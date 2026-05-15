Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3/2026

Nhật Dương

15/05/2026, 20:14

Bộ Nội vụ đề nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hoàn thành trong quý 3/2026...

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa có ý kiến về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Liên quan đến hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế theo phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Trong đó, hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (đặc biệt đối với lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế), bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. Việc sắp xếp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng định hướng của Trung ương, yêu cầu tại Công văn số 59 CV/BCĐ và Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Đối với địa phương, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp tính chất đặc thù của ngành, lĩnh vực, đặc điểm của từng cấp, từng ngành tại địa phương.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn hóa và Thể thao; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ định hướng quy định tối đa số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở tại Nghị quyết số 105/NQ-CP, và quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở này theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ nhiệm vụ được giao về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị quyết số 105/NQ-CP, hoàn thành việc sắp xếp trong quý 3 năm 2026.

Từ khóa:

bộ nội vụ Đơn vị sự nghiệp công lập Nghị quyết 105/NQ-CP sắp xếp bộ máy

