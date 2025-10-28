Bộ Nội vụ: Dự kiến 26 vị trí việc làm ở đơn vị sự nghiệp cấp xã

Bộ Nội vụ dự kiến 26 vị trí việc làm sử dụng tương ứng với dịch vụ sự nghiệp công được cung ứng ở cấp xã. Các đơn vị này do ngân sách nhà nước bảo đảm, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị...

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã hoàn thành rà soát danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, Bộ Nội vụ định hướng cụ thể về vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp ở cấp xã.

Theo khoản 1 và khoản 5 Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, Ủy ban nhân dân xã xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể, quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8/10/2025, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ có công văn số 145/CV-BCĐ. Trong đó, có nội dung đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thành lập 1 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn.

Đơn vị sự nghiệp công này do ngân sách nhà nước bảo đảm, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị…

Để chủ động trong việc xây dựng vị trí việc làm của đơn vị với các nội dung định hướng nêu trên, Bộ Nội vụ dự kiến 26 vị trí việc làm sử dụng tương ứng với dịch vụ sự nghiệp công được cung ứng ở cấp xã.

Trong đó, 4 vị trí việc làm viên chức quản lý gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

14 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực; 8 vị trí hỗ trợ gồm: Chuyên viên Văn phòng; kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán; kế toán; thủ quỹ; văn thư - lưu trữ; nhân viên phục vụ, bảo vệ, lái xe.

Sau khi được cấp có thẩm quyền thành lập, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và định hướng danh mục vị trí việc làm nêu trên, đơn vị sự nghiệp quyết định vị trí việc làm phù hợp.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập khác ở cấp xã (như cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập), Bộ Nội vụ định hướng việc xây dựng tại các đơn vị này được thực hiện tương ứng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, cho đến khi có quy định mới của Chính phủ khi triển khai xây dựng vị trí việc làm theo Luật Viên chức (sửa đổi).