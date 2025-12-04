Hong Kong: Cầu nối đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới

Hội đồng Xúc tiến Phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC) tiếp tục chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm bằng việc tham gia quy mô lớn tại Vietnam Expo 2025, đón đầu làn sóng tiêu dùng bùng nổ và chuyển đổi số mạnh mẽ đang diễn ra tại đây.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm có. Theo dự báo của Bộ Công Thương, GDP năm 2025 có thể tăng trưởng ấn tượng 8%, kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến tăng 7–10% so với năm 2024. Những chỉ số này không chỉ thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ mà còn phản ánh nhu cầu nội địa khổng lồ đối với sản phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng chất lượng cao.

Nắm bắt “thời điểm vàng” này, HKTDC – cơ quan xúc tiến thương mại chính thức của Hong Kong với mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu – đã xác nhận quy mô tham gia lớn nhất từ trước đến nay tại Vietnam Expo 2025, diễn ra từ ngày 4–6/12/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

CHIẾN LƯỢC “CẦU NỐI QUỐC TẾ”

HKTDC tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài với Việt Nam thông qua việc hợp tác chiến lược cùng Liên đoàn Công nghiệp Hong Kong (FHKI). Sự kiện lần này sẽ quy tụ 21 doanh nghiệp và 21 thương hiệu Hong Kong tại khu vực trưng bày riêng, nhấn mạnh vai trò của Hong Kong như nền tảng kinh doanh toàn cầu tại châu Á và “cầu nối siêu kết nối” (super-connector) giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế.

Đoàn 15 doanh nghiệp Hong Kong tham gia sẽ giới thiệu không chỉ các sản phẩm truyền thống (quà tặng, đồ gia dụng, đồ chơi) mà còn những giải pháp công nghệ số tiên tiến – đúng với định hướng chuyển đổi số mà Việt Nam đang mạnh mẽ theo đuổi.

Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau 40 năm Đổi mới, với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 dựa trên hai động lực chính: kinh tế xanh và kinh tế số.

CƠ HỘI B2B THỰC CHẤT

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hong Kong trong khu vực (sau Trung Quốc đại lục và Đài Loan). Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, thương mại hai chiều đã đạt kỷ lục 49,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hong Kong tăng trưởng đột biến 79,5% (28,9 tỷ USD).

Khác với các hội chợ thông thường, sự hiện diện của HKTDC tại Vietnam Expo 2025 tập trung vào kết nối B2B chất lượng cao. Các doanh nghiệp Hong Kong không chỉ xem Việt Nam là cứ điểm sản xuất mà còn là thị trường tiêu dùng trẻ, năng động và đầy tiềm năng.

Theo báo cáo “Made by Hong Kong”, hơn 80% doanh nghiệp công nghiệp Hong Kong được khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào ASEAN, trong đó Việt Nam dẫn đầu nhờ chi phí cạnh tranh, dân số trẻ và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng lớn.

Tại SECC lần này, 15 doanh nghiệp Hong Kong sẽ mang đến các giải pháp thực tế cho bài toán chuỗi cung ứng, cùng loạt hội thảo B2B chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu. Các phiên thảo luận sẽ cung cấp thông tin thị trường cập nhật, phân tích xu hướng và tạo cơ hội hợp tác trực tiếp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong các ngành ưu tiên như điện tử, thực phẩm chế biến.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, Vietnam Expo 2025 với sự dẫn dắt của HKTDC được đánh giá là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng Hong Kong như một trung tâm trung chuyển chiến lược, từ đó vươn xa hơn ra thị trường toàn cầu.