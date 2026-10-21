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Hơn 18.000 căn nhà ở xã hội cho thuê - trụ cột chính sách nhà ở trong thời gian tới

Hơn 18.000 căn nhà ở xã hội cho thuê - trụ cột chính sách nhà ở trong thời gian tới

B Bảo Vân - Minh Hoàng

Hiện cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô gần 911.000 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng. Trong số các dự án trên có 3 nhóm, nhóm thứ nhất đã hoàn thành với 363 dự án, quy mô trên 216.000 căn; nhóm thứ hai là nhóm đã khởi công và đang triển khai xây dựng ngoài thực tế với quy mô 293 dự án, hơn 363.000 căn; nhóm thứ ba là nhóm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa lựa chọn được chủ đầu tư là 291 dự án với quy mô khoảng 331.000 căn.  

Cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai với tổng số 63.970 căn. Đến nay, hơn 8.300 căn đã hoàn thành, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành 18.049 căn.

Hơn 18 nghìn căn nhà ở xã hội cho thuê sẽ được hoàn thành trong năm nay. Ảnh: Thanh Xuân
Hơn 18 nghìn căn nhà ở xã hội cho thuê sẽ được hoàn thành trong năm nay. Ảnh: Thanh Xuân

Theo ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết: "Chỉ tiêu năm 2026 cả nước có hơn 97.000, trong đó có 80.000 căn nhà ở xã hội để bán và cho thuê mua; hơn 17.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Tới nay, có 128 dự án đã khởi công với quy mô hơn 183.000 căn, trong đó có 140.000 căn nhà ở xã hội và 43.000 căn cho thuê. Và 117 dự án với quy mô 46.500 căn hộ, 31.183 căn nhà ở xã hội để bán và 8.314 căn nhà ở xã hội cho thuê, đạt 48% kế hoạch đề ra. Nhà ở cho thuê là trụ cột chính sách nhà ở trong thời gian tới; chuyển đổi tư duy về phát triển nhà ở, chuyển trọng tâm từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược dài hạn cho số đông người dân, góp phần ổn định thị trường bất động sản - thị trường này phải vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước".

Cũng theo đại diện Bộ Xây dựng, về quỹ đất đối với nhà ở cho thuê, sẽ yêu cầu các địa phương phải bố trí tại các khu vực phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2; các khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng TOD; các khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học, cao đẳng. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất xanh; chủ động triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

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