Trang chủ Doanh nghiệp

Caltex Delo kỷ niệm 90 năm bằng hành trình tri ân quy mô toàn quốc

Khánh Huyền

04/12/2025, 09:52

Kỷ niệm 90 năm hình thành và phát triển, từ ngày 9/9/2025, Caltex Delo chính thức khởi động chuỗi hoạt động tri ân khách hàng, đối tác và cộng đồng garage trên cả nước.

CALTEX DELO VÀ HÀNH TRÌNH TRI ÂN TRÊN KHẮP VIỆT NAM

Sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Garage An Lộc Khang (Hà Nội) với nghi thức trao bảng tri ân ghi nhận số năm hợp tác. Không gian buổi lễ được thiết kế theo cách đặc biệt: Đoàn xe mang nhận diện thương hiệu biến thành sân khấu di động, nơi diễn ra phần trao tặng kỷ niệm chương, bảng tri ân lưu niệm và hộp quà 90 năm dành cho chủ garage cùng đội ngũ kỹ thuật viên.

Bà Liên, chủ garage An Lộc Khang được vinh danh đối tác Kim cương, tri ân 20 năm đồng hành cùng thương hiệu.
Bà Liên, chủ garage An Lộc Khang được vinh danh đối tác Kim cương, tri ân 20 năm đồng hành cùng thương hiệu.

Theo thông tin từ nhãn hàng, toàn bộ chương trình sẽ vinh danh 165 garage và doanh nghiệp vận tải tiêu biểu trên cả ba miền. Đây được xem là một trong những hoạt động có quy mô lớn nhất trong 10 năm qua của Caltex tại thị trường Việt Nam, đánh dấu cột mốc hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp cung ứng dầu nhờn và mạng lưới garage, đối tác trực tiếp gắn bó với người sử dụng cuối cùng.

Việc tổ chức tri ân ngay tại garage khách hàng được đánh giá là cách làm đột phá, mới mẻ. Thay vì các sự kiện hội trường, chương trình được triển khai ở nơi gắn liền với công việc hàng ngày của thợ máy và tài xế. Cách làm này giúp thông điệp tri ân đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời cho thấy vai trò trung tâm của garage trong hệ sinh thái vận tải.

90 NĂM CALTEX: VỮNG UY TÍN, XỨNG LÒNG TIN

Hoạt động kỷ niệm 90 năm cũng là dịp để thương hiệu nhìn lại hành trình gần ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam. Niềm tin của khách hàng, theo đại diện Caltex, không chỉ đến từ uy tín toàn cầu mà còn từ sự bền bỉ trong việc duy trì chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, liên tục cải tiến để thích ứng với điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Caltex Delo giúp tài xế yên tâm hơn trên mỗi hành trình, đồng thời tối ưu chi phí vận hành cho chủ xe và doanh nghiệp vận tải.
Caltex Delo giúp tài xế yên tâm hơn trên mỗi hành trình, đồng thời tối ưu chi phí vận hành cho chủ xe và doanh nghiệp vận tải.

Không chỉ đồng hành cùng hệ thống garage trên toàn quốc, Caltex Delo còn là lựa chọn tin cậy của nhiều doanh nghiệp vận tải lớn với quy trình bảo trì, bảo dưỡng xe được quản lý nghiêm ngặt bởi các trưởng phòng kỹ thuật.

Ông Lê Anh Ngân, giám đốc đoàn xe Bình Minh Tải Miền Nam khẳng định: “Việc sử đúng loại nhớt cho xe đã giúp xe tăng số giờ hoạt động, giảm số giờ dừng đỗ để bảo trì, bảo dưỡng. Điều này đã tiết kiệm cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm.”

VnEconomy

Thông điệp “Vững uy tín, Xứng lòng tin” được sử dụng xuyên suốt trong dịp kỷ niệm lần này. Theo đại diện Caltex Việt Nam, “vững uy tín” thể hiện sự kiên định với chất lượng và công nghệ bôi trơn tiên tiến, trong khi “xứng lòng tin” nhấn mạnh đến sự trân trọng dành cho khách hàng và đối tác, những người đã góp phần tạo nên uy tín trên thị trường.

Đại diện hãng chia sẻ: “Mỗi garage, mỗi doanh nghiệp vận tải được tri ân đều là một phần của lịch sử Caltex tại Việt Nam. Sự gắn bó ấy không chỉ giúp sản phẩm hiện diện trên khắp các cung đường, mà còn tạo nên uy tín bền vững trong cộng đồng tài xế và chủ xe. Chúng tôi coi chương trình lần này như một điểm tựa để bước tiếp, tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và quan trọng hơn cả là duy trì niềm tin đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ qua.”

Trong bối cảnh ngành dầu nhờn và dịch vụ vận tải đang đứng trước nhiều thay đổi về công nghệ và tiêu chuẩn môi trường, sự kiện tri ân 90 năm được xem là lời khẳng định cho định hướng phát triển bền vững: Vừa giữ vững uy tín sản phẩm, vừa xứng đáng với sự tin tưởng của thị trường. Với cách triển khai trực tiếp, gắn liền với đời sống đối tác, chương trình đã tạo nên sự khác biệt so với những lễ kỷ niệm thông thường, đồng thời mở ra kỳ vọng về những bước tiến mới trong quan hệ gắn bó giữa thương hiệu và cộng đồng sử dụng trong giai đoạn tới.

