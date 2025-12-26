Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 26/12/2025
Thu Ngân
26/12/2025, 14:00
Vươn mình kiêu hãnh bên vịnh di sản, Aria Bay định hình đặc quyền sống ở hàng ghế đầu - “Front Row Life”. Hai tòa tháp sóng đôi hòa điệu cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, giàu cảm hứng và mang trọn dấu ấn quốc tế.
Tọa lạc trên cung đường biển đẹp bậc nhất Hạ Long, tòa tháp đôi biểu tượng Aria Bay sở hữu vị trí đắc địa, một mặt tiếp giáp với bãi biển trải dài hơn 1,2 km - chỉ một bước chân là chạm cát, một mặt hướng ra hồ cảnh quan rộng gần 22 ha bên trục đường Hoàng Quốc Việt, xung quanh là nhịp sống hứng khởi của Marina Bayfront District và khu đô thị vịnh biển Halong Marina.
Hành trình khám phá phong cách sống “Front Row Life” tại Aria Bay không bị giới hạn bên trong tòa tháp, mà mở ra theo từng lớp, tinh tế và giàu nhịp điệu. Mỗi bước trải nghiệm tựa như một chương nhạc mới được hé mở, dẫn dắt con người đắm mình vào phong cách sống quốc tế ngay trước kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Từ khung cảnh vịnh biển nên thơ, cho đến nhịp sống thời thượng nơi bãi biển, tổ hợp Sailing Club và bầu không khí thương mại hứng khởi tại “all-in-one hub"…đều được thu trọn trong tầm mắt của cộng đồng ưu tú từ mỗi không gian sống tại Aria Bay.
Bên cạnh đó, những căn hộ tầm nhìn hướng về hồ cảnh quan rộng 22 ha có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng và mặt nước đẳng cấp, được tích hợp bởi những công nghệ thị giác hiện đại như 3D Mapping, rèm nước, Sky Tracker, pháo hoa…
Với đặc quyền “một bước chạm cát”, cộng đồng thời thượng tại Aria Bay khám phá một “bộ sưu tập” trải nghiệm sống tinh tế, đậm chất quốc tế, trên bãi biển sát vịnh trải dài 1,2 km. Điều này gợi nhắc đến những thành phố ven biển như Miami (Hoa Kỳ), Bali (Indonesisa) hay Dubai Marina (UAE).
Cùng với đó, chất sống quốc tế được dệt nên bởi hơn 98 tiện ích thời thượng tại tổ hợp giải trí ven biển Sailing Club Halong và Soul Boutique Hotel Halong như Beach Bar, nhà hàng cao cấp, hồ bơi trung tâm, hồ bơi Beach Club, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao bãi biển với sân pickleball, bóng chuyền, golf Pitch & Putt…
Sự hiện diện của CLB thể thao 5 sao tiêu chuẩn quốc tế Elite Fitness và khu xông hơi phong cách Hàn Quốc Jjimjilbang góp phần nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và thư giãn tại Aria Bay theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi và phong cách sống.
Dấu ấn quốc tế không chỉ hiện diện trên bãi biển, mà còn lan tỏa bên trong tòa tháp đôi Aria Bay qua hệ sinh thái hơn 100 tiện ích cao cấp được bố trí xuyên suốt nhiều cao độ. Mỗi tầng tiện ích mang một chủ đề phong cách sống khác biệt, đóng vai trò như những nhịp điệu riêng trong bản giao hưởng sống động.
Tòa tháp sở hữu tới 12 hồ bơi trong nhà và ngoài trời với tầm nhìn hướng vịnh. Đặc biệt, tầng 40 với cao độ gần 160 mét, Aria Bay mở ra một “khu nghỉ dưỡng trên cao” với những tiện ích đẳng cấp như hồ bơi vô cực, hồ bơi bốn mùa, sky bar, lounge, và vườn thiên văn... mang đến những trải nghiệm thư giãn trọn vẹn giữa tầng không.
Tóm lại, trải nghiệm đa tầng cùng hệ sinh thái tiện ích - dịch vụ phong phú đã hoàn thiện chất sống “Front Row Life” tại Aria Bay. Sự giao thoa giữa chuẩn mực nghỉ dưỡng quốc tế và tính riêng tư trong từng không gian sống, cho phép cư dân vừa cởi mở với thế giới, vừa tận hưởng trọn vẹn từng trải nghiệm theo gu thẩm mỹ cá nhân.
Dự án Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc (với diện tích khoảng 1.000 ha) hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp du lịch trải nghiệm, văn hóa cộng đồng và giao lưu xuyên biên giới...
Trong bối cảnh lãi suất cho vay mua nhà có xu hướng tăng nhẹ vào dịp cuối năm, tâm lý thận trọng đang bao trùm nhóm người mua trẻ. Tuy nhiên, nhu cầu ở thực vẫn duy trì ổn định, đóng vai trò là “bệ đỡ” giúp thị trường giữ vững thanh khoản…
Mặc dù thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn không ít bất cập, tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hiện nay, thị trường này đang đứng trước nhiều cơ hội hơn là thách thức. Những cơ hội đang tạo tiền đề vững chắc để thị trường bước vào giai đoạn mới theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả hơn.
Từ 12/12 – 25/12 vừa qua, chuỗi sự kiện “The Magical Joy - Mùa Giáng Sinh diệu kỳ” do Masterise Homes tổ chức tại tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí Malibu Walk đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia, trở thành một trong những điểm hẹn lễ hội sôi động bậc nhất tại Ocean Park 1 trong mùa Giáng sinh 2025.
Các kiến nghị của doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp sẽ được Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội rà soát, phân loại cụ thể, gắn với trách nhiệm và thời hạn xử lý rõ ràng của từng đơn vị...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: