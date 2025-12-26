Ban Chính sách, chiến lược Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 26/12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng...

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban.

HOÀN THIỆN VAI TRÒ CƠ QUAN THAM MƯU CHIẾN LƯỢC

Năm 2025, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chính thức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 247-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế – xã hội, Ban đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước.

Trong năm 2025, Ban đã chủ trì trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành một nghị quyết và ba kết luận quan trọng liên quan đến các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế – xã hội, gồm nghị quyết về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; các kết luận về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn lực của nền kinh tế; bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới; cũng như về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững hệ thống đô thị Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tham gia ý kiến có trách nhiệm, ngày càng chất lượng đối với nhiều báo cáo, đề án, văn bản quan trọng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động triển khai các nghiên cứu chuyên đề theo chức năng để tham mưu kịp thời cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội. Ban cũng chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các chương trình làm việc của đồng chí Tổng Bí thư với Ban về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân và quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Cùng với công tác nghiên cứu, Ban đã tích cực phối hợp, theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số, đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược.

Song song với đó, Ban đã thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; chủ động cải tiến phương pháp làm việc thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống KPI để đánh giá hiệu suất công tác; tổ chức các diễn đàn, hội thảo phục vụ tổng hợp thông tin, nghiên cứu và tham mưu chiến lược.

ĐỔI MỚI TƯ DUY THAM MƯU, NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những đóng góp quan trọng của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2025 – năm đầu tiên hoạt động theo mô hình mới – Ban đã hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác; chủ động tham mưu, xử lý nhiều vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm phát sinh; đồng thời công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban nghiêm túc đánh giá các tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục kịp thời.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian tới, Ban cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức làm việc; nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo trước các xu hướng lớn của thế giới; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV, thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết, kết luận thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong tham mưu chính sách.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ nghiêm túc lĩnh hội, cụ thể hóa đầy đủ các định hướng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư trong xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trưởng Ban nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Theo đó, Ban xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách; tăng cường năng lực dự báo và tính chủ động trong nắm bắt tình hình. Ngay sau Hội nghị, Ban sẽ hoàn thiện và ban hành Kế hoạch công tác năm 2026, làm cơ sở tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.