Giá tăng trần, Louis Holdings đăng ký bán toàn bộ 14,3% vốn điều lệ tại TGG

Công ty Cổ phần Louis Holdings (mã TGG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Louis Capital.

Theo đó, CTCP Louis Holdings đăng ký bán toàn bộ 3.905.000 cổ phiếu TGG để giảm sở hữu từ 14,3% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/8 đến ngày 16/9 theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Trước đó, ngày 20/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Bốn cá nhân này gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land. Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Theo đó, từ ngày 10/6 đến ngày 16/6, cổ phiếu TGG đã liên tục giảm sàn đưa cổ phiếu từ 6.850 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn 4.790 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 43%.

Tuy nhiên, từ ngày 17/6 đến ngày 12/8, giá cổ phiếu TGG bật tăng tới 85,4% từ 4.460 đồng lên tới 8.270 đồng/cổ phiếu và theo giải trình từ TGG thì giá cổ phiếu này tăng là do cung cầu thị trường, quyết định mua hay bán cổ phiếu TGG là do các nhà đầu tư và nằm ngoài kiểm soát của công ty. TGG cũng nhấn mạnh công ty không có sự tác động đến giá giao dịch trên thị trường.

Kết thúc quý 2/2022, Louis Capital ghi nhận doanh thu đạt 209,85 tỷ đồng, tăng gần 11 lần so với cùng kỳ (17,8 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 13,46 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42,66 tỷ đồng, giảm tới gần 132%. TGG cho biết, trong quý 2 này công ty không đầu tư vào các công ty con và không lập BCTC hợp nhất.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 515,82 tỷ đồng, tăng gần 28 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5,58 tỷ đồng, giảm 86,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Louis Capital đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.071,3 tỷ đồng và lợi sau thuế đạt 122,13 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, TGG mới hoàn thành được 4,6% kế hoạch lợi nhuận năm.