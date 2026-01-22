Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Phúc Minh

22/01/2026, 15:29

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trả lời kiến nghị của các địa phương về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho biết đã và đang triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu thực tiễn.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 283 đã quy định rõ việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, bảo đảm phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, Chính phủ đã phân công trách nhiệm cho các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở để địa phương tổ chức triển khai.

Liên quan đến định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho biết đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương. 

Nội dung này đã được báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó xác định rõ các nguyên tắc, phương án và định hướng sắp xếp phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, nhằm bảo đảm tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW, trong đó sẽ xác định rõ định hướng, lộ trình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương cho phù hợp.

Đối với kiến nghị về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 283 đã xác định rõ trách nhiệm của bộ quản lý ngành, lĩnh vực về việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới, hoặc định hướng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu theo ngành, lĩnh vực theo quy định của Luật Quy hoạch.

Đây là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

Về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ nêu rõ các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành thông tư hướng dẫn xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ hướng dẫn việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực (nếu có) để quyết định xếp hạng, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tương quan và thuận lợi nhất đối với các đơn vị.

Dự kiến phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

16:42, 06/01/2026

Dự kiến phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Bộ Nội vụ: Dự kiến 26 vị trí việc làm ở đơn vị sự nghiệp cấp xã

10:55, 28/10/2025

Bộ Nội vụ: Dự kiến 26 vị trí việc làm ở đơn vị sự nghiệp cấp xã

Định hướng thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đa lĩnh vực ở cấp xã

10:56, 19/10/2025

Định hướng thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đa lĩnh vực ở cấp xã

Từ khóa:

bộ nội vụ địa phương Đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp bộ máy

Đọc thêm

Tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng trong năm 2026

Tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng trong năm 2026

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp

Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...

Nỗ lực nâng tầm thương hiệu sầu riêng Việt Nam

Nỗ lực nâng tầm thương hiệu sầu riêng Việt Nam

Sầu riêng là sản phẩm nông sản chủ đạo của các tỉnh như Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh... Những năm qua, nhiều tổ hợp tác nông nghiệp, các hộ dân tại các địa phương này đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng loại nông sản đặc biệt này...

Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ người dân về quê, du xuân dịp Tết 2026

Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ người dân về quê, du xuân dịp Tết 2026

Ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách các khu đoạn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 7.300 vé, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm của người dân...

Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên

Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên

Ngày 20/01/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2026/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo (Thông tư số 01)...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy