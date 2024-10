Hơn 60,3 triệu cổ phiếu DAG sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 22/10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE).

Như vậy, hơn 60,3 triệu cổ phiếu DAG, tương ứng tổng giá trị hơn 603 tỷ đồng sẽ hủy niêm yết từ ngày 22/10, do Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trước đó, cổ phiếu DAG đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 15/8 và ngày 9/10 vừa qua, HOSE đã có thông báo về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu này.

Nguyên nhân được cơ quan quản lý đưa ra do kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Nhựa Đông Á chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Được biết, Tập đoàn Nhựa Đông Á tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Nhựa Đông Á được thành lập năm 2001 với số vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng.

Năm 2006, Công ty chuyển đổi hình thức từ công ty TNHH sang công ty cổ phần với vốn điều lệ 58 tỷ đồng. Ngày 08/04/2010, Tập Đoàn Đông Á chính thức niêm yết 10 triệu cổ phiếu tại HOSE với mã chứng khoán DAG.

Mới đây, trong văn bản trình về việc cổ phiếu DAG bị đua vào diện cảnh báo do chậm Công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 15 ngày, DAG cho biết ngày 25/09/2024, DAG đã nhận được Công văn số 1657/TB-SGDHCM ngày 17/09/2024 của HOSE về việc đưa cổ phiếu DAG vào diện cảnh báo theo Quyết định số 523/QĐ-SGDHCM ngày 16/09/2024 của HOSE vì lý do Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 (BCTC) quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Công ty cho biết nguyên nhân chậm nộp BCTC dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và biện pháp khắc phục của công ty là trong thời gian qua, Bộ phận kế toán của công ty mẹ và các công ty con có một số biến động về nhân sự, đặc biệt là vị trí kế toán tổng hợp. Trong khi đó, nhân sự thay thế chưa đủ thời gian nắm bắt toàn bộ công việc.

Bên cạnh đó, công ty mới chuyển đổi phần mềm kế toán mới và gặp một số trục trặc kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi dữ liệu, vận hành và điều đó đã ảnh hưởng đến công tác nhân sự, thu thập, tổng hợp dữ liệu và hoàn thiện báo cáo tài chính quý đúng hạn theo quy định.

Ngay sau khi hoàn thành BCTC, Công ty sẽ thực hiện nộp và công bố thông tin (dự kiến trong tháng 10/2024).

Theo báo cáo bán niên 2024 tự lập, DAG ghi nhận doanh thu giảm mạnh từ 1.216 tỷ xuống còn hơn 55 tỷ; lỗ thuần từ hoạt động giảm mạnh từ -608,8 hồi đầu năm, xuống còn -66,6 tỷ; lỗ sau thuế 66,6 tỷ đồng và nâng tổng số lỗ lũy kế đến 30/6/2024, là -640,99 tỷ đồng, bằng 106,28% vốn điều lệ (vốn điều lệ 603,14 tỷ đồng) và nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn tới 593,23 tỷ đồng.

Về giá cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên HOSE ngày 15/8, cổ phiếu DAG đang giao dịch vùng 1.430 đồng/cổ phiếu, giảm 1/2 so với mức cao nhất trong 52 tuần qua là 3.560 đồng/cổ phiếu.