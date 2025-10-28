Hợp tác quốc tế trong phát triển đô thị thông minh

Cùng với nỗ lực của Chính phủ và các địa phương trong việc xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, việc tăng cường hợp tác với các quốc gia có kinh nghiệm và thành công trên thế giới trong lĩnh vực này cũng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với Việt Nam...

Tiềm năng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam đang được đánh giá rất cao trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh và quá trình chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ.

Theo nghiên cứu của Tập đoàn Nghiên cứu và Tư vấn thị trường quốc tế IMARC Group, quy mô thị trường đô thị thông minh tại Việt Nam đạt 7,1 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến tăng lên 22,7 tỷ USD vào năm 2033, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 12,3% trong giai đoạn 2025–2033.

Hiện nay, 26 trên tổng số 34 địa phương sau sáp nhập đã triển khai đề án phát triển đô thị thông minh, trong đó Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh là hai địa phương đi đầu với nhiều mô hình tiêu biểu. Cụ thể, theo Bảng xếp hạng Chỉ số Thành phố thông minh (Smart City Index) 2025 do Viện Phát triển quản lý (IMD) công bố, Hà Nội xếp thứ 88 tại khu vực Đông Nam Á (tăng 8 bậc so với năm 2024), trong khi TP.Hồ Chí Minh đứng thứ 100 (tăng 4 bậc).

Trên thực tế, các đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng đang tích cực ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong quy hoạch, quản lý và vận hành đô thị. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình đô thị thông minh toàn diện, lấy người dân làm trung tâm.

Tuy nhiên, để bức tranh phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam thực sự khởi sắc, bên cạnh nỗ lực trong nước, cần có sự hợp tác sâu rộng với các quốc gia đi trước – những đối tác có nền tảng công nghệ hiện đại, mô hình quản trị tiên tiến và kinh nghiệm triển khai thực tiễn phong phú.

Đặc biệt, hợp tác quốc tế chính là “đòn bẩy” quan trọng giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ mới, thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình chuyển đổi số đô thị.

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 25/10/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-43-2025.html