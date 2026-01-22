Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...

Trả lời kiến nghị của các địa phương về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho biết đã và đang triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu thực tiễn.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 283 đã quy định rõ việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, bảo đảm phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, Chính phủ đã phân công trách nhiệm cho các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở để địa phương tổ chức triển khai.

Liên quan đến định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho biết đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương.

Nội dung này đã được báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó xác định rõ các nguyên tắc, phương án và định hướng sắp xếp phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, nhằm bảo đảm tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW, trong đó sẽ xác định rõ định hướng, lộ trình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương cho phù hợp.

Đối với kiến nghị về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 283 đã xác định rõ trách nhiệm của bộ quản lý ngành, lĩnh vực về việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới, hoặc định hướng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu theo ngành, lĩnh vực theo quy định của Luật Quy hoạch.

Đây là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ nêu rõ các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành thông tư hướng dẫn xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ hướng dẫn việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực (nếu có) để quyết định xếp hạng, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tương quan và thuận lợi nhất đối với các đơn vị.