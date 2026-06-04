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Dự kiến bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Nhật Dương

04/06/2026, 19:38

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thực hiện quy trình bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV...

Đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hải Nguyễn.

Chiều 4/6, tiếp tục chương trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã nghe Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV; hướng dẫn thảo luận tại đoàn về nhân sự tại các đoàn đại biểu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nêu yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV cần đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng.

Những người được bầu cần có trình độ, năng lực và uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, bản lĩnh và uy tín, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, những nơi cần cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành nhưng chưa lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì để lại để bố trí khi có nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, bổ sung trong nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành khóa XIV phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa XIII, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đại diện của công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực, kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Đồng thời, bám rất sát các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, quy định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Căn cứ Kết luận 126 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 145 người, giảm 32 người so với nhiệm kỳ XIII là 177 người.

Ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin, trên cơ sở cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành khóa XIV nêu trên, với số lượng là 145 ủy viên, đại hội chuẩn bị để bầu 135 ủy viên. 10 ủy viên còn khuyết là do các địa phương, các đơn vị, các cơ quan, kể cả ở Trung ương, cấp tỉnh, và cơ sở chưa có nhân sự phù hợp để giới thiệu lần này. 

Số ủy viên còn khuyết sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Để đảm bảo số dư trên 10% theo quy định, phương án chuẩn bị tại đại hội sẽ lựa chọn, giới thiệu 150 người để bầu lấy 135 người.

Trong chiều 4/6, các đoàn đại biểu đã thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

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Từ khóa:

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Chủ đề:

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