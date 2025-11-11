Hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự và giám định tư pháp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Đỗ Mến
11/11/2025, 15:41
Mỗi bản án được thi hành dứt điểm không chỉ là kết quả của hoạt động tư pháp, mà còn là thước đo niềm tin của nhân dân đối với hiệu lực và tính công bằng của pháp luật...
Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) và Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), nhiều đại biểu đã góp ý, đề xuất để hoàn thiện khung pháp lý về thi hành án dân sự, giám định tư pháp
Theo đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, mỗi bản án được thi hành dứt điểm không chỉ là kết quả của hoạt động tư pháp mà còn là thước đo niềm tin của nhân dân đối với hiệu lực và tính công bằng của pháp luật.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều vụ việc hiện nay không chỉ liên quan đến tài sản hữu hình mà còn liên quan đến tài sản trí tuệ, dữ liệu số, hợp đồng, công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa học.
Theo đại biểu, Điều 43, Điều 45 và Điều 46 dự thảo quy định về xác minh điều kiện và ra quyết định thi hành còn khái quát, thiếu cơ chế riêng cho các loại tài sản phi vật chất như: bằng sáng chế, phần mềm, kết quả nghiên cứu hoặc quyền sử dụng dữ liệu số.
Do đó, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân đề xuất cần bổ sung quy định yêu cầu chấp hành viên được quyền trưng cầu giám định phối hợp cơ quan chuyên môn về khoa học, công nghệ trong việc định giá, xác minh hoặc cưỡng chế tài sản là quyền sở hữu trí tuệ.
Ngoài ra, Điều 61 và Điều 63 về kê biên, xử lý tài sản, cần cập nhật phương thức thi hành với tài sản điện tử và công nghệ số, đặc biệt trong các vụ án dân sự có yếu tố công nghệ cao.
“Thực tế, nhiều trường hợp doanh nghiệp nắm giữ mã nguồn dữ liệu phần mềm có giá trị hàng chục tỷ đồng nhưng luật hiện hành chưa có cơ chế cưỡng chế hay chuyển giao hợp pháp”, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân nêu thực trạng và kiến nghị bổ sung điều khoản mới quy định "tài sản là quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu, phần mềm, được coi là tài sản đặc thù; việc kê biên, xử lý thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ".
Liên quan đến Luật Giám định tư pháp, dự thảo quy định “Văn phòng giám định tư pháp được hoạt động trong các chuyên ngành như cổ vật, di vật, bản quyền tác giả, ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân và các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, tài nguyên.
Riêng các chuyên ngành ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân thì văn phòng giám định tư pháp không được thực hiện giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự, trừ trường hợp được người trưng cầu giám định tư pháp trưng cầu trong trường hợp đặc biệt”.
Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh việc mở rộng xã hội hóa giám định tư pháp bảo đảm nguyên tắc là tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia vào những nội dung hoạt động khu vực tư nhân có thể đảm nhiệm được; đồng thời bảo đảm công tác quản lý nhà nước và những điều kiện để tránh việc lạm dụng.
“Trên thực tế, có trường hợp khi chúng ta trao quyền nhưng cơ chế kiểm soát, giám sát không quy định rõ hoặc không có điều kiện tổ chức thực hiện một cách đầy đủ cũng dẫn tới lạm dụng”, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho hay.
Có ý kiến đại biểu đề nghị liên quan đến các chuyên ngành ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân thì để cho Văn phòng giám định tư pháp làm và không chỉ giới hạn trong tố tụng dân sự.
Làm rõ thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh việc giới hạn các chuyên ngành trên trong tố tụng dân sự bởi vì liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Mặt khác, bản chất việc trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự thì chủ thể chứng minh tội phạm là cơ quan có thẩm quyền. Đối với hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, bản chất là các đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh.
Đại biểu Lã Thanh Tân, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đề xuất mở rộng giám định tư pháp sang một số lĩnh vực khác như: môi trường, an toàn thực phẩm, dược phẩm, công nghệ thông tin, truyền thông, động vật nguy cấp…
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, việc mở rộng các lĩnh vực trên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, quy định chặt chẽ và thực hiện từng bước theo lộ trình. Bộ trưởng cũng trích dẫn báo cáo thống kê Luật Giám định tư pháp thể hiện số vụ việc giám định trong các lĩnh vực này rất thấp.
Liên quan đến quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý với người giám định tư pháp, đại biểu Hoàng Quốc Khánh – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho rằng đây là nội dung mới. Tuy nhiên, cần xác định ranh giới giữa miễn trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.
“Việc miễn trừ không có nghĩa là người giám định được quyền sai sót, thiếu trung thực mà chỉ áp dụng khi họ thực hiện đúng pháp luật, đúng quy trình chuyên môn, không có lỗi cố ý, không vụ lợi, không cố ý làm sai lệch kết luận giám định”, đại biểu Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, coi đây là trụ cột của an sinh xã hội. Bộ Công an được giao vào cuộc xử lý nghiêm sai phạm, vi phạm pháp luật nếu có, hướng tới thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.
Ngày 11/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1891/NQ-UBTVQH15 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản số 1444/TTg-CN về việc triển khai Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội đối với các dự án quan trọng quốc gia...
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài “tiên phong” chuyển đổi xanh, đầu tư vào các động lực mới như AI, chip bán dẫn. Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục đột phá thể chế, chuyển từ “tiền kiểm sang hậu kiểm”, quyết tâm đưa Việt Nam đạt mốc tăng trưởng “hai con số”…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: