Hơn 27 triệu cổ phiếu TGG sẽ hủy niêm yết từ ngày 18/12

Công ty Cổ phần The Golden Group (mã TGG-HOSE) thông báo Quyết định Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc hủy niêm yết cổ phiếu TGG.

Theo đó, 27.299.990 cổ phiếu TGG, với tổng giá trị theo mệnh giá xấp xỉ 273 tỷ đồng, sẽ chính thức hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 18/12, do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu TGG tại HOSE là ngày 15/9.

Trước đó, HOSE đã có quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu TGG từ ngày 18/9, do Công ty vi phạm các quy định về công bố thông tin liên quan đến việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC soát xét bán niên năm 2023.

Trên thị trường, từ ngày 11/9 đến ngày 15/9, cổ phiếu TGG đã trải qua 5 phiên nằm sàn liên tiếp với tổng mức giá gần 43% và kết phiên cuối cùng tại mức giá 2.370 đồng/CP.

Theo giải trình từ TGG, do ảnh hưởng từ thông tin việc cổ phiếu Công ty bị đình chỉ giao dịch do Công ty vi phạm các quy định về công bố thông tin liên quan đến việc chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023;

Ngoài ra, giá cổ phiếu TGG giảm sàn 5 phiên liên tiếp do cung cầu của thị trường, quyết định mua bán co phiếu do các nhà đầu tư quyết định và nằm ngoài sự kiếm soát của Công ty. Công ty không có sự tác động đến giá giao dịch trên thị trường.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu The Golden Group chỉ đạt gần 3 tỷ đồng, giảm tới 99,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 21 tỷ đồng và còn cách rất xa mục tiêu có lãi năm nay là 8 tỷ đồng.