD vốn FDI từ Nga, tập trung vào công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ thông tin, dịch vụ lưu trú - thương mại và xây dựng. Tuy chưa tương xứng tiềm năng, đây đang là bước khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn hợp tác mới.

Thành phố ưu tiên thu hút công nghệ cao, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, gồm thiết bị điện tử thông minh, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ sinh học, an ninh mạng và dữ liệu số - những lĩnh vực Nga có thế mạnh.

Bên cạnh đó, Hà Nội đề xuất khôi phục và mở thêm đường bay thẳng Hà Nội - Moskva, cải thiện thủ tục xuất nhập khẩu và du lịch, qua đó tăng cường kết nối thương mại - nhân lực - đầu tư hai chiều. Thành phố cũng đặc biệt khuyến khích dự án đầu tư xanh, thân thiện môi trường, có cam kết chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

“Hà Nội cam kết hành động với quyết tâm chính trị cao nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp Nga trong suốt quá trình hoạt động tại Thủ đô” - ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

VnEconomy

MOSKVA KỲ VỌNG MỞ RỘNG HỢP TÁC THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ - LOGISTICS

Ông Sergey Cheremin - Bộ trưởng Chính quyền Moskva, Cục trưởng Cục Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế Moskva - nhận định hợp tác giữa hai thủ đô đã phát triển từ truyền thống sang chiều sâu kinh tế - công nghệ, trở thành một trong những mô hình hợp tác liên khu vực hiệu quả nhất của Nga.

Moskva hiện nằm trong tốp đầu châu Âu về thu hút vốn đầu tư với tổng vốn nước ngoài đạt 250 tỷ USD, đồng thời dẫn đầu cả nước về môi trường đầu tư trong 7 năm liên tiếp. Thành phố sở hữu hạ tầng logistics hiện đại, nguồn nhân lực trình độ cao và thế mạnh trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, chế tạo, công nghệ y tế và số hóa đô thị.

Năm 2024, kim ngạch thương mại Moskva - Việt Nam tăng gần 30%, đạt 2,5 tỷ USD, phản ánh xu hướng mở rộng mạnh mẽ thị trường và chuỗi cung ứng. Ngoài thương mại hàng hóa, Moskva mong muốn hợp tác sâu hơn về logistics, cảng hàng không, công nghệ cao và chuyển đổi số - phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đô thị của Hà Nội.

VnEconomy

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Nga- Việt

THÚC ĐẨY KẾT NỐI CHÍNH QUYỀN - DOANH NGHIỆP, KỲ VỌNG BỨT PHÁ 2025–2030

Đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam - Tham tán Công sứ Ivan Nesterov - khẳng định Việt Nam luôn giữ vị trí ưu tiên trong chiến lược mở rộng hợp tác của Nga tại châu Á - Thái Bình Dương. Thương mại hai chiều năm qua tăng hơn 20%, minh chứng cho độ tin cậy chính trị và tốc độ phục hồi kinh tế của hai bên.

Tham tán Ivan Nesterov cho biết Nga kỳ vọng mở rộng hợp tác với Hà Nội trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, nhất là chuyển đổi năng lượng và hạt nhân dân dụng; khoa học - công nghệ gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao; sản xuất công nghiệp, trong đó có các dòng xe thương hiệu GAZ; đồng thời phát triển các tuyến logistics mới nhằm giảm chi phí và rủi ro vận chuyển, nâng cao hiệu quả thương mại hai chiều. Hai nước cũng đang tăng cường thanh toán bằng đồng nội tệ, coi đây là bước đi chiến lược để nâng cao tính tự chủ thương mại.

Về phía Hà Nội, các sở, ngành và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư Nga, hỗ trợ thủ tục đầu tư - thuế - tài chính và tổ chức kết nối chuyên đề theo ngành hàng, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Với nền tảng 75 năm quan hệ hợp tác tin cậy, cùng định hướng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm, hợp tác Hà Nội - Moskva được kỳ vọng bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào ổn định và thịnh vượng khu vực.

Bộ trưởng Chính quyền Moskva Sergey Cheremin đầu tư công nghệ cao từ Nga Hà Nội thu hút đầu tư Nga hợp tác công nghệ Việt - Nga hợp tác năng lượng Việt - Nga kim ngạch thương mại Việt - Nga Moskva phát triển logistics Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Nga - Việt thương mại hai chiều Việt - Nga

Tiến sĩ Tom DeWitt trở lại

Tiến sĩ Tom DeWitt trở lại "Global CX Summit 2025" với định hướng mới

Đối tác chiến lược của hội nghị thường niên cấp cao Global CX Summit, Tiến sĩ Tom DeWitt - nhà lãnh đạo tư duy về Quản trị Trải nghiệm Khách hàng, xác nhận trở lại năm 2025. Ông sẽ giới thiệu khung hành động cho kỷ nguyên CX thông minh, giúp doanh nghiệp Việt điều chỉnh “la bàn tổ chức” để tăng trưởng bền vững trong 2026, nơi công nghệ gặp gỡ tính nhân văn.

Alcorest ra mắt bộ nhận diện mới, khẳng định sứ mệnh sáng tạo

Alcorest ra mắt bộ nhận diện mới, khẳng định sứ mệnh sáng tạo

Sau 20 năm phát triển, Alcorest ra mắt bộ nhận diện mới - bước ngoặt chiến lược từ thương hiệu vật liệu nhôm chất lượng đến nâng tầm sứ mệnh, trở thành chất liệu sáng tạo cuộc sống muôn màu.

Tiến độ đầu tư tại Thanh Hoá còn thách thức

Tiến độ đầu tư tại Thanh Hoá còn thách thức

Từ đầu năm 2025, Thanh Hoá liên tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn. Dù có những chuyển biến tích cực, số lượng dự án chậm tiến độ vẫn chiếm tỷ lệ cao, cho thấy bức tranh đầu tư còn đan xen cả kỳ vọng lẫn khó khăn...

HSBC: Doanh nghiệp Việt bền bỉ với khát vọng vươn ra thế giới

HSBC: Doanh nghiệp Việt bền bỉ với khát vọng vươn ra thế giới

Khảo sát của HSBC cho thấy các doanh nghiệp Việt đang tự tin mở rộng kinh doanh quốc tế trong hai năm tới, với 90% kỳ vọng phát triển thương mại toàn cầu. Họ chủ động xây dựng chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường và tận dụng công nghệ như AI để tối ưu hóa vận hành…

Đồng Nai: Điểm sáng tăng trưởng kinh tế năm 2025

Đồng Nai: Điểm sáng tăng trưởng kinh tế năm 2025

Năm 2025, Đồng Nai đã khép lại với một bức tranh kinh tế đầy lạc quan. Với mức tăng trưởng GRDP quý IV đạt 10,73%, tỉnh này đã vươn lên đứng thứ 4 cả nước, góp phần đưa tăng trưởng cả năm lên 9,63% so với năm 2024, vượt 1,13 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Chính phủ giao và đứng đầu cả nước về thực hiện mục tiêu tăng trưởng...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

1

Dự kiến vận hành hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong giai đoạn 2030-2035

Kinh tế xanh

2

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu (Philippines)

Đầu tư

3

Phú Thọ đề xuất xây dựng cao tốc Việt Trì - Hòa Bình gần 16.000 tỷ theo phương thức PPP

Đầu tư

4

Chính phủ tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, ổn định kinh tế vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng

Tiêu điểm

5

Các bệnh viện lớn phối hợp đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến các khu vực xa trung tâm

Sức khỏe

