Đề xuất quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc hướng tới trở thành điểm du lịch quốc tế

Chiều ngày 25/12/2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sun Group về ý tưởng quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc.

Như vậy, sau khi ký “Biên bản ghi nhớ hợp tác về dự án Khu du lịch thác Bản Giốc” với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vào tháng 9/2025, đây là lần đầu tiên Tập đoàn Sun Group trình bày ý tưởng quy hoạch tổng thể dự án.

Với diện tích khoảng 1.000 ha, lấy cảm hứng từ "Truyền thuyết người Việt cổ" về Vua Tày, dự án Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp du lịch trải nghiệm, văn hóa cộng đồng và giao lưu xuyên biên giới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo đó, với địa thế đặc biệt, nằm tại điểm giao thoa độc đáo giữa vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng (UNESCO) và Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, dự án sẽ phát triển các phân khu kết nối liền mạch, nhằm khai thác lợi thế thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc và vị trí biên giới chiến lược với Trung Quốc.

Lấy cảm hứng từ "Truyền thuyết người Việt cổ" về Vua Tày, mỗi phân khu gắn với những truyền thuyết, câu chuyện dân gian, khai thác vẻ đẹp của thác Bản Giốc, dòng sông Quây Sơn, động Ngườm Ngao,… tôn vinh văn minh lúa nước, văn hóa tâm linh thông qua các công trình, show diễn nghệ thuật, sản phẩm du lịch trải nghiệm, dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Được định vị là Di sản xanh biên giới, Khu du lịch Thác Bản Giốc hứa hẹn sẽ đưa vùng đất này trở thành điểm du lịch quốc tế kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Việc triển khai dự án cũng gắn với lộ trình hiện thực hóa Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Dự án đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách mỗi năm ngay sau khi cao tốc được mở rộng và kỳ vọng con số này sẽ chạm mốc 4 triệu lượt sau 5 năm triển khai, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho kinh tế xã hội địa phương.

Năm 2025, Cao Bằng ước đón hơn 2,5 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế gần 96.000 lượt; tổng thu du lịch ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Những con số được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng thương hiệu “Non nước Cao Bằng” trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, dự án Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc kỳ vọng khi hoàn thành sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút du khách đến với Cao Bằng, đưa du lịch – dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào GRDP của tỉnh.

Bằng cách thúc đẩy chuỗi giá trị địa phương và mô hình du lịch cộng đồng, dự án cũng hứa hẹn tạo ra hàng nghìn công việc trực tiếp và gián tiếp cho người dân bản địa. Điều này không chỉ giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khi chính người Tày, người Nùng,… trở thành những sứ giả văn hóa giới thiệu bản sắc của mình đến với bạn bè quốc tế.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, cho biết: Tỉnh đánh giá cao ý tưởng quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc, kỳ vọng đây sẽ là dự án mang tính biểu tượng, đưa Cao Bằng vào dòng chảy du lịch quốc tế, chứ không chỉ trong nước.

“Cao Bằng không thiếu tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng du lịch, nhưng thiếu nhà đầu tư đủ tầm nhìn và hành động quyết liệt. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, nhưng cần những tập đoàn đủ tầm để dẫn dắt, giúp nhân dân hưởng lợi, mở ra biểu tượng mới của du lịch Việt Nam”, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ.