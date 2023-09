Chưa công bố báo cáo tài chính bán niên 2023 soát xét, loạt cổ phiếu HPX, AGM, IBC, TTB, TGG vào diện đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra loạt quyết định đưa các cổ phiếu HPX, AGM, IBC, TTB, TGG vào diện đình chỉ giao dịch do vi phạm các quy định về công bố thông tin.

Theo HOSE, các doanh nghiệp này đều đang nằm trong diện hạn chế giao dịch và tiếp tục vi phạm chưa thực hiện công bố thông tin BCTC quý 2/2023 riêng lẻ, hợp nhất hoặc BCTC soát xét bán niên 2023 và HOSE đã có thông báo nhắc nhở và đề nghị các công ty khẩn trương công bố thông tin BCTC quý 2/2023 và báo cáo soát xét bán niên 2023 theo đúng quy định.

Đối với IBC, HOSE đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/07/2023, do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ năm tài chính kết thúc. Đến hiện tại, công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin BCTC quý 2/2023 và báo cáo soát xét bán niên 2023.

Đối với cổ phiếu HPX, AGM, TTB và TGG cũng bị đình chỉ giao dịch với lý do chưa công bố BCTC soát xét bán niên theo quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu TTB tiếp tục bị đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 313/QĐ-SGDHCM ngày 30/06/2023, theo yêu cầu uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 4053/UBCK-TT ngày 27/06/2023, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Kết thúc quý 2/2023, HPX báo lãi sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 83,349 tỷ, tăng gần 620% so với cùng kỳ (11,591 tỷ đồng) - trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 80,625 tỷ, tăng 636,77% so với cùng kỳ (10,943 tỷ đồng) là do công ty đã bàn giao nhà cho người mua. Luỹ kế 6 tháng đạt 57,162 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, HPX đã thực hiện 33% kế hoạch doanh thu và gần 13% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Trước đó, HPX đã công bố BCTC kiểm toán 2022 với số lỗ bất ngờ hơn 60 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi đến 140 tỷ đồng. Lý giải cho kết quả này, HPX cho biết do một số khách hàng thay đổi mục tiêu đầu tư và đã thoả thuận với Công ty để thanh lý hợp đồng đã mua hàng/nhận chuyển nhượng.

HPX cũng cho biết thêm, do sản phẩm Công ty năm nay chưa đủ điều kiện bàn giao nhà cho người mua dẫn tới việc chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, nên lợi nhuận 2022 giảm mạnh so với năm 2021.

Cùng ngày, HOSE cũng bổ sung thêm CKG và VMD vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét quá 5 ngày làm việc.



Qua đó, nâng danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trên HoSE lên 96 mã.