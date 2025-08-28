Thứ Năm, 28/08/2025

Trang chủ Thị trường

Hợp nhất quy định về kiểm dịch động vật trên cạn

Chu Khôi

28/08/2025, 09:07

Việc hợp nhất nhiều văn bản rải rác liên quan đến kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thành một quy định chung được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện kiểm dịch động vật khi vận chuyển và làm thủ tục xuất khẩu…

Vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn tỉnh phải thực hiện kiểm dịch.
Vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn tỉnh phải thực hiện kiểm dịch.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-BNNMT  về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Đây là văn bản hợp nhất từ nhiều thông tư trước đây, nhằm thống nhất và đồng bộ hệ thống pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và kiểm dịch, góp phần siết chặt công tác quản lý nhà nước và đảm bảo an toàn dịch bệnh.

VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT RA KHỎI ĐỊA BÀN TỈNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM DỊCH

Cụ thể, Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BNNMT được hợp nhất từ các Thông tư sau: Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư số 20/2017/TTBNNPTNT; Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT quy định phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chăn nuôi thú y; Thông tư số 28/2025/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Văn bản mới đưa ra các quy định chi tiết về danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch, diện miễn kiểm dịch cũng như diện phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngoài ra, còn xác định rõ đối tượng kiểm dịch, nội dung hồ sơ, trình tự thủ tục đối với các trường hợp vận chuyển trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc mang theo người. Cùng với đó là quy định về đánh dấu, cấp mã số cho động vật trên cạn, niêm phong phương tiện vận chuyển và các vật dụng chứa đựng.

Trước khi vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh hoặc Trạm thuộc Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh được ủy quyền (cơ quan kiểm dịch động vật nội địa), đơn đăng ký kiểm dịch.

Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Thú y, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa phải thực hiện gồm: Kiểm tra lâm sàng; Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này;  Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật; Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật; Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Chủ hàng động vật khi vận chuyển qua tỉnh này, sang tỉnh khác, phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thư điện tử hoặc fax; Trường hợp động vật không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.

Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vaccine xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa phải thực hiện gồm: Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật; Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật; Hăng ký kiểm dịch với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương. Chủ hàng phải thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thư điện tử hoặc fax đầy đủ các thông tin liên quan (Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, số lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát phương tiện vận chuyển). Thông báo này phải thực hiện ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật vận chuyển để làm giống, tổng hợp thông báo theo tuần đối với động vật vận chuyển để giết mổ.

KIỂM DỊCH KHI XUẤT KHẨU ĐỘNG VẬT

Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-BNNMT nhấn mạnh: Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến chỉ thực hiện kiểm dịch trong trường hợp phát hiện: Động vật từ tỉnh khác nhưng không có Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi xuất phát; Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật không hợp lệ; Có sự đánh tráo, thêm hoặc bớt động vật khi chưa được phép của cơ quan kiểm dịch động vật; Động vật có biểu hiện mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Với xuất khẩu, chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch tại các Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng hoặc cơ quan thú y cấp tỉnh được Cục Chăn nuôi và Thú y ủy quyền.

Nếu phía nước nhập khẩu không yêu cầu kiểm dịch, chủ hàng vẫn phải thực hiện theo quy định về vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Tại cửa khẩu, cơ quan kiểm dịch động vật sẽ kiểm tra giấy tờ, triệu chứng lâm sàng, tình trạng hàng hóa, bao gói, bảo quản, đồng thời xác nhận hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu khi có yêu cầu. Với hàng hóa chưa có Giấy chứng nhận kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch sẽ xử lý theo quy định nội địa trước khi cho phép xuất khẩu. Đáng chú ý, chủ hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác kiểm dịch đối với lô hàng xuất khẩu nhưng không cần nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan.

Việc ban hành Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BNNMT được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính minh bạch và hiệu lực quản lý. Văn bản này không chỉ giúp giảm thủ tục chồng chéo, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, xuất nhập khẩu mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thú y và an ninh thực phẩm.

Đồng loạt tăng giá xăng dầu

Đồng loạt tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu trong nước ngày 28/8 được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường thế giới. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 144 đồng – 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…

Giải quyết các “điểm nghẽn” để đưa xăng E10 ra thị trường

Giải quyết các “điểm nghẽn” để đưa xăng E10 ra thị trường

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học tiến tới thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng, cần vượt qua những thách thức lớn về công nghệ, chính sách và thị trường...

1,6 triệu khách hàng đã được cấp điện trở lại

1,6 triệu khách hàng đã được cấp điện trở lại

Tính đến hết ngày 26/8, các đơn vị điện lực đã cung cấp điện trở lại cho 1,6 triệu khách hàng trên tổng số 2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng của cơn bão số 5…

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty trực thuộc khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện (nhất là lưới truyền tải 500kV Thanh Hóa - Quảng Trạch, hệ thống lưới điện phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Xuất khẩu “chính ngạch” và chế biến sâu: Hướng đi bền vững của tỉnh Tuyên Quang

Xuất khẩu “chính ngạch” và chế biến sâu: Hướng đi bền vững của tỉnh Tuyên Quang

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị tỉnh Tuyên Quang tập trung vào xuất khẩu “chính ngạch” và chế biến sâu, gia tăng giá trị thực tại của sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Nghiên cứu tập trung phát triển trọng tâm những khu vực theo lộ trình, thứ tự ưu tiên; xác định lợi thế so sánh giữa Tuyên Quang với các tỉnh biên giới phía Bắc để có hướng đi phù hợp điều kiện của tỉnh theo hướng phát triển bền vững...

